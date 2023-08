Nam thanh niên đã cướp giật điện thoại của cô gái đang chạy xe máy trên đường rồi bỏ chạy. Nạn nhân sau đó rồ ga đuổi theo và bị ngã.

Theo thông tin báo An Ninh Thủ Đô, ngày 3/3, trên mạng xã hội lan truyền đoạn clip ghi lại một vụ cướp táo tợn xảy ra trên địa bàn thị trấn Hưng Nguyên, huyện Hưng Nguyên, tỉnh Nghệ An.

Sự việc xảy ra vào khoảng hơn 7 giờ ngày 3/3 trên QL 46A đoạn qua địa bàn thị trấn Hưng Nguyên, Nghệ An.

Hình ảnh về vụ cướp được camera hành trình ghi lại

Vào thời điểm đó, chị T.T.N.A. (SN 1995) trú phường Trường Thi, TP. Vinh đi xe máy trên quốc lộ 46A, khi đến đoạn khối 7, thị trấn Hưng Nguyên thì bất ngờ bị nam thanh niên điều khiển xe máy mang BKS: 37N1-80535 áp sát, cướp giật chiếc điện thoại IPhone XS max, trị giá khoảng 10 triệu đồng.

Sau 1 giờ khẩn trương vào cuộc, công an đã bắt giữ đối tượng Nguyễn Văn Tuấn Anh (SN 2003) trú xã Hưng Lợi, huyện Hưng Nguyên về hành vi cướp giật tài sản.

Đối tượng Nguyễn Văn Tuấn Anh bị công an bắt giữ. Ảnh: CANA

Tại cơ quan công an, Anh đã khai nhận hành vi phạm tội. Lợi dụng sơ hở của bị hại, đối tượng đã cướp giật tài sản của người đi đường với mục đích bán lấy tiền tiêu xài.

Hiện, công an huyện Hưng Nguyên đang tiếp tục điều tra, xử lý theo quy định pháp luật.

Để bảo vệ an toàn tính mạng và tài sản của bản thân, cơ quan công an khuyến cáo người dân cần nâng cao ý thức cảnh giác trong việc bảo vệ tài sản khi tham gia giao thông. Trong trường hợp bị kẻ xấu thực hiện hành vi cướp giật tài sản, cần nhanh chóng tới cơ quan công an nơi gần nhất để trình báo, cung cấp thông tin phục vụ quá trình điều tra, bắt giữ đối tượng.

