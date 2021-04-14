Chuyện 'hậu trường' tìm hiểu 'lý lịch' dòng sữa tươi Green Farm mới đang khiến các mẹ tò mò

Ngoài việc lựa chọn sản phẩm dinh dưỡng thơm ngon, người tiêu dùng ngày càng quan tâm đến các yếu tố thân thiện với môi trường. Đó không chỉ là xu hướng của giới trẻ mà cũng là sự lựa chọn của nhiều nhóm khách hàng khác như các ông bố bà mẹ bỉm sữa hay thậm chí là các em bé.

Lựa chọn yếu tố “xanh”, nhiều người tiêu dùng giờ đây đã quan tâm hơn đến sản phẩm của họ sử dụng được làm ra như thế nào, trong quy trình đó có các yếu tố thân thiện với môi trường, bảo vệ tự nhiên có được xem trọng không. Đó cũng chính là lý do mà Sữa tươi Vinamilk Green Farm mới với nguồn sữa từ hệ thống trang trại sinh thái Vinamilk Green Farm đã tạo được sự quan tâm ngay khi ra mắt.

Chị Huyền Trâm (TP.HCM) đã chia sẻ câu chuyện của mình khi cùng con trai đi mua sữa tại một cửa hàng của Vinamilk. “Bé đứng rất lâu tại quầy sản phẩm mới có tên là Green Farm, quan sát hình ảnh và tò mò hỏi mẹ về các trang trại sinh thái in trên hộp sữa. Tôi rất ngạc nhiên khi bé tỏ ra rất quan tâm và thích thú với câu chuyện của các trang trại bò sữa thân thiện với môi trường. Hai mẹ con đã mua sản phẩm và thấy rất thích khi cửa hàng Vinamilk còn dùng túi nilon tự hủy thân thiện với môi trường.”

Green Farm – Trang trại sinh thái, thân thiện với thiên nhiên / Câu chuyện về những “Green Farm”

Với quy mô hàng nghìn hecta và hàng chục nghìn bò bê, hệ thống trang trại sinh thái do Vinamilk đầu tư xây dựng nổi bật bởi 4 yếu tố: mạch nước ngầm tự nhiên và hồ điều hòa sinh thái, nguồn thức ăn tự nhiên, giàu dinh dưỡng, không sử dụng thuốc trừ sâu và phân bón hóa học, các giống bò thuần chủng nhập khẩu.

Hệ thống trang trại sinh thái Vinamilk Green Farm hiện có 03 trang trại tại Thanh Hóa, Quảng Ngãi và Tây Ninh, với đàn bò lên đến hàng chục ngàn con. Tại Trang Trại Sinh Thái Vinamilk Green Farm, mạch nước ngầm tự nhiên được ví như “mạch nguồn nuôi dưỡng sự sống” khi là nguồn cung cấp nước cho cây cối, đồng cỏ, bắp… và góp phần kiến tạo nên những hồ điều hòa sinh thái giúp không khí luôn mát mẻ, trong lành.

Hình ảnh Trang Trại Sinh Thái Vinamilk Green Farm

Hệ thống Trang Trại Sinh Thái Vinamilk Green Farm còn sở hữu những cánh đồng rộng hàng nghìn hecta, với các giống cỏ Mombasa, Ruzi, Yến mạch, Bắp tươi, chỉ sử dụng phân bón hữu cơ, không sử dụng thuốc trừ sâu hóa học và không sử dụng phân bón hóa học, là nguồn thức ăn tự nhiên giàu dưỡng chất, xanh sạch cho đàn bò sữa.

Người tiêu dùng scan QR code để tìm kiếm thông tin về Sữa tươi Vinamilk Green Farm

Đàn bò sữa tại Trang Trại Sinh Thái Vinamilk Green Farm là giống bò ưu việt, thuần chủng được nhập khẩu từ Mỹ, Australia, New Zealand. Trang trại ứng dụng công nghệ 4.0 để theo dõi sức khỏe đàn bò sữa bằng chip điện tử, thiết kế khẩu phần ăn và có robot cho ăn tự động. Ở đây, các “cô” bò còn được cho nghe nhạc, mát-xa và tắm mát mỗi ngày, tạo một không gian sống thư giãn, mát mẻ, nhằm đảm bảo nguồn sữa tươi chất lượng và dinh dưỡng.

“Sữa tươi từ các trang trại Green Farm giúp sản phẩm có vị sữa thơm ngon thanh nhẹ, thuần khiết. Đây sẽ là một món quà sức khỏe từ thiên nhiên Vinamilk trân quý trao tặng đến người tiêu dùng” – Đại diện nhãn hàng Sữa tươi Green Farm chia sẻ trong dịp ra mắt sản phẩm này.

Sữa tươi từ Trang Trại Sinh Thái Vinamilk Green Farm

Với nguồn sữa tươi thuần khiết từ Hệ thống Trang Trại Sinh Thái, được sản xuất theo công nghệ khép kín hiện đại và được đóng hộp với thiết kế cao cấp theo dung tích 110ml, 180ml phù hợp với việc sử dụng hàng ngày, Sữa tươi Vinamilk Green Farm với hương vị có đường, ít đường thanh nhẹ, đáp ứng nhu cầu về sữa đa dạng của người tiêu dùng.

Sản phẩm hiện đã có mặt tại hệ thống cửa hàng Vinamilk Giấc mơ sữa Việt và kênh bán hàng trực tuyến của Vinamilk (tại đây).