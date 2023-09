Đừng để 'tán gia bại sản' chỉ vì vô tình mắc phải những điều kiêng kỵ khi đi chùa sau

Tuy nhiên, một số người thiếu hiểu biết đã khiến cho việc làm công quả đầu năm bị mất đi ý nghĩa ban đầu của nó. Có nhiều người vô tư đặt tiền lên bàn thờ, nhét trực tiếp vào tay tượng Phật hay bất cứ vị trí nào trên tượng Phật vì họ nghĩ như vậy Phật sẽ dễ dàng nhìn thấy lòng thành và chứng giám cho những mong ước của họ sớm thành hiện thực. Tuy nhiên, đây là một quan niệm sai lầm vì việc này không chỉ gây mất thẩm mỹ trên chùa, mà còn làm mất công đức của chúng ta không ít.

Nếu muốn làm công đức cho nhà chùa, thì chúng ta nên bỏ tiền vào hòm công đức hoặc đặt lên mâm chay dùng để cúng Phật và số tiền dùng để cúng nhiều hay ít thì tùy thuộc vào tâm ý và hoàn cảnh của mỗi người.

Cúng thức ăn mặn lên bàn thờ Phật

Khi mang thức ăn lên chùa cúng Phật, nhiều người nghĩ mâm cúng càng thịnh soạn càng lớn, có nhiều thức ăn ngon thì chứng tỏ được lòng thành của họ. Tuy nhiên, đây là suy nghĩ hết sức sai lầm. Theo quy định của nhà Phật, chùa là nơi thanh tịnh, uy nghiêm tuyệt đối không được sát sinh nên những mâm cúng trong chùa phải là thực phẩm chay.

Mang nhiều thứ trên chùa về đặt lên bàn thờ

Nhiều nguời trong chusg ta quan niệm rằng những thứ mang về từ chùa sẽ rất linh thiêng, do đó họ luôn cố gắng mang thật nhiều thứ về nhà để đặt lên bàn thờ với mong muốn có thật nhiều tài lộc và may mắn trong năm mới. Nhất là không được tự ý mang bất cứ thứ gì từ chùa về mà chưa được sự cho phép của các sư trong chùa. Vì như vậy là chúng ta đang phạm vào một trong những điều cấm kỵ của nhà chùa. Ngoài ra, những thứ mang từ chùa về không nên đặt lên bàn thờ vì nó đã được thờ cúng trên chùa. Bên cạnh đó, chùa không chỉ là nơi thờ Phật mà còn là nơi đặt hài cốt của nhiều người đã mất. Do đó, nếu chúng ta mang những vật phẩm cúng trên chùa về nhà đôi khi còn vô tình mang theo những điều kém may mắn về nhà.

Thông tin chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm.