Ô tô bốc cháy ngùn ngụt giữa phố, hai vợ chồng tung cửa bỏ chạy thoát thân

Một vụ ô tô bốc cháy ngùn ngụt xảy ra vào khoảng 11h30 ngày 19/5, tại khu vực trước bến xe Nguyễn Hoàng, đường Lê Duẩn, phường Đông Ba, quận Phú Xuân, TP Huế.

Theo thông tin từ báo Dân trí, trưa 19/5, một lãnh đạo Công an thành phố Huế thông tin, các lực lượng chức năng đã kịp thời đến hiện trường để cứu hộ, cứu nạn và điều tra nguyên nhân vụ cháy ô tô con trên đường Lê Duẩn.

Vào khoảng 11h cùng ngày, ô tô con màu đen, mang biển số 75A-079.xx (chưa rõ người điều khiển), đang lưu thông trên đường Lê Duẩn. Khi đến đoạn trước bến xe Nguyễn Hoàng, thuộc địa phận phường Đông Ba, quận Phú Xuân, phương tiện trên đột nhiên bốc cháy ở phần đầu xe.

Ô tô con bốc cháy khi đang chạy trên đường Lê Duẩn ở thành phố Huế - Ảnh: Báo Dân trí

Theo thông tin từ báo Người Lao Động, vào thời điểm này, trên xe ngoài ông H. cầm lái, còn có vợ của ông này ngồi cạnh bên. Khi phát hiện ô tô bốc cháy, ông H. nhanh chóng dừng xe rồi cùng vợ thoát ra ngoài.

Những người dân ở cạnh đó đã dùng bình cứu hỏa đến nỗ lực dập lửa. Công an phường Đông Ba cũng lập tức có mặt để đảm bảo an ninh trật tự, an toàn giao thông.

Chiếc ô tô bốc cháy ngùn ngụt ở khu vực động cơ - Ảnh: Báo Người Lao Động

Nhận tin báo, Phòng Cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu hộ cứu nạn, Công an thành phố Huế đã điều động lực lượng và phương tiện đến hiện trường, nhanh chóng dập tắt đám cháy.

Vị lãnh đạo Công an thành phố Huế cho biết, vụ việc không gây thiệt hại về người, ô tô bị hư hỏng nhẹ.

