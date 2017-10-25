Trong lúc đang tập thể dục buổi sáng cùng bố, bé trai 9 tuổi bất ngờ bị xe tải lao tới từ phía sau cán ngang người dẫn đến tử vong.

Hôm qua, 24/10 tại khu vực TP.Bảo Lộc (tỉnh Lâm Đồng) xảy ra vụ tai nạn hết sức thương tâm khiến bé trai 9 tuổi tử vong ngay tại chỗ.

Nạn nhân trong vụ tai nạn là bé Nguyễn Quang Vinh (9 tuổi), cư trú tại phường Lộc Phát, TP.Bảo Lộc. Vào thời điểm xảy ra sự việc, bé Vinh đang cùng bố đi tập thể dục bên lề đường Nguyễn Hữu Cảnh thì bất ngờ bị xe tải mang biển kiểm soát 49C-007.31 do tài xế Phan Minh An (27 tuổi, cư ngụ tại phường Lộc Phát) điều khiển chạy vào đường cấm từ phía sau tông tới.

Vụ tai nạn đã khiến em Vinh bị bánh xe tải cán qua người và tử vong tại chỗ.

Theo thông tin của báo Công an nhân dân, đường Nguyễn Hữu Cảnh là con đường nhỏ, cấm xe tải trên 8 tấn lưu thông. Thế nhưng, tài xế Phan Minh An vẫn điều khiển xe tải lớn chạy vào đường này và gây tai nạn thương tâm. Bên cạnh đó, vào lúc xảy ra sự việc, khu vực này còn có sương mù dày đặc, che khuất tầm nhìn khiến tài xế gặp nhiều khó khăn trong việc lái xe.

Sau khi nhận được thông tin sự việc, Công an TP.Bảo Lộc đã triệu tập tài xế gây tai nạn để xử lý theo quy định của pháp luật.