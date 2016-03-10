Đừng coi nhẹ bản thân, mỗi người đều có những điểm tốt của riêng mình

Đừng bao giờ bướng bỉnh cố chấp níu kéo thứ tình yêu đã không thuộc về bạn, đôi khi buông tay không chỉ để cho anh ta tự do mà là tạo cho mình một lối thoát - độc giả Jolly Hồ (26 tuổi - Hồ Chí Minh) đã chia sẻ.