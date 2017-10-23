Clip ngắn ghi lại cảnh cụ bà nhặt ve chai bị xe tải cán tử vong vô cùng thương tâm trên đường Tô Ngọc Vân (quận 12, TP.HCM).

Vụ tai nạn thương tâm xảy ra vào khoảng 10 giờ 45 ngày 20/10 vừa qua. Theo camera hiện trường ghi lại, cụ bà nhặt ve chai đang dắt xe đạp qua đường thì bị xe tải tông trúng, bánh xe chèn lên người nạn nhân dẫn đến tử vong. Your browser doesn't support video.

Please download the file: video/mp4 Cụ bà nhặt ve chai đang dắt xe đạp qua đường thì bị xe tải cán tử vong

Theo Trí Thức Trẻ, vào thời điểm xảy ra sự việc, tài xế xe tải (khoảng 40 tuổi, chưa rõ danh tính) điều khiển xe tải mang BKS: 51D-171... lưu thông trên đường Tô Ngọc Vân theo hướng từ quốc lộ 1 về Bình Dương. Khi còn cách cầu Ba Thôn 2, khu phố 7, phường Thạnh Xuân, quận 12 (TP.HCM) khoảng 50m thì xe tải bất ngờ tông trúng một cụ bà đang dắt xe đạp băng qua đường. Cú va chạm mạnh khiến nạn nhân té ngã, bánh xe chèn lên người dẫn đến tử vong. Ngay sau đó, tài xế xe tải xuống xe xem xét tình hình rồi bỏ đi khỏi hiện trường.