Cô gái bị cứa cổ sau khi dũng cảm tát vào mặt 'yêu râu xanh' sờ mông mình trên xe buýt

Đời sống 20/07/2017 11:06

Đáp trả tên "yêu râu xanh" ngang nhiên sờ mông mình trên xe buýt, cô gái trẻ thẳng thừng tát vào mặt hắn trước mặt rất đông hành khách.

Hiện nay, việc phụ nữ bị sàm sỡ ở nơi đông người, đặc biệt là trên xe buýt chẳng còn là điều xa lạ. Thế nhưng, rất hiếm có cô gái nào can đảm đáp trả lại "yêu râu xanh" như cô gái trẻ trong câu chuyện này.

Vụ việc xảy ra trên tuyến xe buýt thuộc quận Tongzhu, Bắc Kinh (Trung Quốc) vào ngày 17/7/2017, sau khi phát hiện có người đang sờ mông mình từ đằng sau, cô gái trẻ quay lại thẳng tay tát vào mặt kẻ sàm sỡ. Vì bị vạch trần giữa chốn đông người và nhận một cái tát trời giáng, người đàn ông rút con dao gọt hoa quả trong thắt lưng định giết chết nạn nhân. 

Những hành khách trên xe cho biết, tên "yêu râu xanh" này đã cố ý sờ mông cô gái 2 - 3 lần trước khi nạn nhân có hành động kháng cự và tát vào mặt hắn. Thậm chí, cô còn có ý định chụp ảnh hắn ta để báo cảnh sát. 

Một người lớn tuổi đã nói chuyện với nạn nhân và khuyên cô nên bỏ qua chuyện này để mọi người trên xe buýt có thể đến nơi làm việc đúng giờ. Thế nhưng, nạn nhân chưa kịp trả lời, người đàn ông đã dùng con dao gọt hoa quả cắt vào cổ họng cô gái. 

Cô gái bị cứa cổ sau khi dũng cảm tát vào mặt 'yêu râu xanh' sờ mông mình trên xe buýt - Ảnh 1
Cô gái dũng cảm đáp trả "yêu râu xanh" bị cứa cổ phải nhập viện cấp cứu với vết thương khá sâu và mất nhiều máu - Ảnh: Internet

Ngay sau đó, nạn nhân đã được đưa đến bệnh viện để cấp cứu với vết thương khá sâu trên cổ và mất rất nhiều máu. Những hình ảnh do hành khách chụp lại cho thấy máu vương vãi khắp xe buýt. 

Tên “yêu râu xanh” sau đó đã bị bắt giữ và giao lại cho cảnh sát xử lý. Theo thông tin điều tra ban đầu, hung thủ chỉ mới 26 tuổi, họ Liu, ở Liêu Ninh (Trung Quốc). 

Theo thông tin từ bệnh viện thuộc Bắc Kinh (Trung Quốc) được đăng tải cho hay, hiện nạn nhân đã vượt qua khỏi tình trạng nguy kịch và phục hồi khá tốt.

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