Kết quả xổ số hôm qua (15/04/2023) của 3 miền: Xổ số miền Bắc, xổ số miền Nam và xổ số miền Trung

Đời sống 16/04/2023 14:35

Độc giả cùng tra cứu lại kết quả xổ số hôm qua Thứ bảy ngày 15/04/2023: Kết quả xổ số miền Nam (KQXSMN), kết quả xổ số miền Trung (KQXSMT), kết quả xổ số miền Bắc (KQXSMB) ở ngay bài viết dưới đây nhé!

Cập nhật nhanh nhất kết quả xổ số (KQXS) của xổ số miền Bắc (XSMB), kết quả xổ số miền Nam (XSMN), kết quả xổ số miền Trung (XSMT) nhanh nhất hôm qua - Thứ bảy ngày 15.4.2023.

Kết quả xổ số miền Trung (KQXSMT) hôm qua Thứ bảy ngày 15/4/2023: Đà Nẵng - XSDNG, Quảng Ngãi - XSQNG, Đắk Nông - XSDNO

Kết quả xổ số hôm qua (15/04/2023) của 3 miền: Xổ số miền Bắc, xổ số miền Nam và xổ số miền Trung - Ảnh 1

Kết quả xổ số miền Trung hôm qua ngày 15 tháng 4 trực tiếp vào lúc 16 giờ 15 phút. Xổ số hôm qua 15/4/2023 - XSMT thứ 7 hàng tuần được mở thưởng bởi công ty xổ số kiến thiết của 2 tỉnh Đà Nẵng, Đắk Nông, Quảng Ngãi. Kết quả xổ số miền Trung 15/4/2023 bắt đầu quay từ giải tám cho đến giải nhất và cuối cùng là giải đặc biệt.

- Đầu tiên là kết quả xổ số của Công ty XSKT Đà Nẵng là 415366.

- Vé trúng giải Đặc biệt của Công ty XSKT Quảng Ngãi là 287428.

- Bên cạnh đó, 461063 là dãy số trúng giải Đặc biệt của Công ty XSKT Đắk Nông.

Kết quả xổ số (KQXS) miền Bắc (XSMB) hôm qua Thứ bảy ngày 15/4/2023: Nam Định - XSNĐ

Kết quả xổ số hôm qua (15/04/2023) của 3 miền: Xổ số miền Bắc, xổ số miền Nam và xổ số miền Trung - Ảnh 2 

Kết quả xổ số miền Bắc hôm qua ngày 15 tháng 4 được trực tiếp vào lúc 18 giờ 15 phút. XSMB thứ 7 hàng tuần được mở thưởng bởi Công ty xổ số kiến thiết Thủ đô Hà Nội. Kết quả xổ số miền Bắc 15/4/2023 bắt đầu quay từ giải nhất cho đến giải bảy và cuối cùng là giải đặc biệt.

- Theo đó, vé trúng giải Đặc biệt của Công ty Xổ số kiến thiết (XSKT) Nam Định là 27414.

Kết quả xổ số (KQXS) miền Nam (XSMN) hôm qua Thứ bảy ngày 15/4/2023: TP.HCM - XSHCM, Long An - XSLA, Bình Phước - XSBP, Hậu Giang - XSHG

Kết quả xổ số hôm qua (15/04/2023) của 3 miền: Xổ số miền Bắc, xổ số miền Nam và xổ số miền Trung - Ảnh 3

Kết quả xổ số miền Nam hôm qua ngày 15 tháng 4 trực tiếp lúc 16 giờ 15 phút. Xổ số hôm qua 15/4/2023 - XSMN thứ 7 hàng tuần được mở thưởng bởi công ty xổ số kiến thiết của 3 tỉnh TP.HCM, Bình Phước, Hậu Giang, Long An. Kết quả xổ số miền Nam 15/4/2023 bắt đầu quay từ giải tám cho đến giải nhất và cuối cùng là giải đặc biệt.

- Đầu tiên là xổ số của Công ty XSKT TP. HCM có giải Đặc biệt là 423809.

- 514982 là dãy số trúng giải Đặc biệt của Công ty XSKT Long An.

- Vé trúng giải Đặc biệt của Công ty XSKT Bình Phước là 499979.

- Cuối cùng là xổ số của Công ty XSKT Hậu Giang có giải Đặc biệt là 996093.

Thời gian lĩnh thưởng và các lưu ý nếu bạn trúng giải thưởng XSKT của 3 miền

- Thời hạn lĩnh thưởng của vé xổ số trúng thưởng là 30 ngày, kể từ ngày xác định kết quả trúng thưởng hoặc kể từ ngày hết hạn lưu hành của vé xổ số. Quá thời hạn này, các vé xổ số trúng thưởng không còn giá trị lĩnh thưởng. Đồng thời, tấm vé trúng thưởng phải đảm bảo giữ nguyên, không bị trầy xước, không bị tẩy xóa,..

- Công ty xổ số kiến thiết thực hiện trả thưởng tại trụ sở chính, chi nhánh, văn phòng đại diện và các đại lý xổ số được uỷ quyền.

- Thời gian thanh toán vé xổ số trúng thưởng của công ty xổ số kiến thiết đối với người trúng thưởng chậm nhất là 05 ngày làm việc, kể từ ngày nhận được đề nghị lĩnh thưởng của khách hàng.

- Đối với các trường hợp có phát sinh tranh chấp, khiếu nại, thời gian thanh toán được kéo dài cho đến khi có kết luận chính thức của cơ quan nhà nước có thẩm quyền.

- Khi đến tham gia dự thưởng và làm thủ tục nhận thưởng, bạn phải xuất trình được tấm vé số trúng thưởng cùng các giấy tờ tùy thân, như: thẻ căn cước công dân, hộ chiếu, các giấy tờ tùy thân đi kèm,…

Xổ số 3 miền hôm nay Chủ Nhật ngày 16/4/2023 sẽ quay mở thưởng ở các tỉnh nào?

Xổ số Chủ nhật ngày 16/4/2023 sẽ được mở thưởng bởi 7 công ty xổ số kiến thiết: Tiền Giang - XSTG, Kiên Giang - XSKG, Đà Lạt - XSDL, Kon Tum - XSKT, Khánh Hòa - XSKH, Thừa Thiên Huế - XSTTH, Thái Bình - XSTB.

Kết quả xổ số (KQXS) hôm nay Chủ nhật ngày 16/4/2023 của 3 miền sẽ được tiếp tục cập nhật sớm nhất đến quý độc giả.

Kết quả xổ số hôm qua (13/04/2023) của 3 miền: Xổ số miền Bắc, xổ số miền Nam và xổ số miền Trung

Kết quả xổ số hôm qua (13/04/2023) của 3 miền: Xổ số miền Bắc, xổ số miền Nam và xổ số miền Trung

Độc giả cùng tra cứu lại kết quả xổ số hôm qua Thứ năm ngày 13/04/2023: Kết quả xổ số miền Nam (KQXSMN), kết quả xổ số miền Trung (KQXSMT), kết quả xổ số miền Bắc (KQXSMB) ở ngay bài viết dưới đây nhé!

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