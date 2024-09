Tuyến đường Quốc lộ 2 tại Km51 đoạn qua xã Việt Vinh, nước lũ tràn qua đường với độ sâu khoảng 1m, hiện tại đang gây ách tắc giao thông. Trong đó có 2 nạn nhân hiện vẫn chưa tìm thấy.

Ngay sau khi nhận được thông tin, Công an huyện Bắc Quang đã bố trí lực lượng tiếp cận hiện trường nắm bắt tình hình, xác minh thiệt hại và hỗ trợ người dân khắc phục hậu quả thiên tai. Đồng thời, giúp các hộ dân có nhà ở nằm trong vùng có nguy cơ sạt lở di chuyển về nơi an toàn.

Phòng Cảnh sát giao thông Công an tỉnh đã bố trí lực lượng, phương tiện tuần tra kiểm soát, hướng dẫn phân luồng, đảm bảo trật tự an toàn giao thông; hỗ trợ nhân dân khắc phục hậu quả do mưa lớn, ngập úng, sạt lở đất gây ra.

Tổng hợp một số hình ảnh lực lượng chức năng, chính quyền, nhân dân nỗ lực khắc phục sạt lở: