Cụ bà 30 năm làm mật ong giả tiết lộ sự thật kinh hoàng về 'mật ong rừng' mọi người hay dùng khiến ai cũng sốc

Đời sống 23/10/2017 16:35

Thay vì bán cho người dùng mật ong thật như lời quảng cáo, nhiều người lại nhẫn tâm làm hàng giả để bán ra thị trường.

Mật ong tất nhiên là phải do con ong làm ra, thế nhưng để kiếm lời, nhiều người lại trộn đường, nước lã, hóa chất và hương liệu rồi quệt thêm ít sáp ong, thả vào trong lọ xác vài con ong chết khô để bán cho khách hàng với mức giá trên trời.

Lời kể của bà cụ 30 năm làm mật ong giả

Qua quá trình điều tra, phóng viên Báo Lao Động đã tiếp cận được bà Hoàng Thị V., cư trú tại khu vực Thanh Xuân Bắc, bến xe Hà Đông (TP.Hà Nội), có hơn 30 năm bán mật ong nấu. Sau một khoảng thời gian tiếp xúc, bà V. đã kể lại toàn bộ quá trình làm mật ong của mình.

Bà V. bảo, để làm nghề này cần phải có sự khéo tay và nói năng cũng phải thu hút. Bởi bà có ngoại hình quê mùa lại bưng thúng bưng mẹt với chút mật ong gọi là quà quê nên khách hàng rất tin tưởng.

Cụ bà 30 năm làm mật ong giả tiết lộ sự thật kinh hoàng về 'mật ong rừng' mọi người hay dùng khiến ai cũng sốc - Ảnh 1
Bà cụ chia sẻ 30 năm "kinh nghiệm" làm mật ong giả - Ảnh: Lao Động

Về cách nấu của loại mật ong này, bà V. kể lại quy trình như sau: Hai nguyên liệu quan trọng để nấu là đường trắng, hàn the. Ngoài ra còn có một số loại phụ kiện khác. Đầu tiên, đun sôi một nồi nước giếng, bỏ đường vào, nổi lửa lên rồi khuấy đều. Khi thấy nước đường chuyển sang màu cánh gián, “mật” đã có độ dính bám chảy đều thì tắt lửa. Đợi khi dung dịch này nguội thì đổ ra chai. Để người dùng tin tưởng, khi đổ mật giả gần đầy thì chừa lại một đoạn để đổ mật ong thật vào. Lúc bán, nếu khách hàng có thử thì cũng thử phải mật ong thật.

Ngoài tự mình kinh doanh, bà V. còn xây dựng và phát triển được một số đại lý lấy hàng của bà về kinh doanh. Để người mua hoàn toàn tin tưởng, những người này còn vò lá bạch đàn rang thơm cho vào mật ong. Thậm chí, muốn biến chúng thành mật hoa gì thì họ cho thêm hương liệu, hóa chất giả hoa đó.

Với mỗi chai mật ong như vậy, bà V. bán cho những tiểu thương giá 100.000 đồng/lít, khi đến tay người tiêu dùng thì nó có giá từ 200.000 đến 400.000 đồng/lít.

Thủ đoạn lừa khách hàng

Điều đáng nói ở đây là họ chở thành từng xe lên vùng cao để cung cấp cho các quán xá dọc đường hoặc nhiều khu du lịch ven quốc lộ.

Đôi khi những người bán mật ong giả thuê người mặc quần áo của đồng bào thiểu số ngồi cạnh các tổ ong rừng vàng ruộm trên các con đường để đánh lừa khách hàng.

Cụ bà 30 năm làm mật ong giả tiết lộ sự thật kinh hoàng về 'mật ong rừng' mọi người hay dùng khiến ai cũng sốc - Ảnh 2
Những người bán mật ong giả tìm đủ mọi chiêu trò để lừa người tiêu dùng mua hàng - Ảnh: Lao Động

Một người bán mật ong giả còn cho phóng viên lời khuyên: “Em phải bán lên vùng cao, lên đó dễ lừa khách mua hơn. Em phải bán giá cao, vì bán rẻ là người ta lại nghi là mật ong giả. Em nên mua mang vào các cơ quan, bán rẻ cho họ đóng thành túi quà tặng đối tác. Chứ quà cáp ùn ùn, lấy đâu ra mật ong rừng. Nhớ lại quả cho người đặt mua một tí là xong. Đánh vào lòng tham thì trận nào cũng thắng. Có chất chống đông, có hương liệu rồi, thì để cả năm mật vẫn vàng óng, chảy mịn như... dầu luyn”.

Thử hỏi trong “ma trận” mật ong giả như thế này thì người tiêu dùng làm sao chọn được sản phẩm chất lượng, uy tín hay phải gồng mình gánh chịu những hậu quả khôn lường từ thủ đoạn của những kẻ gian thương này.

Từ khóa:   mật ong rừng mật ong giả

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