Hướng dẫn cắm hoa lay ơn ngày Tết đơn giản mà đẹp nổi bật

Bàn thờ ngày Tết đâu thể thiếu những cành hoa để trang trí. Và hoa lay ơn thường được chọn để cắm vào bình hoa ngày Tết như một loại hoa chính. Hoa lay ơn rất đẹp, và cắm hoa lay ơn vào ngày Tết càng mang ý nghĩa trân trọng và thành kính với ông bà, tổ tiên. Có nhiều cách cắm hoa lay ơn ngày Tết phù hợp theo từng vùng miền, phong tục khác nhau. Hãy cùng tham khảo ngay ý nghĩa hoa lay ơn cũng như cách cắm hoa dơn ngày Tết nghệ thuật trong bài nhé.

Hoa lay ơn có tên khoa học là Gladiolus communis Lin, còn người Việt chúng ta thường gọi với nhiều tên khác nhau như là hoa lay ơn, hoa dơn hay rơn, thì tùy theo từng vùng miền sẽ có cách gọi khác nhau.

Hoa lay ơn là một trong những loài hoa có vẻ đẹp sang trọng, thanh thoát, đa dạng sắc màu, tươi lâu nên được nhiều người yêu thích bày trong phòng, trong nhà, nhất là trong các dịp lễ Tết quan trọng.

Loài hoa này mang ý nghĩa nhiều niềm vui, tượng trưng cho tình yêu mãnh liệt, tràn đầy sức sống. Ngoài ra, nó còn có tên gọi khác là kiếm lan, tức đại diện cho ý chí chiến đấu bền bỉ, không ngừng nghỉ trước mọi khó khăn. Bày biện hoa dơn trong những ngày năm mới thể hiện mong mỏi gia đình đón nhiều niềm vui, may mắn cũng như sẽ vượt qua hết mọi chướng ngại để mọi việc hanh thông trong năm mới đang đến này.

Hoa đẹp và ý nghĩa là vậy, nhưng khi mua về bày biện, trang trí thì cốt yếu làm sao là cắm hoa lay ơn ngày Tết phải thật đẹp, rực rỡ phải không các bạn? Hãy cùng tham khảo một cách cắm hoa lay ơn ngày Tết thật đẹp sau đây nhé. Cách cắm hoa lay ơn ngày Tết này rất dễ dàng, ai cũng có thể thực hiện được.

Cách cắm hoa lay ơn chuẩn đẹp ngày Tết

1. Chuẩn bị nguyên liệu để tiến hành cắm hoa dơn đẹp ngày Tết

Để có một lọ hoa Tết thật đẹp với lay ơn là chủ đạo, bạn cần chuẩn bị các nguyên liệu sau:

Nguyên liệu đơn giản để cắm hoa rơn ngày Tết tại nhà nhanh chóng!

19 cành hoa lay ơn thật đẹp và tươi

12 cành hoa hoàng anh để tôn vẻ đẹp của hoa lay ơn

8 lá dương xỉ để phối màu

Lọ hoa

Miếng xốp hoặc bọt biển

Kéo cắt hoa

2. Cách cắm hoa lay ơn ngày Tết thật đẹp

- Đầu tiên, cho miếng xốp vào lọ hoa và cho đầy nước vào. Cố gắng để miếng xốp nằm khoảng 2/3 bình là được.

- Tiếp đó, cắm hoa lay ơn vào bình sao cho tỏa thật đều hoa, hoa hướng ra phía trước, tạo thành hình rẻ quạt là đạt yêu cầu.

- Kế đó, cắm lá dương xỉ xung quanh hoa lay ơn. Chú ý làm sao để dương xỉ che đi miếng xốp nhưng không được chen trước làm mất đi tính thẩm mĩ của hoa lay ơn.

Cắm lá dương xỉ để che bớt đi phần xốp trong bình hoa!

- Sau đó cắm hoa hoàng anh vào giữa hoa lay ơn và dương xỉ. Nên cắm hoa hoàng anh vào các khe trống giữa các cành hoa lay ơn sao cho xen kẽ và phối màu thật hợp lý.

Thêm nhiều hoa khác để bình hoa lay ơn ngày Tết rực rỡ nhiều sắc màu!

Và sau đó các bạn sẽ đạt được thành quả hết sức mãn nguyện như sau:

Hướng dẫn cắm hoa dơn ngày Tết đẹp sang trọng cực đơn giản!

Với cách cắm hoa rơn ngày Tết đơn giản tương tự trên, dưới đây là một số cách cắm hoa lay ơn đẹp mà các bạn có thể tham khảo và biến tấu linh hoạt nhé.

Cách cắm hoa lay ơn ngày Tết đẹp nổi bật nhất!

Những chú ý cắm hoa lay ơn ngày Tết lâu tươi

Hoa lay ơn để cắm được lâu tươi ngày Tết thì chúng ta cũng phải chú ý một số điều sau:

- Trước khi cắm hoa thì các bạn phải rửa bình thật sạch, phơi ngoài nắng cẩn thận để làm sạch nhất vi khuẩn khiến hoa nhanh hỏng, nhanh tàn bám mặt trong bình, nhất là với những bình hoa cũ và thường cắm nhiều hoa thân mềm dễ hỏng, thối trước đấy.

- Mua hoa về rửa qua sạch bụi bẩn bám trên thân, lá cây, tỉa cắt vát thân hoa dơn để tăng diện tích hút nướt cho thân hoa, đồng thời hơ qua lửa một chút để phần vát đó không nhanh hỏng.

- Nước trong bình cắm hoa phải là nước sạch, nước mưa là tốt nhất chứ là nước bẩn hoặc nước chứa flo sẽ làm hoa nhanh hỏng cực kỳ. Nếu nhà không có nước mưa, thì phải hứng sẵn nước trong chậu, xô, để ngoài 2-3 ngày cho flo bay đi hết mới có thể sử dụng được. Nước trong bình cũng không nên để nhiều, chỉ từ 3-5 cm, đủ ngập gốc, cành hoa là được rồi. Nhớ thay nước hàng ngày để giữ hoa lay ơn ngày Tết được tươi lâu nhé các bạn.

- Một chú ý nữa là không nên để bình hoa ở nơi có ánh sáng mạnh, gần nhiều nguồn nhiệt như tủ lạnh, bóng đèn, tivi,... chúng sẽ khiến hoa dơn mất nước nhiều, không kịp bổ sung thì hoa sẽ nhanh héo cực kỳ, giảm hẳn sắc hoa trưng trong ngày Tết. Buổi tối, nên để hoa lay ơn ở chỗ mát, lạnh thì sẽ giúp hoa tươi lâu hơn đấy.

Trên đây là một số hướng dẫn chi tiết cách cắm hoa dơn ngày Tết cũng như những chú ý trong và sau quá trình cắm hoa lay ơn để hoa được lâu tươi, tỏa sắc hương rực rỡ nhất trong những ngày đầu năm. Chúc các chị em trổ tài thành công với một lọ hoa lay ơn thật đẹp và đón một cái Tết thật an vui, an lành nhé.