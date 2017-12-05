Khi đang ngồi nhậu cùng bạn, gã "yêu râu xanh" thấy bé gái 13 tuổi đi bán hàng rong liền buông lời đùa cợt. Không dừng lại ở đó, đối tượng còn lên kế hoạch tiếp cận và giở trò đồi bại với em.

Chiều nay (5/12), Đội Cảnh sát điều tra tổng hợp Công an TP.Buôn Ma Thuột (Đắk Lắk) cho biết đã bắt khẩn cấp đối tượng Trương Tiểu Long (29 tuổi, trú tại phường Thắng Lợi, TP. Buôn Ma Thuột) để điều tra về hành vi hiếp dâm trẻ em.

Trước đó, vào đêm 3/12, khi đang ngồi cùng đám bạn tại một quán nhậu trên đường Lê Hồng Phong (TP.Buôn Ma Thuột) thì Long gặp một bé gái 13 tuổi đến mời mua đậu phộng. Thời điểm này, Long liên tục nói chuyện bông đùa với bé gái và nảy sinh ý định quan hệ tình dục với em. Về phần bé gái, không thấy khách nào mua đậu phộng nên em đi sang quán khác.

Đến 23 giờ cùng ngày, tàn cuộc nhậu, Long phóng xe đi tìm bé gái nói trên. Đi qua đoạn ngã tư Trường Chinh – Trần Hưng Đạo, Long nhìn thấy cô bé đi cùng một người bạn. Ngay lập tức, Long đã tiếp cận và giả danh công an đổ tội em lấy cắp ví tiền. Tiếp đến, y lấy còng số 8 còng tay, ép em lên xe rồi chở đến nghĩa trang phường Tân Lập (TP.Buôn Ma Thuột). Tại khu vực này, tên yêu râu xanh đã dùng tay và côn 3 khúc đánh đập bé gái rồi thực hiện hành vi hiếp dâm.

Khoảng 2 giờ sáng ngày 4/12, gã biến thái chở bé gái về nhà của em. Vừa lúc nhìn thấy người thân, em đã tri hô để mọi người đến vây bắt và báo công an, theo Người Lao Động.

Khởi tố gã yêu râu xanh dụ đồng nghiệp nữ uống nước ngọt pha thuốc ngủ để hiếp dâm Nhân lúc đồng nghiệp đến nhà chơi, Tự đã mời chị này uống nước ngọt trộn sẵn thuốc ngủ và sau đó thực hiện hành vi đồi bại.

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