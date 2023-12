Cứu thành công cụ bà 100 tuổi mắc kẹt trong đám cháy ở phố cổ Hàng Bạc

Trong lúc người dân hoang mang, Công an quận Hoàn Kiếm và Công an phường Hàng Bạc đã kịp thời tổ chức chữa cháy, cứu nạn, cứu hộ. Lực lượng phòng cháy, chữa cháy (PCCC) và Công an phường đã phá cửa sắt ngôi nhà 53 Hàng Bạc. Các chiến sĩ PCCC nhanh chóng chạy lên tầng 5, cõng cụ bà Trần Thị Lụa xuống dưới tầng 1, đồng thời đưa bà Đỗ Thị Thoa ở dưới tầng 1 thoát ra ngoài an toàn.

Theo thông tin từ Sức khỏe và Đời sống, hai cụ bà sau khi được các chiến sỹ giải cứu và trấn an tinh thần đã dần ổn định tâm lý, đến nay không có ảnh hưởng sức khỏe.

Đám cháy cũng ảnh hưởng đến toàn bộ ngôi nhà số 4 ngõ Trung Yên, gần đó hàng xóm khu vực cháy có cụ Nguyễn Thị Hà (sinh năm 1954) bị tai biến không thể đi lại. Công an quận Hoàn Kiếm đã nhanh chóng tiếp cận hướng dẫn toàn bộ người nhà bà Nguyễn Thị Hà thoát ra ngoài căn nhà an toàn. Hiện bà Nguyễn Thị Hà không có tổn hại gì về tinh thần và sức khỏe.

Hình ảnh lực lượng chức năng nhanh chóng dập tắt đám cháy và kịp thời giải cứu người dân, trong đó có nhiều người cao tuổi thoát khỏi đám cháy an toàn. - Ảnh: Sức khỏe và Đời sống

Qua các bức thư, người dân đã bày tỏ cảm ơn lực lượng chức năng đã kịp thời giải cứu nhiều người cao tuổi ra ngoài an toàn, đồng thời việc triển khai chữa cháy nhanh chóng giúp ngăn chặn đám cháy lây lan, giảm thiểu tối đa về người và tài sản của người dân.