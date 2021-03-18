Gợi ý 11 quà tặng 20/10 cho vợ thiết thực và ý nghĩa

Hoa tươi chắc chắn là món quà không thể thiếu trong ngày 20 tháng 10 đặc biệt này. Hầu hết chị em đều rất thích hoa bởi nó mang vẻ đẹp tinh tế và mùi hương quyến rũ. Hoa tươi không chỉ là tượng trưng cho sắc đẹp của phụ nữ mà còn là thể hiện sự tôn vinh, tấm lòng trân quý dành cho người vợ. Do đó, đừng bỏ qua lựa chọn quà tặng tuyệt vời này.

Ngày Phụ nữ Việt Nam 20 tháng 10 là dịp để phái mạnh thể hiện sự trân trọng, tình cảm, sự quan tâm dành cho người phụ nữ của đời mình. Nếu bạn đang băn khoăn không biết nên chọn quà tặng 20/10 cho vợ thì đừng vội lo lắng. Sau đây là bật mí những món quà tặng cho vợ yêu thiết thực và ý nghĩa nhất, đảm bảo sẽ khiến nàng thấy hài lòng.

+ Hoa hồng: Dáng vẻ yêu kiều, xinh đẹp và màu sắc của hoa hồng rất được chị em yêu thích. Đặc biệt, hoa hồng là biểu tượng của tình yêu mãnh liệt. Trong ngày 20 tháng 10 này, bạn hãy dành cho vợ mình một bó hoa hồng tươi thắm.

Có nhiều loài hoa với màu sắc, ý nghĩa khác nhau. Có thể tham khảo một số gợi ý sau đây:

Dáng vẻ yêu kiều, xinh đẹp và màu sắc của hoa hồng rất được chị em yêu thích

Nên tặng những màu sắc của hoa hồng như màu hồng nhung, hồng phấn, hồng xanh, hồng Đà Lạt..., tuyệt đối không chọn hoa hồng màu trắng, đen.

+ Hoa ly: Đây là loài hoa có vẻ đẹp mạnh mẽ và là biểu tượng của lòng chung thủy, cao thượng cùng với tình yêu trong sáng. Các “anh chồng” có thể dành tặng loài hoa này cho vợ yêu của mình trong ngày 20 tháng 10.

+ Hoa cẩm chướng: Sở hữu vẻ đẹp cuốn hút với nhiều cánh và nhiều màu sắc, loài hoa này là tượng trưng của một tình yêu thiêng liêng và cao đẹp. Trong ngày 20 tháng 10 này, đây là loài hoa lý tưởng để bạn dành tặng cho một nửa của cuộc đời mình.

+ Hoa cẩm tú cầu: Dành tặng một đóa hoa cẩm chướng cho người phụ nữ của cuộc đời mình trong ngày 20/10 chắc chắn sẽ khiến cô ấy sẽ cảm động, rơi nước mắt và cảm thấy mình chính là người hạnh phúc nhất.

2. Thực phẩm chức năng

Nếu bạn muốn tặng cho vợ yêu một món quà thật ý nghĩa trong ngày 20 tháng 10 thì chắc chắn không thể bỏ qua

Các loại thực phẩm chức năng như vitamin và khoáng chất tổng hợp, collagen, viên uống trắng da... là những món quà thiết thực bởi vừa có tác dụng làm đẹp vừa tốt cho sức khỏe, giúp vợ yêu luôn xinh đẹp, rạng rỡ và mạnh khỏe. Đây chính là gợi ý sáng suốt nhất nếu bạn vẫn đang phân vân không biết nên chọn quà gì.

3. Trang sức

Trang sức giúp chị em tự tin và tỏa sáng hơn ở bất cứ đâu. Chị em sẽ có thể hãnh diện khoe được chồng tặng trong dịp lễ 20/10. Đừng ngại mua trang sức và cũng có thể chọn đồ đôi để cùng diện với nàng. Nếu có điều kiện hơn thì bạn có thể mua tặng vợ một bộ trang sức: dây chuyền, nhẫn, bông tai và lắc tay.

Đừng ngại mua trang sức và cũng có thể chọn đồ đôi để cùng diện với nàng

4. Chiếc váy đẹp nàng thích

Hãy mua tặng nàng một chiếc váy trong ngày lễ 20/10 này. Nên chú ý quan sát xem cô ấy thích shop nào để có được lựa chọn phù hợp nhất.

5. Voucher shopping ưu đãi hấp dẫn

Shopping là niềm đam mê bất tận của chị em phụ nữ. Nhưng với những chị em đã có gia đình nhiều khi không dám đi shopping quá nhiều nữa. Hoặc có đi cũng không dám mua quá nhiều hoặc phải phân vân nhìn giá mãi.

Tặng vợ voucher shopping

Chắc hẳn chị em nào cũng thích shopping. Tuy nhiên, với những chị em đã có gia đình thì sở thích này dường như bị dè dặt hơn. Hoặc có đi shopping thì cũng không dám mua nhiều và phân vân so sánh giá.

Chính bởi lẽ đó, hãy tạo bất ngờ cho vợ năm này với quà tặng voucher shopping ưu đãi hấp dẫn để nàng có thể thỏa thích mua sắm.

6. Mỹ phẩm

Những món mỹ phẩm bạn có thể chọn mua cho vợ yêu của mình như son, kem dưỡng da, kem chống nắng, serum... để giúp cô nàng thêm phần xinh đẹp, rạng rỡ.

Tặng mỹ phẩm nhân dịp 20/10

7. Máy rửa mặt

Giúp nàng chăm sóc làn da sau một ngày làm việc vất vả bằng quà tặng là một chiếc máy rửa mặt sẽ là món quà thiết thực, ý nghĩa bạn không thể bỏ qua.

8. Máy xông mặt

Các “anh chồng” nên tham khảo thêm một gợi ý hoàn hảo đó là một chiếc máy xông mặt.

Xông mặt là phương pháp làm đẹp hiệu quả, không tốn nhiều thời gian và mang đến những giây phút thư giãn thật thoải mái...

9. Nhụy hoa nghệ tây Saffron

Nhụy hoa nghệ tây Saffron mang đến tác dụng rất tốt cho sức khỏe, giúp hỗ trợ điều trị các chứng bệnh mất ngủ, trầm cảm, ung thư... Bên cạnh đó, nhụy hoa nghệ tây còn là cách giúp làm đẹp hiệu quả, hỗ trợ cải thiện các dấu hiệu của tình trạng tiền mãn kinh ở chị em.

Nhụy hoa nghệ tây

10. Túi xách

Túi xách là một trong những món đồ không thể thiếu mỗi khi ra đường của chị em. Vừa là để đựng những món đồ cần thiết vừa giúp chị em trở nên sành điệu và quý phái hơn. Dựa vào sở thích và phong cách của vợ yêu để chọn chiếc túi phù hợp để dành tặng nhân Ngày Phụ nữ Việt Nam.

11. Đồ dùng nhà bếp

Nội trợ là công việc hằng ngày của chị em phụ nữ . Với sự góp sức của những vật dụng thông minh, việc nấu nướng sẽ trở nên dễ dàng hơn.

Các loại đồ dùng nhà bếp như nồi chiên không dầu, lò vi sóng, lò nướng - bếp nướng ... hoàn toàn là những món đồ thiết thực mà bạn có thể dành tặng cho vợ yêu của mình nhân ngày 20 tháng 10. Nó sẽ giúp việc nấu nướng trở nên đơn giản, nhẹ nhàng hơn bao giờ hết.

Với sự góp sức của những vật dụng thông minh, việc nấu nướng sẽ trở nên dễ dàng hơn

12. Những việc có thể làm để chúc mừng vợ ngày 20/10

Ngày 20/10, để khiến vợ của mình vui vẻ hơn, bên cạnh những món quà đặc biệt, cánh mày râu hãy làm một chút việc nho nhỏ

+ Giúp vợ làm việc nhà:

Hàng ngày, các chị em nội trợ phải tất bật lo toan để hoàn thành công việc trong nhà. để vợ có thời gian nghỉ ngơi, thư giãn, dạo phố, shopping. Đảm bảo vợ bạn sẽ rất vui khi thấy chồng tâm lý như thế.

Những công việc trong nhà mỗi ngày đều là do vợ vất vả để hoàn thành thì tại sao trong ngày này bạn không giúp vợ để vợ có thể nghỉ ngơi dạo phố, shopping một chút? Hãy trở thành một ông chồng tâm lý, đảm bảo vợ bạn sẽ rất vui.

+ Nấu ăn cho vợ:

Thử vào bếp và nấu bữa ăn đơn giản mà giàu chất dinh dưỡng để cả gia đình cùng thưởng thức sẽ khiến nàng rất ngạc nhiên và cảm động trước những gì mà bạn có thể làm đấy.

Nấu ăn cho vợ

+ Nói lời yêu thương với vợ:

Nếu thường ngày bạn ít nói những lời yêu thương thì đây là dịp để nói và thể hiện thật nhiều để vợ bạn. Hoàn toàn không hề “sến” và sẽ khiến nàng hạnh phúc.

Đối với mỗi người vợ, nhận quà từ người chồng là niềm hạnh phúc và an ủi vô cùng lớn. Món quà người chồng dành tặng là minh chứng cho tấm lòng trân quý, ghi nhận những vất vả hy sinh mà người vợ đã dành cho gia đình. Quà tặng 20/10 cho vợ không cần quá đắt đỏ nhưng phải thiết thực với nhu cầu sử dụng. Với những món quà được chọn lọc trên đây, hy vọng sẽ giúp mang đến một ngày lễ thật ý nghĩa cho người phụ nữ của bạn.