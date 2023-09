Vụ tai nạn thương tâm xảy ra vào khoảng 10 giờ 45 ngày 20/10 vừa qua. Theo camera hiện trường ghi lại, cụ bà nhặt ve chai đang dắt xe đạp qua đường thì bị xe tải tông trúng, bánh xe chèn lên người nạn nhân dẫn đến tử vong.

Cụ bà nhặt ve chai đang dắt xe đạp qua đường thì bị xe tải cán tử vong