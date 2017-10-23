Clip ngắn ghi lại cảnh cụ bà nhặt ve chai bị xe tải cán tử vong vô cùng thương tâm trên đường Tô Ngọc Vân (quận 12, TP.HCM).
Vụ tai nạn thương tâm xảy ra vào khoảng 10 giờ 45 ngày 20/10 vừa qua. Theo camera hiện trường ghi lại, cụ bà nhặt ve chai đang dắt xe đạp qua đường thì bị xe tải tông trúng, bánh xe chèn lên người nạn nhân dẫn đến tử vong.
Cụ bà nhặt ve chai đang dắt xe đạp qua đường thì bị xe tải cán tử vong
Theo Trí Thức Trẻ, vào thời điểm xảy ra sự việc, tài xế xe tải (khoảng 40 tuổi, chưa rõ danh tính) điều khiển xe tải mang BKS: 51D-171... lưu thông trên đường Tô Ngọc Vân theo hướng từ quốc lộ 1 về Bình Dương.
Khi còn cách cầu Ba Thôn 2, khu phố 7, phường Thạnh Xuân, quận 12 (TP.HCM) khoảng 50m thì xe tải bất ngờ tông trúng một cụ bà đang dắt xe đạp băng qua đường. Cú va chạm mạnh khiến nạn nhân té ngã, bánh xe chèn lên người dẫn đến tử vong. Ngay sau đó, tài xế xe tải xuống xe xem xét tình hình rồi bỏ đi khỏi hiện trường.
Tại hiện trường, chiếc xe đạp và thi thể nạn nhân nằm dưới gầm xe tải và bị biến dạng nặng nề. Nhiều mảnh vỡ xe đạp văng tung tóe khắp đường. Người dân tập trung theo dõi sự việc rất đông khiến giao thông tắc nghẽn. Nhiều người chứng kiến sự việc bị ám ảnh bởi cảnh tượng vụ tai nạn quá ghê rợn.
Nhận được tin báo, Công an quận 12 có mặt phong tỏa khám nghiệm hiện trường, xử lý vụ việc. Nạn nhân được xác định là cụ Cao Thị Nghĩa (70 tuổi, ngụ quận 12), làm nghề buôn bán ve chai trên địa bàn.
Hiện lực lượng chức năng đã hoàn tất công tác khám nghiệm hiện trường, lấy lời khai các nhân chứng và làm rõ vụ tai nạn.