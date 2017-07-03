Trị tóc bạc sớm bằng gừng tươi ngay tại nhà

Nguyên nhân chính dẫn đến tóc bạc sớm là do sự thiếu hụt vitamin và các sắc tố melanin. Ngoài ra, suy tuyến giáp hay thần kinh bị căng thẳng, cơ thể suy nhược và chế độ ăn uống không cân bằng cũng là lý do làm tóc nhanh bạc.

Việc xuất hiện tóc bạc làm cho chúng ta cảm thấy mất tự tin và khó chịu, nhất là phái đẹp. Nhiều người chọn cách nhuộm tóc nhưng các chất hóa học độc hại sẽ gây ảnh hưởng đến da đầu. Vì vậy, phương pháp tự nhiên từ gừng tươi sẽ giúp chị em khắc phục được điều này nhanh chóng và an toàn bởi vì nó chứa nhiều gingerol và hơn 200 chất khoáng như kali, sắt, photpho, mangan, vitamin A, B12...

Dưới đây là các công thức dưỡng tóc bằng gừng tươi: