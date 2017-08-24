Đi nghỉ tuần trăng mật tại Thái Lan, cặp đôi phạm phải điều đại kỵ tại nước này và bị bắt giữ 20 tiếng đồng hồ và còn đối diện nguy cơ ngồi tù.
Mới đây, câu chuyện về cặp đôi mới cưới bị cảnh sát Thái Lan giam giữ 20 tiếng đồng hồ, có nguy cơ ngồi tù gây xôn xao cộng đồng mạng. Đặc biệt, lý do khiến cặp đôi bị cảnh sát "sờ gáy" lại là điều mà người Việt luôn coi là bình thường, vô tư thực hiện nơi công cộng.
Theo chia sẻ của người đàn ông bị bắt giữ, anh và vợ đi du lịch Pataya - Thái Lan để hưởng tuần trăng mật. Thật xui xẻo cho đôi uyên ương, anh chồng vô tình hút vape - thuốc lá điện tử - nơi công cộng và bị cảnh sát bắt, đưa về đồn giam giữ đến hơn 20 tiếng. Sau đó, người nhà đến bảo lãnh, nộp số tiền là 100.000 bath (khoảng 70 triệu đồng). Hai tháng sau, người chồng phải quay lại Thái để tòa xét xử và nhận án phạt chính thức, nếu không sẽ có nguy cơ ngồi tù theo đúng quy định và bị cấm nhập cảnh vào Thái Lan vĩnh viễn.
Bắt đầu từ 11/1/2008, chính quyền Thái Lan đã có chính sách cấm hút thuốc lá nơi công cộng, các quán bar sử dụng điều hoà nhiệt độ, văn phòng công ty và các khu chợ ngoài trời nhằm mục đích bảo vệ sức khỏe người dân. Tất cả các nơi công cộng đều treo biển cấm hút thuốc, những ai muốn "thổi lửa" đều phải bị cách ly ra khu vực riêng. Cá nhân hay tổ chức vi phạm đều bị phạt rất nặng.
Cặp đôi trên trước khi đi du lịch đã không tìm hiểu rõ quy định của đất nước này nên mới gặp phải sự cố đáng tiếc. Một phần cũng vì việc hút thuốc lá nơi công cộng ở Việt Nam chưa được cấm triệt để, nhiều người vẫn coi đây là việc hết sức bình thường. Cũng may cho cặp đôi kia khi có người thân ở Thái để bảo lãnh, nếu không sự việc sẽ rắc rối và khó giải quyết hơn rất nhiều.