Cứ tưởng béo bụng, người phụ nữ bất ngờ khi mang khối u nặng 10kg

Đời sống 28/03/2023 14:38

Bà P. thấy bụng to bất thường nhưng nghĩ do ngồi nhiều và béo nên chủ quan không đi khám, kết quả bệnh nhân có khối u xơ nặng 10kg.

Theo thông tin từ báo Pháp Luật, bệnh viện K vừa tiến hành mổ bóc tách u nặng tới gần 10kg cho bệnh nhân L.T.P, 65 tuổi quê tại Nam Định với chẩn đoán u tử cung. Ê-kip phẫu thuật phải ngỡ ngàng với kích thước quá lớn của khối u sau khi được loại bỏ.

Thấy vùng bụng hơi chướng, ngày càng to lên, bà P nghĩ do ngồi nhiều và lên cân nên chủ quan không đi kiểm tra sức khỏe. Đến khi có công việc ở Hà Nội, người thân trong gia đình khuyên bà đi kiểm tra vì vùng bụng cứng và to khác thường, nhô cao, bà P mới nhập viện vào Bệnh viện K để khám.

Cứ tưởng béo bụng, người phụ nữ bất ngờ khi mang khối u nặng 10kg - Ảnh 1
Ảnh: Báo Pháp Luật 

Sau khi siêu âm, chụp cắt lớp vi tính, kết quả cho thấy bà P có khối u kích thước đường kính hơn 30cm chiếm gần toàn ổ bụng, đây là khối u khổng lồ tại tử cung. Các bác sỹ đã hội chẩn kỹ càng và đưa ra các phương án để tiến hành phẫu thuật cho bệnh nhân.

Bác sĩ Phạm Thị Diệu Hà, Phó trưởng khoa Ngoại phụ khoa chia sẻ: “Bệnh nhân P có khối u tử cung kích thước rất lớn, u chiếm gần toàn ổ bụng của bệnh nhân gây khó khăn trong sinh hoạt. Khối u nếu không được mổ sớm thì sẽ phát triển nhanh, chèn vào các tạng khác trong cơ thể như ruột, bàng quang, trực tràng, động mạch chủ bụng".

Dẫn nguồn từ báo Vietnamnet, trong ca mổ, do u quá to, chèn ép các tạng ổ bụng nguy cơ chảy máu trong mổ nhiều và suy tim cấp nên bác sĩ phải thận trọng từng bước.

Sau nhiều giờ phẫu thuật, bác sĩ lấy ra khối u nặng 10kg. Ê-kíp mổ cũng giật mình vì khối u quá lớn. Hiện tại bệnh nhân ổn định sau phẫu thuật và được xuất viện.

Bác sĩ Hà khuyến cáo phụ nữ khi thấy dấu hiệu bất thường nên tới thăm khám ngay để được tư vấn, chữa trị kịp thời và hiệu quả, giảm các biến chứng nguy hiểm.

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