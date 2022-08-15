Công ty đặt tiệc tại nhà Naifood uy tín giá rẻ tại TP.HCM

NAIFOOD tiền thân là nhóm nấu tiệc phục vụ nhu cầu ăn uống cho các hộ gia đình trên địa bàn TP.HCM. Qua nhiều năm phát triển và cống hiến trong lĩnh vực ăn uống thì giờ đây, sau hơn 5 năm, Naifood đã mở rộng quy mô và được biết đến với dịch vụ đặt tiệc tại nhà, tại công ty như tiệc cưới, tiệc thôi nôi cho bé, tiệc sinh nhật, tiệc buffet tại công ty,... Không những nổi tiếng tại thị trường ẩm thực thành phố Hồ Chí Minh, các dịch vụ đến từ Naifood đang dần chinh phục thị trường trên toàn quốc. Nhờ hội tủ đủ các yếu tố về chất lượng đáp ứng được yêu cầu của thực khách.

Đặt tiệc tại nhà là một trong những giải pháp tối ưu, giúp bạn tiết kiệm được thời gian, công sức và chi phí khi tổ chức tiệc tại nhà, cũng vì đó mà nhu cầu đặt tiệc tại nhà ngày một tăng cao, nên ngày càng có nhiều dịch vụ đặt Naifood được ra mắt để đáp ứng mọi nhu cầu của khách hàng, một trong số đó có thể không nhắc tới đó là Naifood - thương hiệu đặt tiệc tại nhà đình đám ở TPHCM, được nhiều người yêu thích và lựa chọn. Vậy ở Naifood có những gì nổi trội mà được nhiều người tin tưởng như vây, cùng chúng tôi tìm hiểu qua nội dung dưới đây!

Câu chuyện trưởng thành nói trên cũng đã tạo nên giá trị bền vững cho thương hiệu Naifood, khẳng định sự thành công của thương hiệu trong việc phục vụ khách hàng.

Bên cạnh đó, Naifood cũng có những bước phát triển đột phá mang đến hàng loạt dịch vụ ăn uống và giải trí hàng đầu hiện nay, Naifood tự tin đáp ứng mọi nhu cầu của khách hàng từ tổ chức tiệc cho từng hộ gia đình nhỏ từ 3 đến 10 bàn đến các sự kiện lớn cho công ty, xí nghiệp từ 100 đến 500 bàn. Naifood xứng đáng với danh hiệu “Thương hiệu vàng” Việt Nam.

Naifood - dịch vụ tổ chức tiệc tại nhà uy tín khu vực thành phố Hồ Chí Minh và các tỉnh lân cận

2. Vì sao thương hiệu Naifood được yêu thích

Với bề dày kinh nghiệm trong lĩnh vực ẩm thực, Naifood đã mang đến cho khách hàng những dịch vụ trọn gói, đáp ứng mọi nhu cầu tiệc tại nhà của bạn thông qua những lợi thế riêng như:

Thực đơn đa dạng độc đáo

Tại Naifood, bạn có thể dễ dàng và an tâm lựa chọn thực đơn cho mình bởi sự đa dạng và độc đáo. Dịch vụ đặt tiệc tại nhà của Naifood sẵn sàng mang đến cho gia đình bạn những sản phẩm tuyệt vời và chinh phục mọi thực khách trong bữa tiệc của gia đình bạn.

Tiện lợi tiết kiệm thời gian

Một lý do mà nhiều khách hàng vẫn ưu tiên lựa chọn dịch vụ đặt tiệc tại nhà trọn gói của Naifood chính là sự tiện lợi và tiết kiệm thời gian công sức cho gia chủ. Bạn không phải chạy ngược chạy xuôi lo bữa tiệc của mình, chúng tôi có thể biến tấu mọi ý tưởng để không gian nhà bạn trở nên ấn tượng theo từng phong cách tiệc.

Quy trình tổ chức chuyên nghiệp

Chất lượng phục vụ cũng như quy trình tổ chức tiệc chuyên nghiệp của Naifood là một trong những yếu tố cốt lõi, gây “thương nhớ” cho thực khách khi đến với dịch vụ đặt tiệc trọn gói.

Giá cả hợp lý

So với thị trường, mỗi sản phẩm dịch vụ mà Naifood đưa đến người dùng đều có giá rất hấp dẫn và hợp lý. Nếu so với thị trường những đơn vị cung cấp dịch vụ nấu tiệc, Naifood luôn được ấn tượng bởi mức giá phù hợp và tiết kiệm chứ không hề đắt đỏ, phù hợp với thu nhập của đa số đối tượng khách hàng.

Có nhiều ưu điểm khiến cho thương hiệu Naifood được nhiều người yêu thích khi đặt tiệc

Vì vậy, với 5 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực cung cấp dịch vụ tiệc, Naifood đã tạo dựng được chỗ đứng vững chắc cho riêng mình trên thị trường.

3. Tại Naifood cung cấp những dịch vụ nào?

Naifood là một trong những dịch vụ nấu tiệc trọn gói tại TPHCM cung cấp dịch vụ nấu và trang trí tiệc cưới, dịch vụ thôi nôi trọn gói tại nhà, dịch vụ tổ chức tiệc Buffet tại nhà và công ty, đặt tiệc BBQ tại nhà và ngoài trời, tiệc tất niên trọn gói,.. Dưới đây là một số dịch vụ tiêu biểu, xuất sắc, hãy cùng Naifood điểm qua ngay nhé!

3.1 Dịch vụ đặt tiệc cưới tại nhà

Ngày nay, nhiều cặp đôi mong muốn tổ chức lễ cưới tại nhà thay vì lựa chọn các nhà hàng tiệc cưới. Bởi khi tổ chức tại nhà, không gian bữa tiệc sẽ thêm phần ấm cúng, gần gũi và thân quen với hai bên gia đình cũng như họ hàng hai bên. Không những vậy, bạn có thể kết hợp nghi thức tổ tiên trong ngày cưới với tiệc để tiết kiệm thời gian và công sức di chuyển của khách mời. Chính vì vậy mà dịch vụ đặt tiệc cưới trở thành một dịch vụ được săn đón nhiều hiện nay. Tại TP.HCM, Naifood là một trong những dịch vụ đặt tiệc cưới trọn gói tại nhà tốt nhất với đội ngũ nhân viên chuyên nghiệp, mang đến trải nghiệm tốt nhất khi đặt tiệc.

3.2 Dịch vụ đặt tiệc thôi nôi cho bé

Cuộc sống ngày càng hiện đại nhưng con người vẫn giữ được những nét văn hóa truyền thống tốt đẹp, điển hình là tổ chức tiệc thôi nôi cho trẻ sơ sinh. Chính vì thế, nó phải được thực hiện đúng cách để trẻ có một khởi đầu tốt. Thông thường, với những bữa tiệc thôi nôi tại nhà, ông bà, cha mẹ và các thành viên trong gia đình sẽ tự tay làm mọi việc cho bữa tiệc, từ dọn dẹp, trang trí đến nấu những món ăn mời khách. Tuy nhiên, nhiều người không có quá nhiều thời gian để chuẩn bị chu đáo nên ưu tiên lựa chọn Naifood để đặt niềm tin cho bữa tiệc của bé yêu.

3.3. Dịch vụ đặt tiệc liên hoan

Sau một năm học tập và làm việc căng thẳng, những bữa tiệc liên hoan cuối năm luôn là dịp để mọi người quây quần bên nhau, chia sẻ những buồn vui cùng nhau. Đặt tiệc liên hoan trọn gói luôn là sự lựa chọn chu toàn giúp bạn tiết kiệm thời gian, công sức mà vẫn có một bữa tiệc thật ưng ý. Với dịch vụ nấu tiệc liên hoan công ty của Naifood, mọi nhu cầu của khách hàng sẽ được đáp ứng một cách tốt nhất.

Naifood mang đến khách hàng nhiều dịch vụ đặt tiệc trọn gói chất lượng cao

Ngoài các dịch vụ được kể trên chúng tôi còn cung cấp thêm nhiều dịch vụ nấu tiệc tại nhà khác như:

Đặt tiệc buffet tại nhà

Đặt tiệc BBQ tại nhà

Đặt tiệc nhật tại nhà

Đặt tiệc tân gia

Đặt tiệc đám giỗ

Nhìn chung, thương hiệu Naifood đã mang đến những giá trị tiêu biểu đến lĩnh vực ăn uống và tổ chức sự kiện nói chung và người dùng nói riêng. Thương hiệu Naifood xứng đáng để người dùng trải nghiệm. Ắt hẳn đây sẽ là lựa chọn hoàn hảo cho những tín đồ mê tổ chức tiệc tại nhà.

Nếu các bạn muốn tổ chức tiệc thì hãy liên hệ thông tin đặt tiệc tại nhà Naifood.