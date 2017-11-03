Điều tra nghi án chồng nhậu say sát hại vợ trong đêm

Đời sống 03/11/2017 16:16

Nghe tiếng la hét trong nhà nạn nhân, hàng xóm chạy đến xem thì phát hiện người vợ đang nằm thoi thóp trên nền nhà còn chồng thì cầm con dao đầy máu đứng kế bên.

Vào khoảng 1 giờ sáng ngày 3/11, những người sống cạnh nhà bà Nguyễn Thị Hồi (51 tuổi, ngụ phường Long Bình, TP.Biên Hòa, Đồng Nai) nghe thấy tiếng bà la hét thì chạy qua xem. Khi đến nơi, mọi người phát hiện chồng bà Hồi - ông T.Đ.T (57 tuổi) đứng trong nhà, trên tay vẫn còn cầm con dao dính đầy máu.

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Căn nhà xảy ra sự việc - Ảnh: Vietnamnet

Trong khi đó, bà Hồi nằm thoi thóp giữa vũng máu, trên thân thể có nhiều vết thương. Ngay lập tức, người dân đưa bà đi bệnh viện cấp cứu và thông tin sự việc đến cơ quan chức năng. Vì vết thương quá nặng nên bà Hồi đã tử vong sau đó.

Lực lượng Công an TP.Biên Hòa, Công an tỉnh Đồng Nai nhanh chóng có mặt tại hiện trường để điều tra, làm rõ sự việc. Nghi phạm T. cũng bị bắt ngay sau đó để phục vụ việc điều tra.

Theo thông tin của Vietnamnet, thời gian gần đây, tinh thần ông T. không được ổn định. Mỗi khi uống rượu vào ông T. thường không làm chủ được bản thân, đánh đập vợ. Ông T. là thợ cơ khí chuyên dập ốc vít cho một xưởng cơ khí gần nhà.

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