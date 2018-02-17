Hàng năm cứ mỗi dịp xuân về, Tết đến, trẻ em lại háo hức đón thêm một tuổi mới, ai ai dù ở xa quê hương cũng tìm về sum họp gia đình, cùng đón năm mới. Trong quan niệm của chúng ta, mùa xuân là mùa của khởi đầu, của những ước mơ, hy vọng. Thế nhưng, vẫn còn hàng ngàn bệnh nhi bé bỏng đang chiến đấu từng giờ từng phút với nỗi đau và bệnh tật. Nhói đau trước những cơn đau mà những bạn nhỏ đang ốm tại bệnh viện phải chịu đựng, Fubon Life Việt Nam tổ chức tặng quà Tết cho các em với thông điệp “Yêu thương là sẻ chia, ấm áp đón xuân về”. Đây là một trong những hoạt động xã hội thường niên của Fubon Life Việt Nam trong chuỗi các hoạt động từ thiện dài kỳ mang tên “Chắp cánh ước mơ tuổi thơ” do Fubon Life Việt Nam khởi xướng từ những ngày đầu thành lập năm 2010. Món quà vào ngày đầu xuân không những là lời động viên ý chí chiến thắng bệnh tật của bệnh nhi mà còn là lời kêu gọi cộng đồng chung tay hành động để mùa xuân là mùa của hy vọng, là mùa của yêu thương sẻ chia.

Cái rét và mưa đông làm tiếng khóc trẻ thơ trĩu nặng những giọt nước mắt lăn trên gò má rồi bị lén lau đi của cha mẹ các em. Thế nhưng nơi đây lại chứa chan tình yêu thương của các bác sĩ, các y tá và cán bộ bệnh viện Bạch Mai. Trên nền những bức tranh rực rỡ, tươi sáng của các phòng bệnh, màu áo trắng của các y, bác sĩ di chuyển khắp nơi. Giữa tiết trời đông lạnh mà các chị chỉ mặc áo mỏng vì đi lại làm việc liên tục các chị cũng không còn cảm thấy lạnh nữa. Tiếng các bác sĩ Khoa Nhi vang lên: “Các con về giường để các bác trao quà tết cho các con”. Những đôi mắt to tròn, háo hức, tò mò nhìn đoàn từ thiện Fubon Life Việt Nam trong khi những mũi kim tiêm thuốc đang được các cô y tá lắp vào xi lanh, từng giọt thuốc vẫn đang nhỏ trong ống truyền, hay cơn đau vẫn hoành hành giữa tiếng rên.

Mùa đông năm nay lạnh hơn các năm trước, đặc biệt là dịp cuối năm, nhiệt độ có lúc lạnh dưới 10 độ C, ảnh hưởng lớn đến trẻ sơ sinh và trẻ nhỏ. Những ngày này, số lượng bệnh nhi tăng vọt, Khoa Nhi Bệnh viện Bạch Mai lúc nào cũng kín phòng bệnh, phần lớn là các em từ các tỉnh xa đến, điều trị dài ngày và có hoàn cảnh gia đình rất khó khăn.

Bác sĩ Nguyễn Lan Anh, Phó chủ nhiệm Khoa Nhi cho biết: rất nhiều bé phải chữa trị lâu dài tại bệnh viện trong khi hoàn cảnh gia đình cháu ở xa, kinh tế gia đình rất khó khăn. Các y bác sĩ tại Khoa Nhi và tại Bệnh viện cùng với Phòng Xã Hội của Bệnh viện Bạch Mai luôn tìm các nhà hảo tâm giúp đỡ các cháu. Tình thương yêu, chia sẻ của cộng đồng với các bệnh nhi không chỉ là liều thuốc quý tiếp thêm sức mạnh mà còn thắp sáng niềm tin, hy vọng sớm khỏi bệnh, đoàn tụ với gia đình của các bé đồng thời là nguồn động viên lớn với các y bác sĩ của bệnh viện.

Thấu hiểu và mong muốn được phần nào sẻ chia những khó khăn đó, ngày 27/1/2018, Ồng Rick Chiang, Tổng Giám Đốc Fubon Life Việt Nam đã cùng đội ngũ đại lý và nhân viên Công ty phối

hợp với Phòng Xã Hội, Khoa Nhi Bệnh viện Bạch Mai đã tới tận từng giường bệnh thăm hỏi, động viên và trao hơn 100 suất quà là những chiếc chăn ấm tới các bệnh nhi.

Quà tặng chăn ấm mùa đông được trao tới từng bệnh nhi trong tiếng giới thiệu của các bác sĩ về tình trạng bệnh lý, phác đồ điều trị, thời gian điều trị hay khó khăn của gia đình em gặp phải. Các bác sĩ giới thiệu rất rõ ràng, chi tiết tưởng chừng như các bác sĩ chính là người thân của gia đình bệnh nhân và các em như đang được sống giữa mái ấm của gia đình mình nhưng hơn thế đó là mái ấm của tình yêu và hy vọng. Những lời chúc sức khỏe của đoàn từ thiện của Fubon Life Việt Nam vang lên trong nụ cười của người thân và các bác sĩ. Tình thân thương như một âm thanh kỳ diệu, vang tới sâu trong tâm thức của các em, chạm tới và xoa dịu những nỗi đau, thổi bừng hy vọng khỏi bệnh,về nhà và đi học cùng các bạn.

Cảm động trước nỗ lực không mệt mỏi của các y bác sĩ, cảm thông với nỗi đau bệnh tật của các em, ông Rick Chiang – Tổng giám đốc Fubon Life Việt Nam chia sẻ: “Xuân đến trăm hoa đua nở, xuân đi trăm hoa rụng tàn nhưng những món quà từ tình yêu thương, chia sẻ của Fubon Life Việt Nam cũng như của cộng đồng gửi đến các bệnh nhi sẽ mang tới mùa xuân bất tận, cho hoa xuân nở mãi cùng các bé. Chúng tôi luôn mong các cháu sớm khỏi bệnh, trở về nhà sum họp cùng gia đình. Hơn nữa sự sẻ chia là nét đẹp văn hóa của Fubon Life Việt Nam trong việc chung tay cùng cộng đồng xây dựng xã hội bền vững. Chúng tôi hy vọng những hành động ý nghĩa và thiết thực này sẽ được cán bộ, tư vấn viên của Fubon Life Việt Nam cũng như cộng đồng xã hội tiếp tục phát huy và nhân rộng để giường bệnh không còn là nơi chứng kiến nỗi đau, bệnh tật mang đi tuổi thơ của các bé mà là nơi hy vọng nảy nở, mơ ước bay cao, nơi niềm tin về tương lai tươi sáng tạo nên sức mạnh chiến thắng bệnh tật”.

Ngoài quà tặng cho từng bệnh nhi, Fubon Life Việt Nam còn tặng Khoa Nhi Bệnh Việt Bach Mai thiết bị y tế gồm 3 máy khử trùng và 1 cây nước uống. Được biết, trong phòng sơ sinh của khoa, các cô y tá vẫn phải dùng phương thức đun nóng để khử trùng thiết bị và đồ dùng của trẻ sơ sinh. Với thiết bị khử trùng do Fubon Life Việt Nam trao tặng, công tác khử trùng sẽ dễ dàng, hiệu quả, phục vụ các bé sơ sinh tốt hơn. Cây nước uống trao tặng lần này cũng được các bác sĩ đưa vào sử dụng ngay tại hành lang để các cháu luôn có sẵn nước sôi và nước uống cho sức khỏe.

Phát huy sản phẩm Bảo Hiểm Bệnh Hiểm Nghèo để đảm bảo tương lai gia đình

Ông Rick Chang bày tỏ, nhận thức sâu sắc trọng trách của một doanh nghiệp bảo hiểm nhân thọ trước sứ mệnh bảo vệ gia đình trước rủi ro bệnh tật đe dọa nghiêm trọng sinh mạng trẻ thơ và các bậc phụ huynh, Fubon Life Việt Nam đã phát triển và cung cấp sản phẩm bảo hiểm chuyên sâu để cha mẹ tạo lập nguồn tài chính vững chắc cho cả cha mẹ và con trẻ trước bệnh hiểm nghèo không lường trước được. Tháng 11 năm 2017 vừa qua, Fubon Life Việt Nam ra mắt thị trường sản phẩm Bảo Hiểm Bổ Trợ đột phá “Phúc Bảo Bổ Trợ Bệnh Hiểm Nghèo” để tăng cường quyền lợi chi trả khi khách hàng không may mắc bệnh hiểm nghèo và ung thư. Sản phẩm với 5 tính năng bảo vệ mạnh mẽ, hoạt động đồng thời và tập trung gồm: Phạm vi bảo hiểm rộng lên tới 100 bệnh hiểm nghèo, ung thư thường mắc; Đảm bảo cả cha mẹ và con trẻ đều có sẵn nguồn tài chính lên tới 2 tỷ đồng/người để chữa trị; Chi trả ngay từ giai đoạn đầu giúp cha mẹ và con trẻ nắm thời cơ vàng để chữa trị; Đặc biệt chi trả gấp đôi quyền lợi trong trường hợp mắc bệnh ung thư; Chi trả nhiều lần trong suốt thời gian hợp đồng.

Đẩy mạnh hơn các hoạt động công ích, làm tốt trách nhiệm doanh nghiệp vì cộng đồng

Thực hiện sứ mệnh phục vụ xã hội, trong suốt hơn 7 năm qua, Fubon Life Việt Nam nỗ lực không ngừng, tiên phong thực hiện trách nhiệm cộng đồng. Theo đó, nhiều hoạt động cộng đồng đã được Fubon Life Việt Nam khởi động ngay từ năm 2010 khi mới tham gia thị trường bảo hiểm Việt Nam như: Chương trình học bổng “Vì nhân tài ngành bảo hiểm Việt Nam”, trao gần 100 triệu đồng học bổng cho 32 sinh viên của 4 trường Đại học. Hàng ngàn suất quà đã trao tới học sinh nghèo vượt khó, tới các bệnh nhi ở hai miền Nam Bắc. Hơn 10.000 suất cháo “Cháo

Yêu Thương” Fubon Life Việt Nam đã trao tới tay người bệnh có hoàn cảnh gia đình khó khăn. Những hoạt động nhân ái được tổ chức liên tục, xuyên suốt đã góp phần đưa những ước mơ tuổi thơ bay xa.

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Thông tin về Fubon Life Việt Nam:

Công ty Bảo hiểm Nhân thọ Fubon, công ty thuộc Tập đoàn Tài chính Fubon đã thành lập Công ty TNHH Bảo hiểm Nhân thọ Fubon Việt Nam theo Giấy phép Kinh doanh do Bộ Tài Chính phê duyệt số 60GP/KDBH ngày 15 tháng 12 năm 2010. Với triết lý kinh doanh “Thành tín, Thân thiện, Chuyên nghiệp, Sáng tạo”, Fubon Life Việt Nam phát huy thế mạnh Tập đoàn tài chính Fubon, không ngừng phấn đấu để cung cấp sản phẩm bảo vệ an toàn tài chính đa dạng, chuyên sâu, dịch vụ trọn gói cho khách hàng.

Để thực hiện trách nhiệm doanh nghiệp tới cộng đồng, Fubon Life Việt Nam luôn tích cực tham gia công tác từ thiện xã hội. Những hoạt động như xây dựng mái ấm gia đình, chăm sóc trẻ em, tặng dụng cụ học tập là những hoạt động xã hội mà công ty đã phát động và sẽ thực hiện lâu dài.

Công ty Bảo hiểm Nhân thọ Fubon – Công ty mẹ của Công ty TNHH Bảo hiểm Nhân thọ Fubon Việt Nam, với bề dày kinh nghiệm, tiềm lực tài chính và uy tín trên thị trường, doanh thu phí bảo hiểm đứng thứ hai Đài Loan đã tới đầu tư tại Việt Nam với mong muốn cung cấp dịch vụ bảo vệ tài chính chuyên nghiệp và toàn diện cho khách hàng Việt Nam. Tập đoàn Tài chính Fubon được thành lập năm 2001, là tập đoàn tài chính lớn thứ hai trên thị trường chứng khoán Đài Loan. Tập đoàn có tổng tài sản đạt 179,6 tỷ USD với số lượng nhân viên trên 31.000 người và không ngừng vươn lên mạnh mẽ để phục vụ hơn mười triệu khách hàng trên toàn cầu.



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