Kết quả xổ số hôm nay (21/12/2023) của 3 miền: Xổ số miền Bắc, xổ số miền Nam và xổ số miền Trung

Cập nhật nhanh nhất kết quả xổ số (KQXS) của xổ số miền Bắc (XSMB), kết quả xổ số miền Nam (XSMN), kết quả xổ số miền Trung (XSMT) nhanh nhất hôm nay - Thứ Năm ngày 21/12/2023.

Kết quả xổ số (KQXS) miền Nam (XSMN) hôm nay Thứ năm ngày 21/12/2023: Tây Ninh - XSTN, An Giang - XSAG, Bình Thuận - XSBTH

Kết quả xổ số miền Nam hôm nay ngày 21/12 trực tiếp lúc 16 giờ 15 phút. Xổ số hôm nay 21/12/2023 - XSMN thứ Năm hàng tuần được mở thưởng bởi công ty xổ số kiến thiết của 3 tỉnh An Giang, Bình Thuận, Tây Ninh. Kết quả xổ số miền Nam 21/12/2023 bắt đầu quay từ giải tám cho đến giải nhất và cuối cùng là giải đặc biệt.

- Kết quả xổ số của Công ty Xổ số kiến thiết (XSKT) Tây Ninh có giải Đặc biệt là 462487

- Bên cạnh đó, dãy số trúng giải Đặc biệt của Công ty XSKT An Giang 729672

- Vé trúng giải Đặc biệt của Công ty XSKT Bình Thuận là 646578

Kết quả xổ số miền Trung (KQXSMT) hôm nay Thứ Năm ngày 21/12/2023: Bình Định - XSBDI, Quảng Trị - XSQT, Quảng Bình - XSQB

Kết quả xổ số miền Trung hôm nay ngày 21/12 trực tiếp vào lúc 16 giờ 15 phút. Xổ số hôm nay 21/12/2023 - XSMT thứ Năm hàng tuần được mở thưởng bởi công ty xổ số kiến thiết của 3 tỉnh Bình Định, Quảng Bình, Quảng Trị. Kết quả xổ số miền Trung 21/12/2023 bắt đầu quay từ giải tám cho đến giải nhất và cuối cùng là giải đặc biệt.

- Đầu tiên, kết quả xổ số của Công ty XSKT Bình Định là 509339

- Tiếp theo, vé trúng giải Đặc biệt của Công ty XSKT Quảng Trị là 588741

- Cuối cùng dãy số trúng giải Đặc biệt của Công ty XSKT Quảng Bình 227879

Kết quả xổ số (KQXS) miền Bắc (XSMB) hôm nay Thứ Năm ngày 21/12/2023: Hà Nội - XSTD

Kết quả xổ số miền Bắc hôm nay ngày 21/12 được trực tiếp vào lúc 18 giờ 15 phút. XSMB thứ 5 hàng tuần được mở thưởng bởi Công ty xổ số kiến thiết Thủ đô Hà Nội. Kết quả xổ số miền Bắc 21/12/2023 bắt đầu quay từ giải nhất cho đến giải bảy và cuối cùng là giải đặc biệt.

- Theo đó, vé trúng giải Đặc biệt của Công ty Xổ số kiến thiết Hà Nội là 88485

Thời gian lĩnh thưởng và các lưu ý nếu bạn trúng giải thưởng XSKT của 3 miền

- Thời hạn lĩnh thưởng của vé xổ số trúng thưởng là 30 ngày, kể từ ngày xác định kết quả trúng thưởng hoặc kể từ ngày hết hạn lưu hành của vé xổ số. Quá thời hạn này, các vé xổ số trúng thưởng không còn giá trị lĩnh thưởng. Đồng thời, tấm vé trúng thưởng phải đảm bảo giữ nguyên, không bị trầy xước, không bị tẩy xóa,..

- Công ty xổ số kiến thiết thực hiện trả thưởng tại trụ sở chính, chi nhánh, văn phòng đại diện và các đại lý xổ số được uỷ quyền.

- Thời gian thanh toán vé xổ số trúng thưởng của công ty xổ số kiến thiết đối với người trúng thưởng chậm nhất là 05 ngày làm việc, kể từ ngày nhận được đề nghị lĩnh thưởng của khách hàng.

- Đối với các trường hợp có phát sinh tranh chấp, khiếu nại, thời gian thanh toán được kéo dài cho đến khi có kết luận chính thức của cơ quan nhà nước có thẩm quyền.

- Khi đến tham gia dự thưởng và làm thủ tục nhận thưởng, bạn phải xuất trình được tấm vé số trúng thưởng cùng các giấy tờ tùy thân, như: thẻ căn cước công dân, hộ chiếu, các giấy tờ tùy thân đi kèm,…

Xổ số 3 miền ngày mai thứ Sáu ngày 22/12/2023 sẽ quay mở thưởng ở các tỉnh nào?

Xổ số thứ Sáu ngày 22/12/2023 sẽ được mở thưởng bởi 6 công ty xổ số kiến thiết: Hải Phòng - XSHP, Bình Dương - XSBD, Trà Vinh - XSTV, Vĩnh Long - XSVL, Gia Lai - XSGL, Ninh Thuận - XSNT.

Kết quả xổ số (KQXS) ngày mai Thứ sáu ngày 22/12/2023 của 3 miền sẽ được tiếp tục cập nhật sớm nhất.