Hứa lấy người yêu làm vợ rồi đem bán qua Trung Quốc với giá 10 triệu đồng

Đời sống 01/08/2023 21:06

Yêu qua Facebook, chị M. bị người yêu cùng đồng bọn lừa bán sang Trung Quốc làm vợ.

Theo thông tin từ báo Pháp luật TP.HCM, ngày 1/8, Bộ Chỉ huy BĐBP tỉnh Lào Cai cho biết, đơn vị này đã triệt phá thành công đường dây tán tỉnh phụ nữ, ngỏ lời yêu, đưa về thăm gia đình rồi bán sang nước ngoài.

Trước đó, ngày 11/7, Trạm kiểm soát biên phòng cửa khẩu quốc tế Lào Cai tiếp nhận đơn trình báo của chị LTM (20 tuổi, ngụ ở tỉnh Yên Bái) về việc mình bị một nhóm người lừa sang Trung Quốc để bán.

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Hoàng Thị Duyến tại cơ quan điều tra - Ảnh: Báo Pháp luật TP.HCM

Ngày 28/7, Bộ Chỉ huy BĐBP tỉnh Lào Cai đã triệu tập những người liên quan để điều tra, xác minh làm rõ.

Những người này gồm: Thào A Dơ (35 tuổi), Sùng A Sì (50 tuổi) và Hoàng Thị Duyến (32 tuổi), cùng trú trên địa bàn tỉnh Lào Cai.

Dẫn tin từ báo Người Lao Động, làm việc với cơ quan chức năng, các đối tượng khai nhận khoảng giữa tháng 5/2023, qua điện thoại, Hoàng Thị Duyến thống nhất, thoả thuận với một người đàn ông Trung Quốc tên Pao về việc tìm, đưa phụ nữ Việt Nam sang Trung Quốc bán. 

Sau khi thoả thuận, thống nhất với Pao, Duyến đã điện thoại cho Sùng A Sì bảo Sì đi tìm phụ nữ Việt Nam để đưa sang Trung Quốc bán. Sùng A Sì nhất trí và điện thoại bảo Thào A Dơ đi tìm phụ nữ đưa sang Trung Quốc bán. Sì nói với Dơ, mối đưa người sang Trung Quốc bán lấy chồng. Mỗi người phụ nữ đi Trung Quốc lấy chồng sẽ kiếm được khoảng 10 đến 20 triệu đồng.

Hứa lấy người yêu làm vợ rồi đem bán qua Trung Quốc với giá 10 triệu đồng - Ảnh 2
Thào A Dờ (áo đỏ) và Sùng A Sì đang thực nghiệm lại hành vi phạm tội của mình - Ảnh: Báo Lào Cai 

Thông qua Facebook, Dơ quen biết M., bắt đầu tán tỉnh yêu đương và nói muốn lấy M. làm vợ. Ngày 10-7, Dơ điện thoại rủ M. lên Lào Cai thăm nhà và nói rằng gia đình mình có cửa hàng bán quần áo bên Trung Quốc.

Sau đó, Dơ đi xe máy đón M. đưa lên Lào Cai và liên lạc với đồng bọn để làm thủ tục đưa sang bên kia biên giới bán. Khi đã làm xong giấy tờ, Duyến đã trực tiếp đưa M. xuất cảnh sang Trung Quốc bàn giao cho Pao.

Khi đến tới phòng trọ của Pao tại huyện Hà Khẩu, Trung Quốc, M. đã phát hiện là mình bị lừa bán. Lợi dụng sơ hở, M. đã trốn về Việt Nam và làm đơn tố giác các đối tượng lừa bán mình.

Căn cứ vào đơn tố giác của chị Lý Thị M. và kết quả điều tra, ngày 31-7, Bộ Chỉ huy BĐBP tỉnh Lào Cai đã ra quyết định khởi tố vụ án hình sự mua bán người. Hiện, cơ quan chức năng đang hoàn tất hồ sơ xử lý các đối tượng theo quy định của pháp luật.

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