Công ty "chơi lớn", thuê màn hình LED để nhân viên cổ vũ U23 Việt Nam vào chung kết

Bên cạnh phố đi bộ Nguyễn Huệ, nhiều đơn vị cũng tổ chức xem bóng đá tập thể để ủng hộ đội tuyển U23 Việt Nam trong trận chung kết với Uzbekistan. Trong đó, có công ty đầu tư hẳn màn hình LED khổng lồ để nhân viên xem bóng đá ngoài trời.

Chiều ngày 27/01/2018, khi trận chung kết bóng đá U23 Châu Á đang cháy trên sân vận động Trung Quốc, nhiều bạn trẻ chuyền tay nhau hình ảnh check-in tại một điểm chiếu tại Q.10 đang trực tiếp trận chung kết. Điểm chiếu này được đầu tư hẳn màn hình LED ngoài trời, thu hút được nhiều người dân xung quanh đến xem.

Chuẩn bị cho trận chung kết - Ảnh: PV

Liên hệ với giám đốc công ty M.B, đơn vị tổ chức trình chiếu buổi chung kết ngoài trời, ông cho biết: “Trong trận đấu giữa Việt Nam – Qatar đợt trước, thấy anh em trong công ty tập trung xem bóng đá trên màn hình máy tính nhỏ xíu và các máy chiếu trong phòng họp khá mờ, tôi chợt nảy ra ý định tổ chức xem tập thể với màn hình to hơn. Và đã làm thì chơi lớn luôn, tôi quyết định đặt điểm chiếu ngoài trời, để anh em trong công ty và người dân xung quanh có thể hòa cùng niềm vui ủng hộ đội tuyển U23 Việt Nam mà không cần chen chúc ngoài phố đi bộ Nguyễn Huệ.” Hôm diễn ra trận chung kết khá nắng, nhưng tinh thần của các cổ động viên vẫn rất sung và bùng cháy.

Nhân viên công ty háo hức chờ đón trận đấu - Ảnh: PV

Không khí tưng bừng...

... và nụ cười rạng rỡ trên mặt từng người - Ảnh: PV

Ngoài địa điểm này, tại TP.HCM còn có phố đi bộ Nguyễn Huệ với 10 màn LED, cao 7m, dài 12,5m, xuyên suốt trên phố. Các điểm trường đại học như ĐH Hoa Sen, ĐH Công Nghiệp Thực Phẩm, các rạp chiếu phim cũng tổ chức buổi xem trực tiếp bóng đá tập thể như thế này. Việt Nam lần đầu tiên vào được vòng chung kết giải bóng đá châu lục đang tạo nên cơn địa chấn, dấy lên niềm tự hào dân tộc mạnh mẽ không riêng gì một lĩnh vực nào, tất cả đều hòa chung trong không khí cuồng nhiệt và đầy tinh thần tự hào dân tộc này.

Trước giờ G, cổ động viên cả nước đã sẵn sàng cháy hết mình cùng U23 Việt Nam Hòa mình vào không khí tưng bừng chung của cả nước trước trận chung kết của đội tuyển U23 Việt Nam, rất đông cổ động viên tập trung tại Nhà văn hóa Thanh niên TP.HCM đã sẵn sàng cháy hết mình để tiếp lửa cho các cầu thủ.

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/cong-ty-choi-lon-thue-man-hinh-led-de-nhan-vien-co-vu-u23-viet-nam-vao-chung-ket-269386.html