Cặp vợ chồng bằng tuổi có ngoại hình như hai mẹ con và câu chuyện tình yêu cảm động ít ai biết

Đời sống 17/09/2017 11:33

Ít ai biết đằng sau những bức ảnh về ngoại hình tương phản của cặp vợ chồng bằng tuổi được cư dân mạng chia sẻ rầm rộ nhiều ngày qua là một câu chuyện tình yêu cảm động.

Mấy ngày gần đây, những bức ảnh về cặp đôi có ngoại hình được ví như mẹ con lan truyền chóng mặt trên mạng xã hội. Theo tìm hiểu, hai nhân vật chính trong hình là Ngọc Dung và Ngọc Nhân, hiện đang sinh sống tại TP. Hồ Chí Minh. Bức ảnh trên được Dung chia sẻ nhân ngày kỉ niệm năm năm yêu nhau. Kèm theo đó là những dòng chia sẻ đầy cảm động của cô gái: “4 năm 11 tháng. 1 tháng nữa thôi 5 năm rồi đó anh ơi. Đối với tôi, anh bây giờ là người đàn ông tốt nhất mà tôi từng biết, anh thương tôi lắm gì cũng chiều chuộng hết lòng, gì cũng lo và quan tâm và tôi nợ anh nhiều thứ. 4 năm mà anh không hề chán hay lạnh nhạt với tôi. Mỗi ngày tôi thấy anh yêu tôi hơn.

Cặp vợ xấu - chồng đẹp đũa lệch và câu chuyện <a target='_blank' href='http://www.phunuvagiadinh.vn/phu-nu-tinh-yeu-221'>tình yêu</a> đầy cảm động
Bức ảnh khiến dư luận xôn xao mấy ngày nay - Ảnh: Internet

4 năm không phải là khoảng thời gian dài nhưng đủ để tôi và anh biết được sự vất vả, vui buồn là như thế nào. Và bây giờ tôi với anh cũng đã có bảo bối được 4 tháng 1 ngày rồi, thế là từ lúc có cục vàng 4 số này tôi được anh cưng nhiều hơn.

Tình yêu là thế đó, nếu mình thật lòng, chung thuỷ thì tình yêu đẹp luôn tồn tại. Không cần giàu sang chỉ cần đủ ăn đủ sống, vui vẻ, hạnh phúc bên nhau là đủ rồi. Cũng như tôi và anh vậy… Kết quả gần 5 năm yêu của chúng tôi là chào đón thêm một thành viên mới của gia đình Nhiêu đó thôi hạnh phúc lắm rồi. Cảm ơn mọi thứ ông trời đã mang tới”.

Cặp vợ xấu - chồng đẹp đũa lệch và câu chuyện tình yêu đầy cảm động
Cặp đôi hạnh phúc chào đón thành viên mới trong gia đình - Ảnh: Trí thức trẻ

Nhiều người tỏ ra bất ngờ khi biết cách đây bốn tháng, Dung và Nhân đã chào đón một thành viên mới trong gia đình.

Theo thông tin trên Trí thức trẻ, Dung và Nhân mới 23 tuổi. Cả hai quen nhau qua sự mai mối của một người bạn. Ít ai biết rằng chỉ qua vài lần gặp gỡ, họ đã phải lòng nhau và xác định mối quan hệ yêu đương. Mặc dù Nhân có khuôn mặt trẻ trung, đẹp trai còn Dung lại béo lùn, gương mặt nhiều nếp nhăn và trông lớn tuổi hơn nhưng hai người vẫn có cuộc sống vô cùng hạnh phúc. 

Cặp vợ xấu - chồng đẹp đũa lệch và câu chuyện tình yêu đầy cảm động
Dù bằng tuổi nhưng ngoại hình của Dung và Nhân được ví giống như mẹ con - Ảnh: Trí thức trẻ

Dung chia sẻ, trước khi kết hôn cô chỉ nặng 60kg, nhưng kể từ khi mang thai và sinh con, Dung tăng tận 30kg khiến ngoại hình ngày càng xấu. Dù cho xung quanh có rất nhiều lời bàn tán, cười chê nhưng Nhân vẫn luôn hết mực yêu thương vợ con. Điều này khiến nhiều người khâm phục và Dung lại càng yêu thương chồng mình nhiều hơn.

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