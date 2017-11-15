Cảm nhận ý nghĩa của những bài thơ hay nhất về thầy cô giáo tiểu học

Cứ mỗi độ kỷ niệm ngày Nhà giáo Việt Nam 20 tháng 11, khắp nơi, các bạn học trò đều nhộn nhịp chuẩn bị báo tường, quà tặng và các hoạt động để chào mừng ngày lễ Hiến chương. Trong tất cả những điều này, có một thứ không thể thiếu đó chính là chuẩn bị thơ về thầy cô giáo để đọc tặng thầy cô vào ngày tổ chức lễ kỷ niệm.

Em chỉ là…

Dưới đây là sưu tầm một số bài thơ hay về thầy cô giáo tiểu học mà bạn có thể tham khảo. Những vần thơ giản đơn nhưng đầy ý nghĩa, khẳng định vai trò và sự hy sinh cao cả của những “người lái đò” để dìu dắt các em học sinh hướng về một tương lai tốt đẹp phía trước.

Em chỉ là cô giáo tiểu học

Ngày hai buổi lên lớp ở trường

Dạy bọn trẻ viết rồi lại đọc

Nghề của em rất đổi bình thường.

Em chỉ là cô giáo tiểu học

Bàn tay em bụi phấn bám đầy

Nắng pha sương nhuốm màu mái tóc

Ngày qua ngày dạy trẻ điều hay.

Em chỉ là cô giáo tiểu học

Chẳng váy hoa son phấn điệu đà

Chỉ áo dài dịu hiền nhịp bước

Giúp học trò bao ước mơ xa

Em chỉ là cô giáo tiểu học

Lương chưa nhiều, anh có yêu không?

Có đôi lúc một mình ngồi khóc

Mơ một hôm mời bạn thiệp hồng...

Bùi Thị Hoàng Minh

(Giáo viên tiểu học Phú Lễ, Ba Tri, Bến Tre)

2. Bài thơ về thầy cô giáo tiểu học

Kính tặng thầy cô

Mừng ngày nhà giáo Việt Nam

Đường quê, ngõ phố ngập tràn sắc hoa

Trò vui ríu rít hát ca

Nét mặt tươi rói, ôm hoa tặng thầy

Thầy vui cảm súc tràn đầy

Nhận hoa mà để lòng thầy nở hoa

Tình thầy nhân ái bao la

Yêu trò dậy dỗ như cha mẹ hiền

Mong trò học giỏi mãi lên

Là người có trí làm nên cơ đồ

Thầy luôn mong mãi ở trò

Học tài tu đức, suốt cho cuộc đời

Chúng em luôn nhớ mãi lời

Thầy cô dậy dỗ suốt đời không quên

Thầy cô khơi trí tuệ lên

Thổi vào hồn trẻ, dệt nên thành người

Thầy cô nghề rất tuyệt vời

Thanh cao, xã hội mọi người tôn vinh

Tiên học lễ, hậu học văn

Tôn sư trọng đạo, ngàn năm lưu truyền

Nước nhà có tiến mãi lên

Là nhờ có học, mới nên nước giầu

Hiền tài, nguyên khí dẫn đầu

Quốc gia vẫn mãi thiếu cầu, cần cung

Thầy cô là chốt khơi thông

Tổ quốc, xã hội vẫn mong vẫn chờ

Văn minh khai phá từng giờ

Thầy cô trách nhiệm cầm cờ tiên phong

Mong rằng đất nước thành công

Sánh vai cường quốc, với cùng năm châu

Vinh danh với những công đầu

Là thầy cô đấy, trước sau hết mình

Ơn thầy đối với học sinh

Là nghĩa cử lớn,thầy giành dạy cho

Mừng thầy, mừng cả các cô

Chúc cho các bậc kỹ sư tâm hồn

Yêu nghề tâm huyết nghề hơn

Thành công, hạnh phúc ngập tràn yêu thương

Yêu trò, yêu quý mái trường

Xứng danh nhà giáo, trò thương kính thầy.

3. Thơ tặng cô giáo tiểu học

Bàn tay của cô

Có một miền đất rất xa

Nơi bàn tay cô để lại

Bàn tay ngọt ngào hoa trái

Thành phố trên trang sách em

Cô ngồi soạn bài đêm đêm

Lung linh ánh đèn tỏa sáng

Mỗi ngày đứng trên bục giảng

Dắt em từng bước vào đời

Xôn xao âm thanh đất trời

Trên bàn tay cô đã dắt

Bàn tay lặng thầm dìu dắt

Cho em cả một bầu trời.

4. Thơ hay về thầy cô giáo tiểu học

Người lái đò

Một đời người - một dòng sông...

Mấy ai làm kẻ đứng trông bến bờ,

"Muốn qua sông phải lụy đò"

Đường đời muôn bước cậy nhờ người đưa ...

Tháng năm dầu dãi nắng mưa,

Con đò trí thức thầy đưa bao người.

Qua sông gửi lại nụ cười

Tình yêu xin tặng người thầy kính thương.

Con đò mộc - mái đầu sương

Mãi theo ta khắp muôn phương vạn ngày,

Khúc sông ấy vẫn còn đây

Thầy đưa tiếp những đò đầy qua sông…

5. Bài thơ ý nghĩa về thầy cô giáo tiểu học

Trường tôi

Cổng trường tôi trông rất xinh

Tường cao cổng sắt , dưới hình văn hoa

Bước vào thoang thoảng hương hoa

Trời cao xanh ngắt , mây là là bay

Râm râm bóng mát hàng cây

Trưa trưa gió thổi lay cây rì rào .

Xa xa hàng dương vẫy chào

Gần gần phượng hồng thì thào gọi thương

Cùng nơi khắp chốn trong trường

Sinh viên đùa giỡn , thân thương chuyện trò

Người nói nhỏ , kẻ nói to

Xôn xao tiếng hát tiếng hò du dương

Vọng xa nghe tiếng giảng đường

Bao la trang trải tình thương cô thầy

Dạo quanh xa đó gần đây

Nơi đâu đẹp nhất là đây trường mình