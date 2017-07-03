Chia tay tóc bạc nhanh chóng chỉ với 1 củ gừng tươi

Đời sống 03/07/2017 19:17

Nếu sự xuất hiện của tóc bạc khiến chị em mất đi sự tự tin thì hãy thử ngay phương pháp dưỡng tóc đen hiệu quả chỉ với nguyên liệu tự nhiên từ gừng tươi.

Nguyên nhân chính dẫn đến tóc bạc sớm là do sự thiếu hụt vitamin và các sắc tố melanin. Ngoài ra, suy tuyến giáp hay thần kinh bị căng thẳng, cơ thể suy nhược và chế độ ăn uống không cân bằng cũng là lý do làm tóc nhanh bạc.

Trị tóc bạc sớm bằng gừng tươi ngay tại nhà
Nguyên nhân chủ yếu dẫn đến tóc bạc sớm là do sự thiếu hụt vitamin và sắc tố melanin - Ảnh: Internert

Việc xuất hiện tóc bạc làm cho chúng ta cảm thấy mất tự tin và khó chịu, nhất là phái đẹp. Nhiều người chọn cách nhuộm tóc nhưng các chất hóa học độc hại sẽ gây ảnh hưởng đến da đầu. Vì vậy, phương pháp tự nhiên từ gừng tươi sẽ giúp chị em khắc phục được điều này nhanh chóng và an toàn bởi vì nó chứa nhiều gingerol và hơn 200 chất khoáng như kali, sắt, photpho, mangan, vitamin A, B12...  

Dưới đây là các công thức dưỡng tóc bằng gừng tươi:

Gừng tươi + tỏi

Trị tóc bạc sớm bằng gừng tươi ngay tại nhà
Gừng và tỏi là phương pháp trị tóc bạc sớm hiệu quả mà không để lại tác dụng phụ - Ảnh: Internet

Thành phần

2 nhánh tỏi

5gram gừng tươi

Cách thực hiện

Đầu tiên, giã nát tỏi và gừng với nhau cho thật nhuyễn. Mỗi buổi tối trước khi ngủ, bạn dùng hỗn hợp này bôi lên tóc. Sáng hôm sau, gội sạch đầu bằng nước ấm. Thực hiện liên tục cách này trong 3 - 4 tháng sẽ thấy tóc đen lại nhanh chóng.

Gừng tươi + mật ong

Trị tóc bạc sớm bằng gừng tươi ngay tại nhà
Bột gừng kết hợp với mật ong không chỉ giúp dưỡng ẩm mà còn "nhuộm đen" tóc trở lại - Ảnh: Internet

Thành phần

1 củ gừng tươi

1 chén mật ong

Cách thực hiện

Trước hết, rửa sạch củ gừng, thái nhỏ và giã nát. Sau đó, dùng rây lọc bã để lấy nước rồi cho mật ong vào khuấy đều. Dùng hỗn hợp này thoa đều lên da đầu và ủ khoảng 20 phút. Sau đó, gội lại bằng nước từ trái bồ kết. Chúng ta có thể bảo quản hỗn hợp gừng và mật ong trong ngăn mát của tủ lạnh.

Một số biện pháp ngăn ngừa tóc bạc sớm

- Bảo vệ tóc bằng cách đội mũ nón khi ra đường và không tiếp xúc trực tiếp quá lâu dưới ánh nắng.

- Bổ sung nhiều rau xanh, hoa quả vào thực đơn hàng ngày như bắp cải, khoai tây, ngũ cốc, quả bơ, đậu tương… và hạn chế đồ uống có chất kích thích. Tăng cường các vitamin và khoáng chất cho cơ thể bằng vitamin A, C, E, B5, riboflavin và axit folic.

- Thực hiện lối sống khoa học, ngủ đủ giấc và giữ tinh thần thoải mái.

- Tránh nhổ tóc bạc vì sẽ phá vỡ các nang chân tóc, tạo điều kiện cho huyết thanh tràn ra ngoài và "lây nhiễm" cho các sợi tóc khác.

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