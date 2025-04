Chị gái Quang Linh Vlogs có vai trò gì trong đường dây sản xuất kẹo rau củ Kera của Công ty Chị Em Rọt

Như trước đó báo Tuổi Trẻ đưa tin, ngày 4/4, tại họp báo Bộ Công an, Thiếu tướng Nguyễn Quốc Toản - chánh Văn phòng Bộ Công an - cho biết Cơ quan cảnh sát điều tra Bộ Công an đã khởi tố bị can, lệnh bắt tạm giam và lệnh khám xét chỗ ở, nơi làm việc với 5 bị can:

Bộ Công an đã khởi tố bị can, lệnh bắt tạm giam 5 đối tượng trong Công ty Chị Em Rọt và Công ty cổ phần Asia Life. Ảnh: Báo Tuổi Trẻ.

- Nguyễn Phong, chủ tịch hội đồng quản trị Công ty cổ phần Asia Life;