Có 10 triệu trong tay, làm gì để tiền đẻ ra tiền

Nếu gửi tiết kiệm hoặc cho vay, số tiền lời bạn thu về sẽ chẳng đáng là bao. Mua vàng ư? Càng không phải là sự lựa chọn thông minh. Vậy nên, buôn bán những mặt hàng sau sẽ là những gợi ý tuyệt vời dành cho bạn.

Bạn đừng nghĩ kinh doanh là phải cần số vốn thật lớn, với 10 triệu đồng bạn đã dư sức khởi nghiệp và làm giàu .

Nào, hãy bắt tay vào dọn dẹp lại tủ quần áo và chọn ra những món bạn muốn thanh lý. Sau đó, đừng ngại ngần tự làm người mẫu và chụp hình sản phẩm. Đăng ngay những mặt hàng đầu tiên lên facebook cá nhân để bạn bè của bạn ủng hộ, qua đó giới thiệu với họ rằng bạn đang kinh doang đồ si. Chắc chắn,bạn sẽ có được không ít khách hàng tiềm năng.

Bạn có thể lấy nguồn hàng đầu tiên từ chính bản thân mình và người nhà. Có những món quần áo bạn đã lâu không động đến nhưng lại cứ tiếc rẻ không cho ai, nếu cứ treo mãi ở đấy chúng sẽ lỗi mốt mất.

Bạn có thể lấy sỉ đồ si ở các khu chợ Hoàng Hoa Thám, Bàn Cờ... với giá chỉ vài nghìn đồng đến vài chục nghìn. Mang về giặt giũ và ủi lại chúng sẽ là những bộ quần áo cực bắt mắt và mời gọi khách hàng của bạn đấy.

Bán đồ trẻ em

Nếu các bà mẹ thường tiếc tiền khi mua sắm cho bản thân thì với con cái họ lại rất hào phóng. Những món đồ bé xíu, xinh xinh dành cho thiên thần của mình luôn khiến các bà mẹ phát cuồng.

Bạn hãy lập ngay một trang facebook, đăng ảnh các món đồ xinh yêu lên và nhờ bạn bè chia sẻ rộng rãi để nhưng “tờ bướm online” này đến tay các bà mẹ bỉm sữa. Dám chắc, khách hàng sẽ hỏi han “gian hàng” của bạn tới tấp.

Chợ Tân Bình, Phạm Văn Hai, Chợ Lớn… là những địa chỉ bạn có thể dễ dàng tìm cho mình những nguồn hàng sỉ đẹp với giá cực phải chăng. Nếu có năng khiếu, bạn có thể tự thiết kế mẫu trang phục sau đó mang đến các xưởng may gia công để họ biến mẫu quần áo trên giấy của bạn thành những món đồ thực sự. Đây là ý tưởng không tồi để có những mặt hàng độc quyền.

Bán thức ăn home made

Không cần phải biết làm quá nhiều món, chỉ cần áp dụng ngay món ruột của bạn cho “gian hàng ẩm thực” là được. Bạn có thể bắt đầu bằng món bánh flan thơm ngon béo ngậy, hay chân gà ngâm chua ngọt giòn giòn hút vị chẳng hạn.

Bạn có thể tranh thủ làm chúng vào buổi tối, sau khi đi làm về. Hôm sau, khi đi làm tiện thể giao hàng cho khách, chúng không mất của bạn quá nhiều thời gian nhưng lợi nhuận là không tưởng bởi ăn uống là nhu cầu thiết yếu của con người.

Bán thực phẩm sạch

Với tình trạng vệ sinh an toàn thực phẩm như hiện tại, các bà nội trợ rất lo lắng và mất niềm tin vào thực phẩm bán tràn lan ở chợ hay vệ đường. Đây chính là cơ hội cho thực phẩm sạch lên ngôi.

Không cần phải vất vả tự trồng từng nhánh hành, cây rau trên sân thượng nhà mình. Bạn hãy nhập nguồn nông phẩm ở quê lên thành phố bán. Vừa đảm bảo nguồn gốc, an toàn và làm chủ được nguồn hàng của mình.

Cứ mùa nào thức nấy, như mùa hè này là mùa trái cây nếu bạn đang ở TP.HCM có thể nhập nguồn trái cây từ các tỉnh miền tây hoặc gần hơn là Long Khánh- Đồng Nai. Có vô vàn mặt hàng cho bạn lựa chọn, chỉ cần liên hện trước với nhà vườn, khi có đơn hàng của khách bạn gọi cho nhà vườn để họ gửi hàng cho bạn là được.

Với những loại trái cây để được lâu ngày, bạn có thể nhập sẵn về để có thể giao ngay cho các “thượng đế” của mình.

Bạn thấy đấy, chỉ với 10 triệu đồng bạn đã có được vô số những ý tưởng kinh doanh không mặt bằng, không nhân viên, không thuế nhưng mang lại nguồn lợi siêu khủng. Còn chần chừ gì mà không bắt tay làm ngay nào!