Khám phá tất tần tật về Tết Đoan Ngọ của người Trung Quốc

Đời sống 06/06/2018 13:58

Đối với người Trung Quốc, Tết Đoan Ngọ là một trong 4 ngày lễ lớn của năm, bên cạnh Tết Trung Thu, Thanh Minh và Nguyên Đán. Vì sao Tết Đoan Ngọ của người Trung Quốc lại quan trọng như vậy? Có gì đặc biệt trong ngày truyền thống này? Hãy cùng theo dõi nội dung dưới đây để khám phá tất tần tật về Tết Đoan Ngọ của người Trung nhé!

1. Ý nghĩa ngày Tết Đoan Ngọ của người Trung Quốc

Tết Đoan Ngọ tiếng Trung còn gọi là Tết Đoan Dương diễn ra vào ngày mồng 5 tháng 5 âm lịch hằng năm.

Có khá nhiều giả thuyết Tết Đoan Ngọ Trung Quốc có nguồn gốc từ đâu, trong đó, được lưu truyền rộng rãi nhất phải kể đến truyền thuyết về Khuất Nguyên. Đây là một vị đại thần của nước Sở vào cuối thời Chiến Quốc. Tương truyền Khuất Nguyên là tác giả bài thơ Ly tao nổi tiếng trong văn hóa cổ Trung Hoa, thể hiện tâm trạng buồn, muốn can gián vua trước họa mất nước.

Khám phá tất tần tật về Tết Đoan Ngọ của người Trung Quốc - Ảnh 1
Tết Đoan Ngọ có nguồn gốc từ truyền thuyết về Khuất Nguyên -Ảnh: Internet

Vốn là người tính khí cương trực, Khuất Nguyên thường hay khuyên can vua nên bị gian thần hãm hại phải đi đày. Trên đường đi đày, nghe tin nước Sở mất, ông gieo mình xuống sông Mịch La tự vẫn vào ngày mùng 5 tháng 5.

Thương tiếc vị trung thần nước Sở, người dân thường tổ chức tưởng niệm Khuất Nguyên vào ngày ông tự vẫn. Dù hình thức tưởng niệm ít nhiều thay đổi theo thời gian nhưng ý nghĩa Tết Đoan Ngọ Trung Quốc vẫn được giữ nguyên đến bây giờ.

Ý nghĩa của Tết Đoan Ngọ để tưởng niệm vị trung thần nước Sở -Ảnh: Internet

Ngoài ra, cũng có một số giả thuyết khác về Tết Đoan Ngọ của Trung Quốc như tục thờ thủy thần, tục đón tiếp Ngũ Tử Tư, phong tục Hạ Chí…

2. Các hoạt động truyền thống ngày Tết Đoan Ngọ

  • Đua thuyền rồng
Khám phá tất tần tật về Tết Đoan Ngọ của người Trung Quốc - Ảnh 2
Hoạt động đua thuyền rồng trong ngày Tết Đoan Ngọ -Ảnh: Internet

Theo tích xưa, khi nghe tin Khuất Nguyên trầm mình xuống sông Mịch La, người dân ngay lập tức tổ chức đội thuyền chèo ra sông để cứu ông nhưng bất thành. Sau này, mỗi năm vào ngày Tết Đoan Ngọ của người Trung Quốc, họ đều tổ chức đua thuyền rồng để tưởng nhớ đến ông.

  • Đeo túi thơm
Khám phá tất tần tật về Tết Đoan Ngọ của người Trung Quốc - Ảnh 3
Trong ngày tết Đoan ngọ, trong dân gian còn có tập tục đeo túi thơm -Ảnh: Internet

Người Trung Quốc quan niệm đeo túi thơm vào tết Đoan Ngọ có thể chống bệnh tật và xua đuổi tà ma.

  • Lễ hội rước rồng
Khám phá tất tần tật về Tết Đoan Ngọ của người Trung Quốc - Ảnh 4
Lễ hội rước rồng trong Tết Đoan Ngọ -Ảnh: Internet

Ở một số vùng, người dân tộc Mèo sẽ tổ chức lễ hội rước rồng. Rồng được làm từ gỗ sam, dài khoảng 76 mét, do 1.056 thanh niên trai tráng thay nhau rước để đón tết Đoan Ngọ của mình.

Ngoài ra, người Trung Quốc còn có một số tập tục khác như hái thuốc, hái trà, giết sâu bọ...

3. Ẩm thực đặc trưng của Tết Đoan Ngọ Trung Quốc

Bên cạnh các hoạt động sôi nổi, bạn có thắc mắc Tết Đoan Ngọ Trung Quốc ăn gì? Câu trả lời đó là ăn bánh nếp và uống rượu hùng hoàng.

Khám phá tất tần tật về Tết Đoan Ngọ của người Trung Quốc - Ảnh 5
Người Trung Quốc ăn bánh nếp trong Tết Đoan Ngọ -Ảnh: Internet

Bánh nếp thường được chuẩn bị từ tối hôm trước bằng cách ngâm gạo với lá tre. Tùy mỗi vùng khác nhau mà nhân bánh nếp có thể là thịt, đỗ xanh, long nhãn, trứng mặn hay bột dẻ, hạt tiêu…

Khám phá tất tần tật về Tết Đoan Ngọ của người Trung Quốc - Ảnh 6
Uống rượu hùng hoàng -Ảnh: Internet

Còn rượu hùng hoàng thì được làm bằng cách lên men lúa mạch với hùng hoàng, một khoáng vật màu vàng được nhân dân Trung Quốc dùng để xua đuổi sâu bọ, côn trùng.

Tuy diễn ra cùng ngày với Tết Đoan Ngọ Việt Nam nhưng Tết Đoan Ngọ của người Trung Quốc vẫn có những khác biệt với ý nghĩa, tập tục riêng. Đây là nét văn hóa độc đáo của một ngày lễ quan trọng trong lịch sử Trung Hoa đã được gìn giữ cho đến ngày nay.

Từ khóa:   tết đoan ngọ bánh nếp lễ hội rước rồng đua thuyền rồng đoan ngọ tết

TIN MỚI NHẤT

Điểm danh 7 thực phẩm chống lão hóa tự nhiên, giữ vẻ ngoài trẻ trung, ai cũng thích

Điểm danh 7 thực phẩm chống lão hóa tự nhiên, giữ vẻ ngoài trẻ trung, ai cũng thích

Dinh dưỡng 56 phút trước
Sau hôm nay, thứ Tư 14/10/2026, 3 con giáp bùng nổ tài lộc, công việc suôn sẻ trăm bề, không thăng chức thì cũng nhận thưởng lớn

Sau hôm nay, thứ Tư 14/10/2026, 3 con giáp bùng nổ tài lộc, công việc suôn sẻ trăm bề, không thăng chức thì cũng nhận thưởng lớn

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 11 phút trước
Trúng số độc đắc sau 16h30 chiều nay (14/10/2026), 3 con giáp cầu được ước thấy, trúng tiền tỷ đổi đời, sự nghiệp 'thuận buồm xuôi gió'

Trúng số độc đắc sau 16h30 chiều nay (14/10/2026), 3 con giáp cầu được ước thấy, trúng tiền tỷ đổi đời, sự nghiệp 'thuận buồm xuôi gió'

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 41 phút trước
Sự thật đằng sau tiếng gõ cửa liên hồi lúc 0h của người đàn ông nhà bên mỗi lần chồng đi vắng

Sự thật đằng sau tiếng gõ cửa liên hồi lúc 0h của người đàn ông nhà bên mỗi lần chồng đi vắng

Tâm sự 1 giờ 56 phút trước
Cuối ngày hôm nay (14/10/2026), 3 con giáp rủng rỉnh tiền tài, thăng quan tiến chức, sự nghiệp 'thuận buồm xuôi gió' không ngừng

Cuối ngày hôm nay (14/10/2026), 3 con giáp rủng rỉnh tiền tài, thăng quan tiến chức, sự nghiệp 'thuận buồm xuôi gió' không ngừng

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 41 phút trước
Đúng hôm nay, thứ 4 ngày 14/10/2026, 3 con giáp MAY MẮN HƠN NGƯỜI, Tài Lộc sáng ngời cuộc sống chỉ có giàu và giàu hơn, tiền bạc ập xuống đầu tới tấp

Đúng hôm nay, thứ 4 ngày 14/10/2026, 3 con giáp MAY MẮN HƠN NGƯỜI, Tài Lộc sáng ngời cuộc sống chỉ có giàu và giàu hơn, tiền bạc ập xuống đầu tới tấp

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 56 phút trước
Nỗi bàng hoàng của người phụ nữ khi hiểu được ý định thực sự sau số tiền chồng trao tay

Nỗi bàng hoàng của người phụ nữ khi hiểu được ý định thực sự sau số tiền chồng trao tay

Tâm sự Eva 3 giờ 56 phút trước
Nỗi băn khoăn của người vợ khi chồng cấm đi khám thai và sự thật xót xa dưới lớp ga giường

Nỗi băn khoăn của người vợ khi chồng cấm đi khám thai và sự thật xót xa dưới lớp ga giường

Tâm sự 5 giờ 56 phút trước
Sự thật đằng sau chuyến đi đêm của ô sin và danh tính không ngờ của người đàn ông chờ sẵn

Sự thật đằng sau chuyến đi đêm của ô sin và danh tính không ngờ của người đàn ông chờ sẵn

Tâm sự 6 giờ 26 phút trước
Sự thật đằng sau vụ cãi vã lúc nửa đêm và phản ứng không ai lường trước từ anh hàng xóm

Sự thật đằng sau vụ cãi vã lúc nửa đêm và phản ứng không ai lường trước từ anh hàng xóm

Tâm sự 7 giờ 26 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Đúng ngày mai, thứ Tư 14/10/2026, 3 con giáp được Quý Nhân dẫn đường, phất lên chóng mặt, TIỀN CỦA tề tựu đầy nhà chật két

Đúng ngày mai, thứ Tư 14/10/2026, 3 con giáp được Quý Nhân dẫn đường, phất lên chóng mặt, TIỀN CỦA tề tựu đầy nhà chật két

Tử vi thứ Tư 14/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Dậu sự nghiệp thăng tiến, tiền tài no đủ, Mão - Tỵ vận trình sóng gió bủa vây, tiền của ra đi

Tử vi thứ Tư 14/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Dậu sự nghiệp thăng tiến, tiền tài no đủ, Mão - Tỵ vận trình sóng gió bủa vây, tiền của ra đi

Loại hạt nhỏ tưởng ăn cho vui miệng là bí quyết sống khỏe mỗi ngày

Loại hạt nhỏ tưởng ăn cho vui miệng là bí quyết sống khỏe mỗi ngày

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Phá cửa ký túc xá, vào phòng sát hại bạn gái vì ghen

Phá cửa ký túc xá, vào phòng sát hại bạn gái vì ghen

Thông tin mới vụ nam shipper và khách nhận hàng xô xát ở Sầm Sơn

Thông tin mới vụ nam shipper và khách nhận hàng xô xát ở Sầm Sơn

Danh tính đôi vợ chồng tử vong bất thường tại nhà riêng ở Phú Thọ

Danh tính đôi vợ chồng tử vong bất thường tại nhà riêng ở Phú Thọ

Giá vàng hôm nay, ngày 13/10/2026: SJC giảm tới 800 nghìn/lượng, cao hơn thế giới 13 triệu đồng

Giá vàng hôm nay, ngày 13/10/2026: SJC giảm tới 800 nghìn/lượng, cao hơn thế giới 13 triệu đồng

Tây Ninh: Cô gái dựng chuyện cha bệnh nặng, lừa người yêu gần 1 tỷ đồng

Tây Ninh: Cô gái dựng chuyện cha bệnh nặng, lừa người yêu gần 1 tỷ đồng

Danh tính và lời khai của người đàn ông chặn đầu xe, véo mũi tài xế ô tô ở Hà Nội

Danh tính và lời khai của người đàn ông chặn đầu xe, véo mũi tài xế ô tô ở Hà Nội