Giới thiệu về rong nho biển “Umibudo” ở Nhật Bản

Hiện nay, Umibudo phổ biến với tên nho biển. Sở dĩ như vậy là do hình dáng của nó rất thu hút người nhìn. Những cành rong biển Umibudo giống như những chùm nho xanh, nhỏ tí hon mà rất mọng nước. Nó được nuôi trồng tự nhiên có từ hàng trăm năm trước và là đặc sản nổi tiếng của vùng okinawa Nhật Bản. Chính loại rong biển này tạo nên nét độc đáo riêng cho ẩm thực của vùng biển Okinawa. Ngoài Nhật Bản, nho biển Umibudo cũng rất phổ biến ở ở Philippines và Malaysia. Tuy nhiên do sự kết hợp và chế biến ở mỗi vùng là khác nhau, chính điều này đã làm nên thương hiệu cho mỗi nơi.

Hương vị của rong nho biển mặn, ăn vào giòn giòn

Sẽ thật là đáng tiếc nếu như bạn chưa được thử. Vì nó là thực phẩm bổ dưỡng dành cho tất cả mọi người từ trẻ em đến người cao tuổi. Được xem là thần dược giúp chữa bệnh và làm đẹp da nên nhận được rất nhiều sự quan tâm từ mọi người.

Chúng được tiêu thụ như thế nào ở Nhật Bản?

Có phải bạn đang thắc mắc không biết rong nho Umibudo được tiêu thụ như thế nào ở Nhật Bản phải không? Hầu hết mọi gia đình người Nhật đều ăn loại thực phẩm này. Ăn mỗi ngày để bổ sung các dưỡng chất có lợi cho sức khỏe. Đây cũng là một trong những yếu tố góp phần làm tăng tuổi thọ cho người Nhật.

Phần lớn, rong nho biển thường được ăn sống với nước tương hoặc hỗn hợp nước tương với giấm và rượu mirin. Sở dĩ chúng được ăn sống là để bảo toàn được kết cấu và hàm lượng chất dinh dưỡng tự nhiên.

Bên cạnh đó, loại rong này còn là món ăn kèm quen thuộc có thể tìm thấy ở nhiều nhà hàng Nhật. Chúng được thêm vào các món sashimi để tạo thành món được gọi là “umibudo don”. Món này có đặc trưng là một bát cơm với sashimi và umibudo bên trên. Sau đó rưới thêm nước sốt sanbaizu, nhìn rất bắt mắt bà hấp dẫn. Sanbaizu được làm từ nước tương, giấm và rượu mirin với tỷ lệ bằng nhau.

Rong nho biển là đặc sản của Okinawa Nhật Bản

Do đó, nếu có dịp đến Okinawa bạn nhất định hãy thử món này nhé! Một món ăn ngon mang hương vị quê nhà của vùng biển phía nam Nhật Bản. Chắc chắn sẽ khó mà có nơi nào có được món ăn có hương vị đặc trưng như vậy.

Thành phần dinh dưỡng của rong nho biển Umibudo

Rong nho Umibudo là thực phẩm tự nhiên, có hàm lượng dinh dưỡng cao. Ở Nhật, đây là thực phẩm được dùng phổ biến trong các món ăn. Dường như nó được xem như một loại thực phẩm chức năng hỗ trợ sức khỏe cho con người. Bởi nó có nhiều tác dụng. Cụ thể là:

Giúp xương chắc khỏe

Hầu hết mọi người ai cũng biết Canxi có vai trò quan trọng trong việc giúp xương chắc khỏe, phòng ngừa bệnh loãng xương. Đồng thời hỗ trợ làm giảm tình trạng đau nhức và khó khăn trong vận động, nhanh lành các vết nứt gãy trên xương. Hơn thế nữa, Canxi là khoáng chất cần thiết cho hoạt động của tim. Một khi cơ thể thiếu Canxi cơ tim sẽ co bóp yếu, khi làm việc dễ mệt và hay vã mồ hôi. Tuy nhiên, khi ăn rong nho Umibudo thường xuyên sẽ hạn chế được những điều này. Bởi trong loại thực phẩm này rất giàu canxi. Bên cạnh đó còn rất giàu protein và axit béo không bão hòa đa thuộc trong nhóm omega 3 (DHA, ALA, EPA) có tác dụng kháng viêm cũng như làm giảm các triệu chứng của bệnh viêm khớp. Vì vậy, đây là thực phẩm tuyệt vời giúp duy trì xương khớp khỏe mạnh cho người già.

Ăn rong nho biển tốt cho sức khỏe xương khớp

Hỗ trợ tăng cường thể lực

Rong nho chứa rất nhiều sắt và vitamin A. Đây là 2 dưỡng chất có vai trò quan trọng đối với sức khỏe của mắt, giúp tạo ra những sắc tố trong võng mạc của mắt và thúc đẩy tầm nhìn tốt trong ánh sáng yếu. Đồng thời giúp bảo vệ và duy trì giác mạc và kết mạc.

Việc ăn rong nho thường xuyên sẽ giúp cơ thể chống lại một số căn bệnh về mắt như thoái hóa điểm vàng và sức khỏe mắt liên quan đến vấn đề tuổi tác. Theo một số nghiên cứu khoa học, việc bổ sung Vitamin A có hiệu quả tốt trong việc làm tăng nồng độ của các tiền chất Vitamin A trong máu cao hơn bình thường. Nhờ vào điều này có thể làm giảm nguy cơ thoái hóa điểm vàng của bạn lên đến 25%.

Giảm nguy cơ mắc bệnh tiểu đường

Bệnh tiểu đường đang có xu hướng trẻ hóa và có những diễn biến khó lường. Tuy nhiên, để hạn chế được điều này, cơ thể chúng ta mỗi ngày cần được bổ sung đủ hàm lượng vitamin C cần thiết. Thông qua việc ăn rong nho Umibudo sẽ bổ sung được hàm lượng vitamin C này, giúp cơ thể kiểm soát được lượng đường và sự hoạt động của các gốc tự do. Đồng thời làm giảm sự tích tụ của sorbitol nội bào, ức chế được sự gắn kết của glucose với protein, giúp phòng chống và cải thiện được tình trạng của bệnh tiểu đường.

Ăn rong nho biển giúp kiểm soát lượng đường trong máu ổn định

Tốt cho hoạt động tim mạch

Trong rong nho chứa rất nhiều các axit béo không bão hòa như AA, LA, DHA, EPA và ALA sẽ làm giảm cholesterol và tăng tính co giãn của mạch máu. Bên cạnh đó, những axit béo này còn có tác dụng ngăn ngừa oxy hóa, duy trì bền vững cấu trúc collagen của động mạch. Chính vì vậy mà cơ thể có thể ngăn ngừa được các bệnh tim mạch như xơ vữa động mạch, đột quỵ và nhồi máu cơ tim.

Làm đẹp cho mọi người

Rong nho Umibudo có khả năng bảo vệ màng tế bào và cải thiện tình trạng đàn hồi của thành mạch máu nhờ vào chất béo không bão hòa. Vì thế mà những người thường xuyên ăn rong nho sẽ có da mát mẻ và ít bị khô, nứt nẻ. Hơn thế nữa, rong nho còn có thể sản xuất ra collagen và chất chống oxy hóa giúp tóc và da được chắc khỏe hơn, đẩy lùi quá trình lão hóa, kéo dài tuổi xuân cho phái đẹp.

Hơn nữa đối với phái đẹp, rong nho Umibudo còn là thực phẩm có hiệu quả tốt trong việc giảm cân. Vì chứa ít đường và giàu lượng kẽm, canxi, sắt, vitamin C, chất đạm thực vật và axit béo không bão hòa. Những dưỡng chất này có khả năng ức chế được sự thèm ăn, điều khiển các hợp chất và hormone trong cơ thể, gây đánh lừa bộ não rơi vào trạng thái có cảm giác no bụng.

Phòng ngừa bệnh ung thư

Ăn rong nho biển hàng ngày hỗ trợ phòng ngừa ung thư

Trong rong nho chứa một hợp chất là fucoidan. Chất này có khả năng điều trị ung thư hiệu quả, khiến các tế bào của bệnh bạch cầu, ruột kết, ung thư hạch và tế bào ung thư dạ dày tự bị tiêu diệt. Bên cạnh đó, chất này cũng có tác dụng tốt trong việc tăng cường hệ miễn dịch đáng kể và giảm lượng cholesterol trong máu.

Ngoài lợi ích về sức khỏe thì về hương vị và kết cấu đẹp mắt cũng là một lý do bạn nên thử rong nho Umibudo. Vì vậy, khi có điều kiện bạn hãy mua rong biển Umibudo về ăn nhé. Đặc biệt khi có cơ hội đến Okinawa của Nhật Bản thì nhất định hãy thử ngay loại rong biển tươi này. Đồng thời hãy mua một ít về tặng cho người thân và bạn bè nhé!