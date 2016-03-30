Du Lịch SaPa 2 ngày 1 đêm chất lượng cao – KS 3sao+ khuyến mại chỉ còn 1.650.000vnđ

Đời sống 30/03/2016 13:20

Du lịch Sapa chưa bao giờ đơn giản đến thế. Chỉ với 1.650.000vnđ bạn đã có chuyến du lịch Sapa chất lượng cao với xe Goodmorning Sapa.

Du Lịch SaPa 2 ngày 1 đêm chất lượng cao – KS 3sao+ khuyến mại chỉ còn 1.650.000vnđ - Ảnh 1

Giá công bố: 2.960.000vnđ

Giá khuyến mại: 1.650.000vnđ (Giá tour chỉ áp dụng cho khách Việt Nam, Khách nước ngoài liên hệ trực tiếp để có giá tốt)

Dịch vụ bao gồm:

  • Xe ô tô mới, hiện đại có điều hòa, lái xe có kinh nghiệm, lịch sự, nhiệt tình
  • khăn giấy + 1 chai nước trên xe ô tô/1 người/ 1 chiều
  • Xe ô tô đời mới phục vụ quý khách đến các điểm theo chương trình tại Sa Pa
  • Hướng dẫn viên nói tiếng Anh/Việt đi suốt tuyến Hà Nội- Sa Pa- Hà Nội
  • Hướng dẫn viên người địa phương tại Sa Pa
  • Các bữa ăn theo chương trình bao gồm: 2 bữa trưa, 1 bữa tối, 1 bữa sáng
  • Vé thắng cảnh tại các điểm du lịch theo chương trình
  • Phòng nghỉ tại khách sạn tiêu chuẩn 3 sao (2 người 1 phòng)
  • Bảo hiểm hành khách trên xe

Giá không bao gồm:

  • Đồ uống, bảo hiểm du lịch, thuế VAT và các chi phí cá nhân khác
  • Các chi phí khác nằm ngoài chương trình

Ghi chú:

  • Trong ngày thứ hai nếu bạn không muốn đi bộ dài thăm bản, HDV của chúng tôi sẽ đưa quý khách đi thăm Hàm Rồng, Thác Bạc hoặc Tả Phìn. Quý khách vui lòng tự thanh toán phí vận chuyển và vé thắng cảnh (nếu có).
  • Những người lớn tuổi không nên tham gia hoạt động đi bộ, leo núi 9 km vì đường đi dài và khó.
  • Người tàn tật và trẻ em không nên tham gia vào các hoạt động đi bộ trên.

Quý khách cần mang theo:

  • Quần áo ấm, khăn quàng cổ, mũ rộng vành bởi vì thời tiết ở Sa Pa thay đổi liên tục. Trời thường lạnh trong tháng Mười, tháng Mười Một, tháng Mười Hai, tháng Giêng, tháng Hai và tháng Ba.
  • Do Sa Pa nằm ở nơi có độ cao lớn nên hay có sương mù vào tháng Mười Hai, tháng Giêng, tháng Hai và tháng Ba.
  • Giày leo núi, kính mát, kem chống nắng, thuốc chống côn trùng. Quý khách nên mang theo tiền Việt Nam để tiện cho việc chi tiêu. Quý khách cũng có thể tiêu bằng đô la Mỹ, Úc hoặc Euro
  • Quý khách nên mang theo thuốc riêng của mình đi đề phòng bị ốm.

Quý khách có thể truy cập Website để có thông tin chương trình chi tiết và có thêm nhiều lựa chọn cho kỳ nghỉ của mình: http://dulich.goasiatravel.com/

Liên hệ với chúng tôi để được tư vấn:

Ms Oanh

Cel: 0917 758 874/ 0168 990 9822

Email: op1@goasiatravel.com

Địa chỉ: 72 Trần Nhật Duật, Quận Hoàn Kiếm, TP Hà Nội

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