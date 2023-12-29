Cứu thành công cụ bà 100 tuổi mắc kẹt trong đám cháy ở phố cổ Hàng Bạc

Đời sống 29/12/2023 15:02

Mới đây một vụ cháy đã xảy ra tại khu vực phố cổ, lực lượng công an đã kịp thời đưa nhiều người thoát khỏi đám cháy, trong đó có cụ già 100 tuổi.

Dẫn theo thông tin từ Hà Nội mới, khoảng 16h20 ngày 27-12, tại nhà ông Nguyễn Quang Tùng, ở tầng 2 số 4 ngõ Trung Yên, phường Hàng Bạc, xảy ra vụ cháy.

Thời điểm xảy ra cháy, nhà 53 Hàng Bạc nằm sát điểm cháy, bị một lượng lớn khói, khí độc từ đám cháy xâm nhập. Lúc này, chỉ có 2 người già đang ở trong nhà là cụ Trần Thị Lụa (sinh năm 1923) đang ở trên tầng 5 và cụ Đỗ Thị Thoa (sinh năm 1943) đang ở dưới tầng 1.

Cứu thành công cụ bà 100 tuổi mắc kẹt trong đám cháy ở phố cổ Hàng Bạc - Ảnh 1

Kịp thời triển khai công tác cứu nạn, cứu hộ. - Ảnh: Hà Nội mới

Trong lúc người dân hoang mang, Công an quận Hoàn Kiếm và Công an phường Hàng Bạc đã kịp thời tổ chức chữa cháy, cứu nạn, cứu hộ. Lực lượng phòng cháy, chữa cháy (PCCC) và Công an phường đã phá cửa sắt ngôi nhà 53 Hàng Bạc. Các chiến sĩ PCCC nhanh chóng chạy lên tầng 5, cõng cụ bà Trần Thị Lụa xuống dưới tầng 1, đồng thời đưa bà Đỗ Thị Thoa ở dưới tầng 1 thoát ra ngoài an toàn.

Theo thông tin từ Sức khỏe và Đời sống, hai cụ bà sau khi được các chiến sỹ giải cứu và trấn an tinh thần đã dần ổn định tâm lý, đến nay không có ảnh hưởng  sức khỏe.

Đám cháy cũng ảnh hưởng đến toàn bộ ngôi nhà số 4 ngõ Trung Yên, gần đó hàng xóm khu vực cháy có cụ Nguyễn Thị Hà (sinh năm 1954) bị tai biến không thể đi lại. Công an quận Hoàn Kiếm đã nhanh chóng tiếp cận hướng dẫn toàn bộ người nhà bà Nguyễn Thị Hà thoát ra ngoài căn nhà an toàn. Hiện bà Nguyễn Thị Hà không có tổn hại gì về tinh thần và sức khỏe.

Cứu thành công cụ bà 100 tuổi mắc kẹt trong đám cháy ở phố cổ Hàng Bạc - Ảnh 2
Hình ảnh lực lượng chức năng nhanh chóng dập tắt đám cháy và kịp thời giải cứu người dân, trong đó có nhiều người cao tuổi thoát khỏi đám cháy an toàn. - Ảnh: Sức khỏe và Đời sống

Qua các bức thư, người dân đã bày tỏ cảm ơn lực lượng chức năng đã kịp thời giải cứu nhiều người cao tuổi ra ngoài an toàn, đồng thời việc triển khai chữa cháy nhanh chóng giúp ngăn chặn đám cháy lây lan, giảm thiểu tối đa về người và tài sản của người dân.

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