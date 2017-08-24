Mới đây, câu chuyện về cặp đôi mới cưới bị cảnh sát Thái Lan giam giữ 20 tiếng đồng hồ, có nguy cơ ngồi tù gây xôn xao cộng đồng mạng. Đặc biệt, lý do khiến cặp đôi bị cảnh sát "sờ gáy" lại là điều mà người Việt luôn coi là bình thường, vô tư thực hiện nơi công cộng.

Theo chia sẻ của người đàn ông bị bắt giữ, anh và vợ đi du lịch Pataya - Thái Lan để hưởng tuần trăng mật. Thật xui xẻo cho đôi uyên ương, anh chồng vô tình hút vape - thuốc lá điện tử - nơi công cộng và bị cảnh sát bắt, đưa về đồn giam giữ đến hơn 20 tiếng. Sau đó, người nhà đến bảo lãnh, nộp số tiền là 100.000 bath (khoảng 70 triệu đồng). Hai tháng sau, người chồng phải quay lại Thái để tòa xét xử và nhận án phạt chính thức, nếu không sẽ có nguy cơ ngồi tù theo đúng quy định và bị cấm nhập cảnh vào Thái Lan vĩnh viễn.