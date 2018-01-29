Chọn quà tết cho bố mẹ hai bên nội ngoại như thế nào?

Hầu hết chúng ta khi đã lập gia đình thì đều có công ăn việc làm và có một mức thu nhập nào đó. Vì thế mà bạn cũng nên biếu bố mẹ bên nội, bên ngoại một ít tiền gọi là góp Tết. Dù các cụ có nhận hay không thì bạn cũng phải đưa, điều này thể hiện trách nhiệm, sự quan tâm của bạn đối với bố mẹ.

Còn khoảng 2 tuần nữa là tới Tết Nguyên Đán nhưng nhiều người vẫn băn khoăn chưa biết chọn quà tết gì cho bố mẹ vợ/chồng. Vậy thì hãy cùng xem qua một số gợi ý đầu thú vị này nhé.

Bạn cũng nên chăm chút cho hai bên gia đình, để ý xem các vật dụng trong gia đình còn thiếu thứ gì không? Có cần sửa chữa hay thay thế thứ gì không? Nếu thu nhập của vợ chồng bạn tương đối ổn, bạn có thể mua tặng bố mẹ chồng hay bố mẹ vợ cái lò vi sóng mới, cái tủ lạnh mới, bình nóng lạnh mới hoặc một chiếc tivi mới... Những vật dụng này không những là món quà Tết thiết thực cho bố mẹ và nó còn là có giá trị tinh thần rất lớn. Nó vừa thể hiện lòng tri ân, vừa khẳng định trách nhiệm của bạn lại thể hiện sự quan tâm đặc biệt của bạn dành cho gia đình.

Tất nhiên, khoản tiền biếu Tết sẽ được cân nhắc dựa trên thu nhập của hai vợ chồng và nên nhớ rằng phải có sự tương xứng giữa hai bên nội ngoại. Nếu là biếu Tết nhà ngoại thì người chồng nên đưa tiền và ngược lại bên nội nên để vợ đưa. Làm như vậy sẽ hài hòa cho cả hai bên, bố mẹ hai bên nội ngoại cũng cảm thấy yên tâm cuộc sống của các con hơn.

Quà đắt tiền ý nghĩa

Nếu may mắn làm dâu trong những gia đình giàu sang, quyền quý hoặc trong điều kiện dư dả về tài chính, bạn có thể chọn quà Tết cho bố mẹ là các loại trang sức độc lạ, đắt tiền. Hoặc người có điều kiện thường thói quen đi du lịch trong dịp đầu năm mới nên con cái có thể tặng quà Tết cho bố mẹ là một chuyến du lịch trọn gói trong nước hoặc nước ngoài, để các cụ có thời gian nghỉ ngơi thư giãn và thăm thú vùng đất mới.

Giỏ hoa quả. Nguồn: Internet.

Món quà phong thủy được rất nhiều người yêu thích, vào dịp năm mới bạn có thể tặng cho những người thân của mình những bức đá, tranh phong thủy với ý nghĩa một năm mới thật an lành, may mắn. Bạn có thể chọn những vật phong thủy như cây tài lộc, tỳ hưu, quả cầu đá, đĩa đá,… có giá vài trăm nghìn đến vài chục triệu.

Trái cây lạ

Thị trường ngày Tết xuất hiện dưa hấu vuông, bưởi hồ lô là những thứ quả có thể mua để làm quà biếu bố mẹ trưng Tết. Hoặc chọn những loại quả nhập khẩu như Kiwi, nho không hạt Mỹ, lê chuông, cherry (anh đào)… cũng giúp người thân mình cảm thấy ngon và lạ miệng hơn trong dịp Tết.

Chọn hoa, cây cảnh Tết

Câu quất tết. Nguồn: Internet.

Nếu vợ chồng không sống chung với bố mẹ, đặc biệt là với những cặp vợ chồng làm ăn xa nhà thì món quà Tết cho bố mẹ chồng ý nghĩa nhất có thể là một chậu hoa Tết như mai, đào hay chậu quất cảnh để các cụ bày nhà cho thật đẹp. Chỉ từ vài trăm đến vài triệu, bạn có thể mua được một chậu quất cảnh hay cây đào Tết đẹp tặng bố mẹ để tỏ lòng hiếu kính.

Nếu không thể mua một chậu hoa thì cũng có thể gửi về trước một khoản tiền để bố mẹ chồng sắm Tết, sau đó hãy mua thêm một số sản vật vừa lạ vừa ngon về biếu các cụ để tỏ lòng hiếu kính.

Giỏ quà Tết

Quà tặng thực phẩm và đồ uống luôn là những món truyền thống phổ biến trong ngày Tết. Một chai rượu ngon hay giỏ bánh kẹo được gói gọn đẹp là món quà Tết cho bố mẹ vợ đơn giản và thiết thực. Hoặc bạn cũng có thể sưu tầm những món đặc sản của vùng miền nào đó, như vậy món quà của bạn sẽ ấn tượng hơn rất nhiều.