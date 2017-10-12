Sau khi bị người yêu đuổi ra khỏi nhà vì mâu thuẫn, Se mua thuốc trừ sâu định tự tử nhưng sau đó lại thay đổi ý định, đổ hết thuốc trừ sâu vào bồn nước để hại cả nhà người tình.

Cơ quan Công an huyện Chơn Thành, tỉnh Bình Phước cho biết đang tạm giữ hình sự Võ Văn Se (47 tuổi), trú khóm Bình Khánh 5, phường Bình Khánh, TP.Long Xuyên, tỉnh An Giang) để điều tra về hành vi giết người, theo báo Công Lý.

Theo thông tin từ cơ quan công an, Se có quan hệ tình cảm và sống với chị M. (36 tuổi, trú tại khu phố 3, thị trấn Chơn Thành) như vợ chồng.

Hồi đầu tháng 8/2017, khi xảy ra mâu thuẫn với chị M., Se đập phá đồ đạc trong nhà nên bị chị M. đuổi ra khỏi nhà. Vì ấm ức nên Se mua thuốc trừ sâu định tự tử. Tuy nhiên, sau đó Se lại đổi ý định, muốn dùng lọ thuốc trừ sâu đó để hại cả nhà người tình.

Vào ngày 9/10, đối tượng chạy xe máy đến nhà chị M. thì thấy cả gia đình đi vắng. Lợi dụng cơ hội này, Se đi ra phía sau đổ chai thuốc vào bồn nước sinh hoạt nhà chị này.

Trưa cùng ngày, con trai chị M. về nhà phát hiện mùi thuốc trừ sâu trong bồn nước nên đã báo với chính quyền địa phương. Ngay lập tức, các cơ quan chức năng đã vào cuộc điều tra. Sau đó không lâu, đối tượng Se đã bị Công an huyện Chơn Thành bắt giữ khi bỏ trốn về Bình Dương.

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