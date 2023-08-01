Tiếng nổ lớn giữa đêm khiến mặt đất nứt toác, Đắk Nông di dời người dân khẩn cấp

Đời sống 01/08/2023 20:37

Đêm qua, tại địa bàn tỉnh Đắk Nông bất ngờ có tiếng nổ bất thường khiến mặt đất rung chuyển, khu dân cư xuất hiện nhiều vết nứt kéo dài trên mặt đất.

Theo thông tin từ báo Người Lao Động, tối 1/8, tin từ UBND huyện Tuy Đức, tỉnh Đắk Nông cho biết đã có báo cáo gửi ngành chức năng về tình hình nứt gãy, sạt lở đất trên địa bàn huyện.

Tiếng nổ lớn giữa đêm khiến mặt đất nứt toác, Đắk Nông di dời người dân khẩn cấp - Ảnh 1
Mặt đường nhựa bị nứt gãy - Ảnh: Báo Người Lao Động

Theo báo cáo của UBND huyện Tuy Đức, khoảng 23 giờ ngày 31/7, trên địa bàn bon Bu Krắc (xã Quảng Trực) xảy ra tiếng nổ lớn bất thường. Đến sáng 1/8, người dân, chính quyền địa phương phát hiện nhiều vết nứt gãy trên mặt đất với tổng chiều dài khoảng 200m.

Dẫn tin từ báo Giao Thông, vụ việc khiến 17 hộ với 53 nhân khẩu bị ảnh hưởng.

Tiếp nhận thông tin, UBND huyện đã chỉ đạo Ban chỉ huy Phòng chống thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn (PCTT - TKCN) phối hợp với UBND xã Quảng Trực tổ chức di dời 17 hộ dân ra khỏi khu vực nguy hiểm đến nơi an toàn. Hiện các hộ dân đã được đưa đến trường học trên địa bàn để cư trú, đảm bảo an toàn, chờ các cơ quan liên quan đánh giá mức độ an toàn của khu vực vực trên.

Tiếng nổ lớn giữa đêm khiến mặt đất nứt toác, Đắk Nông di dời người dân khẩn cấp - Ảnh 2
Nền đất nứt kéo dài sau tiếng nổ - Ảnh: Báo Giao Thông

UBND huyện Tuy Đức đề nghị UBND tỉnh chỉ đạo Sở Tài nguyên và Môi trường và các ngành chức năng tiến hành khảo sát hiện tượng nứt gãy tại khu vực Bon Bu Krắc xã Quảng Trực để có hướng chỉ đạo, khuyến cáo người dân nhằm hạn chế thiệt hại về người và tài sản tại khu vực nói trên.

Tiếp đó, khoảng 14h ngày 31/7, tại khu vực thôn 1, xã Đắk Buk So bất ngờ xảy ra hiện tượng sạt lở đất, trôi xuống tuyến đường DH85 gây lấp đường với chiều dài khoảng 100m. Ngoài ra, cách khu vực sạt lở đất nói trên khoảng 150m hiện tại cũng xảy ra hiện tượng nứt đất, nguy cơ sạt lở cao, ảnh hưởng đến hai hộ dân.

UBND huyện đã chỉ đạo Ban chỉ huy (PCTT - TKCN) huyện phối hợp với UBND xã Đặk Buk So tổ chức di dời tài sản của hai hộ dân ra khỏi khu vực nguy hiểm đến nơi an toàn. Đồng thời, tổ chức khắc phục đảm bảo giao thông qua khu vực nói trên.

Tiếng nổ lớn giữa đêm khiến mặt đất nứt toác, Đắk Nông di dời người dân khẩn cấp - Ảnh 3Tiếng nổ lớn giữa đêm khiến mặt đất nứt toác, Đắk Nông di dời người dân khẩn cấp - Ảnh 4Tiếng nổ lớn giữa đêm khiến mặt đất nứt toác, Đắk Nông di dời người dân khẩn cấp - Ảnh 5
Một số hình ảnh mặt đất bị nứt tại Đắk Nông - Ảnh: Báo Giao Thông

 

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