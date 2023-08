Tiếng nổ lớn giữa đêm khiến mặt đất nứt toác, Đắk Nông di dời người dân khẩn cấp

Dẫn tin từ báo Giao Thông, vụ việc khiến 17 hộ với 53 nhân khẩu bị ảnh hưởng.

Tiếp nhận thông tin, UBND huyện đã chỉ đạo Ban chỉ huy Phòng chống thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn (PCTT - TKCN) phối hợp với UBND xã Quảng Trực tổ chức di dời 17 hộ dân ra khỏi khu vực nguy hiểm đến nơi an toàn. Hiện các hộ dân đã được đưa đến trường học trên địa bàn để cư trú, đảm bảo an toàn, chờ các cơ quan liên quan đánh giá mức độ an toàn của khu vực vực trên.