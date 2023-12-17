Đã cứu được 2 thuyền viên sau nhiều giờ lênh đênh trên biển

Đời sống 17/12/2023 20:12

Sau khi tàu hàng bị chìm, 2 thuyền viên trên tàu Gia Bảo 19 bị sóng đánh trôi dạt, lênh đênh trên biển đã được tàu cá Quảng Ngãi phát hiện và ứng cứu kịp thời.

Theo VietNamNet đưa tin, tối 17/12, ông Đặng Văn Hòa, Chánh Văn phòng Ban chỉ huy PCTT&TKCN tỉnh Thừa Thiên Huế cho biết, 2 thuyền viên tàu Gia Bảo 19 đã được tàu của ngư dân cứu vớt. 

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Tàu HAIAN PARK đưa 7 thuyền viên gặp nạn vào cảng Chân Mây. Ảnh VietNamNet. 

Theo đó, sau hơn 11 giờ bị nạn, lênh đênh trên biển, đến khoảng 15h30 chiều 17/12, 2 thuyền viên nói trên được tàu mang số hiệu QNg 98294 TS (tỉnh Quảng Ngãi) phát hiện và kịp thời ứng cứu.

Hiện, 2 ngư dân gặp nạn đang được tàu QNg 98294 TS đưa vào cảng Thọ Quang (TP Đà Nẵng) để theo dõi sức khỏe.

Trong khi đó, đến 18h cùng ngày, Cảng vụ hàng hải Thừa Thiên Huế phối hợp cùng lực lượng chức năng tiếp nhận 7 thuyền viên khác của tàu Gia Bảo 19 từ tàu HAIAN PARK đưa về cảng Chân Mây (tỉnh Thừa Thiên Huế).

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Lực lượng chức năng tiếp nhận các thuyền viên gặp nạn. Ảnh VietNamNet.
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Nhờ sự ứng cứu kịp thời, các thuyền viên gặp nạn đã ổn định sức khỏe.  Ảnh VietNamNet.

Sau khi tiếp nhận, lực lượng chức năng đã tiến hành kiểm tra sức khỏe cho các thuyền viên. Qua kiểm tra ban đầu, cả 7 thuyền viên có sức khỏe ổn định, tâm lý tốt.

Như trước đó báo Tuổi Trẻ đưa tin, sáng 17-12, ông Đặng Văn Hòa - chánh văn phòng Ban chỉ huy phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn tỉnh Thừa Thiên Huế, cho biết lực lượng chức năng vẫn tiếp tục triển khai tìm kiếm 2 thuyền viên của tàu Gia Bảo 19 đang mất tích trên biển.

Sau khi tàu chìm, cả 9 thuyền viên đã mang áo phao và phát đi tín hiệu cầu cứu. Tàu HAIAN PARK đang ở gần vị trí trên đã lập tức đến hiện trường và cứu được 7 thuyền viên và triển khai lực lượng tìm kiếm 2 thuyền viên còn lại.

Chìm tàu chở hàng trên vùng biển Thừa Thiên - Huế, cứu được 7 người, 2 người mất tích

Chìm tàu chở hàng trên vùng biển Thừa Thiên - Huế, cứu được 7 người, 2 người mất tích

Tàu chở hàng bị chìm lúc rạng sáng nay 17-12, trong đoàn có 9 người, 7 người được cứu, 2 thuyền viên còn lại vẫn đang mất tích.

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