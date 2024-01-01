Chào đón những công dân nhí đầu tiên của năm Giáp Thìn 2024

Đời sống 01/01/2024 07:48

Đúng 0 giờ 0 phút ngày 1-1-2024, công dân nhí đầu tiên cất tiếng khóc chào đời thời khắc giao thừa 2024.

Theo thông tin từ báo Giao thông, đúng thời khắc chuyển giao năm mới 2024, sản phụ Kim Nhung (SN 1994, trú tại Hà Nội) chuyển dạ. Bé trai Trần Hữu Nghị (nặng 3,1kg) cất tiếng khóc chào đời tại BV Phụ sản Trung ương. Đây là công nhân nhí đầu tiên của năm 2024 tại Hà Nội.

Sản phụ Kim Nhung chuyển dạ trước thời khắc 0h ngày 1/1/2024 khoảng 15 phút. Đây là lần sinh đầu tiên của chị Nhung nên việc khởi động khi sinh có phần bỡ ngỡ, khó khăn.

Chào đón những công dân nhí đầu tiên của năm Giáp Thìn 2024 - Ảnh 1
Ảnh: Báo giao thông

Theo thông tin từ báo Pháp luật TPHCM, cũng trong ngày đầu tiên của năm mới 2024, Bệnh viện Từ Dũ (TP.HCM) chào đón 6 công dân nhí ra đời ngay thời khắc chuyển giao giữa năm cũ 2023 và năm mới 2024.

Đúng 0 giờ 0 phút ngày 1-1-2024, bé gái đầu tiên cất tiếng khóc chào đời thời khắc giao thừa 2024 ở BV Từ Dũ. Đó là con gái của gia đình chị Lê Thị Tuyết (35 tuổi, ngụ TP Thủ Đức). Chị Tuyết cho biết đây là con gái thứ hai, dự định đặt tên Linh Đan. 

Chào đón những công dân nhí đầu tiên của năm Giáp Thìn 2024 - Ảnh 2
Con gái của gia đình chị Lê Thị Tuyết (35 tuổi, ngụ TP Thủ Đức). Ảnh PLO

Một phút sau, một bé trai kháu khỉnh chào đời là con anh Phan Xuân Phú (34 tuổi, ngụ quận Bình Tân) và chị Trần Thị Ngọc Linh (34 tuổi, ngụ quận Bình Tân).

Lần lượt năm phút sau là bốn bé trai cũng cất tiếng khóc “oa oa”. Nhân viên y tế BV Từ Dũ đón giao thừa Tết Dương lịch bằng tiếng khóc của trẻ em, họ xem đây như là "tiếng pháo hoa đặc biệt”.

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