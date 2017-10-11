Cô đưa cháu đi học bị lũ cuốn mất tích: Lấy chồng Trung Quốc, mới về nước 4 ngày, chưa kịp gặp mặt con trai 6 tháng tuổi lần cuối

Đời sống 11/10/2017 17:00

Trên đường đến trường, hai cô cháu bất ngờ bị lũ cuốn mất tích. Bé gái bám vào cành cây và được cứu sống. Tuy nhiên, người cô vừa về nước 4 ngày đã ra đi mãi mãi.

Trò chuyện với PV Em Đẹp, bé Lê Thị Đông Nhi (9 tuổi), trú tại xóm 9, phường Quỳnh Vinh, thị xã Hoàng Mai (Nghệ An) kể lại cảnh tượng kinh hoàng: “Cháu bị nước lũ cuốn trôi dạt vào bờ, dù mắt đầy bùn đất không thể mở nhưng cháu vẫn cố gắng đưa tay mò mẫm, với được một cành cây để bám vào. Khi mở mắt ra, cháu bàng hoàng thấy mình giữa dòng nước lũ, không thấy o (cô) Ngoan đâu nên hoảng sợ kêu cứu”.

Lấy chồng bên Trung Quốc, con trai chỉ mới 6 tháng tuổi

Sau đó, bé Nhi may mắn được một thanh niên cùng làng phát hiện và cứu sống, còn chị Ngoan thì bị nước cuốn mất tích.

Cô đưa cháu đi học bị lũ cuốn mất tích: Lấy chồng Trung Quốc, mới về nước 4 ngày, chưa kịp gặp mặt con trai 6 tháng tuổi lần cuối - Ảnh 1
Sau khi được cứu sống, bé Nhi vẫn còn rất hoảng sợ, không rời người thân nửa bước - Ảnh: Em Đẹp 

Trước đó, vào lúc 6 giờ sáng 10/10, thấy trời đã tạnh mưa nên chị Nguyễn Thị Ngoan (22 tuổi, cô ruột của Nhi) chở cháu đến trường bằng xe máy. Lưu thông đến đoạn qua cầu Ông Vang cách nhà khoảng 100m thì hai cô cháu bất ngờ bị nước lũ cuốn trôi.

Đến 13 giờ chiều cùng ngày, thi thể của chị Ngoan được tìm thấy cách vị trí bị cuốn không xa. Sau đó, người thân đã đưa thi thể nạn nhân về nhà để tổ chức mai táng.

Cô đưa cháu đi học bị lũ cuốn mất tích: Lấy chồng Trung Quốc, mới về nước 4 ngày, chưa kịp gặp mặt con trai 6 tháng tuổi lần cuối - Ảnh 2
Vị trí phát hiện bé Nhi trong dòng nước lũ - Ảnh: Internet

Anh Lê Đức Thành (33 tuổi, bố ruột của Nhi) trải lòng: “Ngoan là em út trong nhà, nó lấy chồng bên Trung Quốc mới về nhà được 4 ngày. Thấy trời mưa lớn, đường ngập nước, thương cháu đi học vất vả nên mấy ngày nay đều đưa con tôi đi học. Tai họa ập đến, gia đình tôi mãi mãi không bao giờ gặp lại em rồi”.

Vào năm 2016, chị Ngoan được người thân mai mối và lấy chồng là người Trung Quốc. Sau đó, chị Ngoan chuyển sang nhà chồng sinh sống. Hiện tại, cả hai đang có con trai mới 6 tháng tuổi. 

"4 ngày trước, vì visa hết hạn nên em tôi được nhà chồng cho về thăm gia đình, làm thủ tục để sang lại Trung Quốc nhập quốc tịch. Vì con trai còn quá nhỏ lại sợ vợ về không quay trở lại nên người chồng cùng gia đình chồng đã giữ lại con, để em tôi về một mình. Mới đoàn tụ bên gia đình được 4 ngày thì tai họa ập đến, em tôi không còn cơ hội để gặp lại chồng con nữa rồi" - nói đến đây, anh Thành bật khóc.

Từng có anh trai cũng bị đuối nước chết

Bà Dương Thị Yến (57 tuổi), mẹ ruột của chị Ngoan, khóc ngất: "Sáng nay con đang ngồi cùng ăn cơm với mẹ, còn dự định đợi cháu ngoại cứng cáp sẽ xin gia đình chồng đưa bé về cùng để bà cháu được gặp mặt nhau. Vậy mà giờ con đã đi rồi. Con trai con vừa 6 tháng tuổi, đang khát sữa mẹ. Giờ con đi rồi, thằng bé biết sống thế nào đây".

Cô đưa cháu đi học bị lũ cuốn mất tích: Lấy chồng Trung Quốc, mới về nước 4 ngày, chưa kịp gặp mặt con trai 6 tháng tuổi lần cuối - Ảnh 3
Gia đình anh Thành đang vô cùng đau buồn trước cái chết của chị Ngoan - Ảnh: Em Đẹp

“Mất mát, đau thương thì đã xảy ra rồi, tôi chỉ mong em tôi được yên lòng nhắm mắt. Con gái tôi sẽ nhanh chóng ổn định tinh thần để tiếp tục học và sống tốt.

Chỉ thương cho mẹ tôi không chịu ăn uống, cứ gào khóc gọi tên em tôi không thôi. Tôi sợ cứ như thế này mẹ không đủ sức chống cự. Trước đây, mẹ đã từng đau đớn vì em trai tôi đuối nước. Giờ đến lượt em gái, không nỗi đau nào bằng” - anh Thành nghẹn ngào tâm sự.

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