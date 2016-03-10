Đừng coi nhẹ bản thân, mỗi người đều có những điểm tốt của riêng mình

Đừng bao giờ bướng bỉnh cố chấp níu kéo thứ tình yêu đã không thuộc về bạn, đôi khi buông tay không chỉ để cho anh ta tự do mà là tạo cho mình một lối thoát - độc giả Jolly Hồ (26 tuổi - Hồ Chí Minh) đã chia sẻ.
Không bao giờ cho phép bất kỳ người đàn ông trở thành người nắm giữ cuộc sống của bạn, bạn phải hiểu được một điều đó là: đầu tư càng nhiều, mất đi càng nhiều.
Không vì bất cứ người đàn ông nào mà từ bỏ cá tính riêng của mình, thực sự là không phải bạn chiều ý anh ta có thể làm cho anh ta cảm thấy yêu bạn hơn, trái lại, người đàn ông thích người phụ nữ có cá tính riêng của họ.
Đừng bao giờ vì tình yêu từ bỏ sự nghiệp. Rất đơn giản, khi lựa chọn tình yêu, nếu mất đi nó, bạn sẽ không có gì cả. Ngược lại, lựa chọn nghề nghiệp, ngay cả khi mất đi tình yêu , nhưng bạn vẫn có khả năng kiếm được tiền để nuôi sống bản thân.
Đừng bao giờ có ý định sống phụ thuộc vào một người đàn ông, bởi vì sẽ không ai muốn duy trì tình cảm với ký sinh trùng.
Đừng quá đòi hỏi, nếu bạn yêu anh ấy, vậy thì vì tương lai của hai người, bạn nên trân trọng những gì anh ta có. Nếu bạn không yêu anh ấy, sớm hay muộn cũng sẽ bỏ anh ấy mà đi, vậy thì đừng để sau khi chia tay anh ta có cơ hội nói xấu bạn trước mặt người khác rằng bạn chỉ yêu anh ta vì hám tiền.
Khi hôn nhân có nguy cơ tan vỡ vì một người thứ 3, đừng bao giờ một cách mù quáng thỏa hiệp, tha thứ. Bạn phải biết rằng, một số chuyện có thể được tha thứ, nhưng một số chuyện sẽ như một vết sẹo theo mình suốt cuộc đời.
Đừng quá để ý đến những chuyện nhỏ nhặt trong cuộc sống, bạn phải biết rằng hầu hết đàn ông là những đứa trẻ trong hình hài người lớn, và cần sự chăm sóc của bạn.
Đừng nghĩ rằng ai đó bước ra khỏi cuộc sống của bạn, bạn sẽ không thể sống tiếp. Phải biết rằng, cuộc sống của bạn là do bố mẹ ban tặng, ngoài họ ra không có bất kỳ ai có thể xứng đáng để bạn đánh đổi cả mạng sống của mình. Và đương nhiên bố mẹ chỉ hy vọng con cái họ có một cuộc sống bình an hạnh phúc mà thôi.
Ảnh cung cấp bởi : Hồ Thị Phương Thảo
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