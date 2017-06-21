Chén ăn cơm, những điều đại kỵ về phong thủy cần tránh

Đời sống 21/06/2017 16:49

Chén bát là những vật dụng không thể thiếu trong mỗi gia đình. Nhưng trong phong thủy, chúng cũng đại diện cho những điều đại kỵ mà chúng ta không nên phạm phải.

Chén ăn tuy là những vật dụng nhỏ nhưng lại ẩn chứa nhiều bí mật phong thủy mà chúng ta không biết. Thậm chí, nhiều người tin rằng nếu làm vỡ chén bát hay dùng chén mẻ... là biểu hiện cho những điềm báo xui xẻo.

Vậy sự thật có đúng như vậy không? Chúng ta cùng đọc bài viết dưới đây để có câu trả lời nhé!

1. Không nên tùy tiện vứt chén cũ

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Chén được xem là vật tượng trưng cho sự no đủ, giàu sang của một gia đình - Ảnh: Internet

Nhiều người có thói quen sắm sửa vật dụng mới và vứt hết đồ dùng cũ đi, đặc biệt là chén bát. Nhưng lại không biết rằng việc làm này có thể rước họa vào thân. 

Theo quan niệm người xưa, chén được xem là vật tượng trưng cho sự no đủ, giàu sang của một gia đình. Do đó, khi vứt đi sẽ kéo theo nguồn thu nhập giảm sút, gia đình rạn nứt, vợ chồng lại cãi vã, thậm chí trong nhà có người sẽ ốm đau liệt giường...

Cách tốt nhất khi không dùng bát đũa cũ thì nên dùng vải đỏ bọc kín và tuyệt đối không tặng lại cho người khác. 

2. Chén ăn cơm tự nhiên nứt vỡ

Chén ăn cơm, những điều đại kỵ về phong thủy cần tránh - Ảnh 2
Chúng ta cần tránh dùng chén sứt mẻ vì tiền tài sẽ hao hụt và thường xuyên bị tiểu nhân quấy phá - Ảnh: Internet

Đối với người kinh doanh buôn bán, điều tối kỵ là chén nứt vỡ làm đôi. Nhiều chuyên gia phong thủy cho rằng chén nứt tượng trưng cho vận xui sẽ ập đến, nặng hơn là điềm dữ như bệnh tật hoặc người thân đã mất tìm về. Do đó, chúng ta cần tránh dùng chén sứt mẻ vì tiền tài sẽ hao hụt và thường xuyên bị tiểu nhân quấy phá.

3. Có nên dùng bát sứt mẻ?

Một số người vì tiết kiệm nên thường dùng lại chén bát đã bị sứt mẻ. Tuy nhiên, việc này phạm phải đại kỵ vì khi miệng chén bị sứt thì tiền tài cũng đã hao hụt đi rất nhiều. Vì thế, nếu chẳng may lỡ tay làm mẻ bát hãy nhớ dùng khăn hoặc vải đỏ bọc kín lại rồi mới vứt đi để tránh xảy ra điềm xui.

4. Tại sao được chủ động đập vỡ bát đĩa?

Chén ăn cơm, những điều đại kỵ về phong thủy cần tránh - Ảnh 3
 Quan niệm của người Việt ngược lại với một số nước trên thế giới đó là kiêng làm vỡ, sứt mẻ chén đĩa vào ngày lễ Tết - Ảnh: Internet 

Một vài nước trên thế giới như Đức, Hy Lạp, Đan Mạch và ngay cả Trung Quốc vào dịp năm mới hoặc trong đám cưới cũng có tục lệ đập vỡ chén đĩa để cầu bình an và may mắn, trước khi vứt đi họ sẽ bọc kín lại bằng khăn hoặc vải đỏ. Nhưng phong tục này ngược lại với quan niệm của người Việt là kiêng làm vỡ, sứt mẻ chén đĩa vào ngày lễ Tết. 

Nếu trong giấc mơ thấy mình cố tình đập vỡ rất nhiều chén bát mà không bị sứt mẻ thì cho thấy mối quan hệ giữa người đó với mẹ ruột đang rất thắm thiết, suôn sẻ. Ngược lại, chỉ đập nhẹ mà chén đã nứt vỡ thành nhiều mảnh nghĩa là tình cảm của mẹ con đang gặp trục trặc. 

5. Dùng chén phong thủy 

Chén ăn cơm, những điều đại kỵ về phong thủy cần tránh - Ảnh 4
Chén phong thủy sẽ giúp vượng khí hưng thịnh và an ổn trong cuộc sống - Ảnh: Internet

Khi cảm thấy tài vận không tốt hoặc có người xấu rình rập hãy sắm ngay một cái chén phong thủy. Nơi tốt nhất để đặt là ở cạnh cửa sổ nơi bàn làm việc để thu nạp được dương khí.

Nên chọn loại chén lòng rộng hoặc rỗng, đựng chút nước rồi để vài đồng tiền xu bên trong với hàm ý Kim sinh Thủy để giúp vượng khí hưng thịnh và an ổn.

*Thông tin mang tính tham khảo.

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