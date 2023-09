5 cuốn sách đắt nhất thế giới

Vốn đã tự hào về số tiền đấu giá mới mức chào bán cao nhất cho một cuốn sách hoặc bản thảo, cuốn kinh thánh Codex Sassoon sẽ là cuốn sách bản thảo đắt nhất từng được đấu giá nếu nó được bán đấu giá vào mùa xuân này. Danh hiệu này hiện đang được giữ bởi ấn bản đầu tiên của Hiến pháp Hoa Kỳ, được bán cho tỷ phú Ken Griffin với giá 43,2 triệu USD (hơn 1000 tỷ đồng) vào năm 2021.

Cuốn kinh thánh Codex Sassoon được cho là đã được viết vào cuối thế kỷ thứ 9 hoặc đầu thế kỷ thứ 10, Codex Sassoon đặc biệt có giá trị vì nó là cuốn Kinh thánh tiếng Do Thái sớm nhất, hoàn chỉnh nhất còn tồn tại. Codex Sassoon là một trong hai bản thảo chứa toàn bộ nội dung của 24 cuốn sách Kinh Thánh tiếng Do Thái còn tồn tại đến ngày nay bao gồm cả Torah (hoặc Ngũ kinh) và Nevi'im (hoặc Tiên tri) và Ketuvim (hoặc Văn bản). Nó chứa các nguyên âm và dấu chấm câu quan trọng không có trong các bản viết tay khác của người Do Thái, chẳng hạn như Scroll Bien Die. Điều này có nghĩa là người đọc tiếng Do Thái ngày nay có thể vẫn hiểu được nó.

Chuyên gia Liberman Mintz chia sẻ: ''Chúng tôi đã xem xét các sản phẩm có thể so sánh được và nhận ra rằng không có tác phẩm nào có thể sánh được với cuốn kinh thánh này. Đối với một cuốn sách gây được tiếng vang với hàng triệu người trên thế giới, chúng tôi cảm thấy giá cả này tương xứng với sức mạnh của nó."

Những cuốn sách, bản thảo hoặc văn bản in có giá trị nhất từng được bán đấu giá

1. BẢN IN ĐẦU TIÊN CỦA HIẾN PHÁP HOA KỲ: 43,2 triệu USD (Hơn 1000 tỷ đồng)

2. THE CODEX LEICESTER: 30,8 triệu USD (Hơn 700 tỷ đồng)

3. THE MAGNA CARTA: 21,3 triệu USD (Gần 500 tỷ đồng)

4. BAY PSALM BOOK : 14,2 triệu USD (Hơn 300 tỷ đồng)

5. SÁCH CẦU NGUYỆN ROTHSCHILD: 13,6 triệu USD (Hơn 300 tỷ đồng)

Đối với cuốn kinh thánh Codex Sassoon, phiên đấu giá tháng 5 là điểm dừng cuối cùng trong hành trình ngàn năm phi thường của nó. Trong khi người đặt làm cuốn Kinh thánh đã không còn trong lịch sử, những ghi chép được ghi trên các trang của nó qua nhiều thế kỷ cho phép các học giả lần ra dấu vết của những người chủ sở hữu sau này.

Cuốn Codex được bán lần đầu tiên vào đầu thế kỷ 11, khi doanh nhân Calaf ben Abraham bán nó cho Isaac ben Ezekiel al-Atar với giá ước tính là 37 dinar bằng vàng, đủ để nuôi sống một gia đình bốn người trong hai năm. Sau đó, ông để lại bản thảo cho các con trai của mình với điều kiện không bao giờ được bán nó.

Kinh thánh cuối cùng đã trở thành tài sản của một giáo đường ở Makin, Syria ngày nay, nhưng ngôi làng nhỏ đã bị phá hủy giữa thế kỷ 13 và 15, và những giáo dân đã giúp bảo vệ ngôi làng cho đến khi giáo đường được xây dựng lại.

Chuyên gia Liebermann Mintz nói về nguồn gốc của cuốn sách: "Chúng tôi đang thấy nó được truyền từ thế hệ này sang thế hệ khác và tôi nghĩ điều đó thực sự thú vị." Cuốn kinh thánh tồn tại trong 5 thế kỷ tiếp theo cho đến khi David Solomon Sassoon, một học giả người Anh sinh ra ở Bombay và là người yêu sách cuồng nhiệt mua nó vào năm 1929. Ông là một nhà sưu tập bản thảo nổi tiếng. Sách tiếng Do Thái là những sản phẩm mà ông Sassoon đã trả 350 bảng Anh (khoảng 10 tỷ đồng) để mua chúng. Đây là văn bản đắt thứ năm trong tuyển tập 1.274 tác phẩm của ông.

Cuốn Kinh thánh trị giá 50 triệu USD (khoảng 1000 tỷ đồng) là một thành công đáng kể với hàng triệu người trên khắp thế giới sử dụng nó làm nguồn nghiên cứu tôn giáo chính của họ. Dự án bán thảo của cuốn kinh thánh này cũng đã nhận được nhiều lời khen ngợi từ các nhà lãnh đạo tôn giáo và học giả, những người đã ca ngợi tính chính xác và sự chú ý đến từng chi tiết của nó. Đối với nhiều người, Dự án Kinh thánh đã thành công rực rỡ, cung cấp một phiên bản hiện đại của một bản văn cổ xưa mà những người thuộc mọi tôn giáo có thể sử dụng.

Theo Forbes