Công bố chi tiết tên hàng loạt thực phẩm chức năng giả của vợ chồng dược sĩ ở Hà Nội

Phạm Ngọc Tiến là dược sĩ nên tự tạo ra công thức của các sản phẩm, sau đó mua vật liệu trong nước giao cho nhân viên không có trình độ, bằng cấp tự phối trộn thành viên nang và đóng gói thành các sản phẩm có nguồn gốc nước ngoài là thực phẩm chức năng, thiết bị y tế…

Tiến mua nguyên vật liệu trong nước rồi chuyển về xưởng sản xuất hàng giả tại thị trấn Như Quỳnh (huyện Văn Lâm, tỉnh Hưng Yên) và thành lập Công ty in Âu Việt tại Bình Xuyên (Vĩnh Phúc) để in màng nhôm phục vụ ép vỉ sản phẩm. Các loại vỏ lọ Nguyệt đặt mua trên mạng, còn vỏ hộp đặt in của các cơ sở in tại TP Hà Nội.