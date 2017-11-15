Cảm nhận ý nghĩa của những bài thơ hay nhất về thầy cô giáo tiểu học

Đời sống 15/11/2017 04:40

Có rất nhiều bài thơ hay về thầy cô giáo tiểu học, chẳng hạn như Bàn tay của cô, Người lái đò hay Em chỉ là...

Cứ mỗi độ kỷ niệm ngày Nhà giáo Việt Nam 20 tháng 11, khắp nơi, các bạn học trò đều nhộn nhịp chuẩn bị báo tường, quà tặng và các hoạt động để chào mừng ngày lễ Hiến chương. Trong tất cả những điều này, có một thứ không thể thiếu đó chính là chuẩn bị thơ về thầy cô giáo để đọc tặng thầy cô vào ngày tổ chức lễ kỷ niệm.

Cô giáo dạy tiểu học.
Cô giáo dạy tiểu học. Nguồn: Internet.

Dưới đây là sưu tầm một số bài thơ hay về thầy cô giáo tiểu học mà bạn có thể tham khảo. Những vần thơ giản đơn nhưng đầy ý nghĩa, khẳng định vai trò và sự hy sinh cao cả của những “người lái đò” để dìu dắt các em học sinh hướng về một tương lai tốt đẹp phía trước.

1. Bài thơ hay về cô giáo tiếu học

Em chỉ là…

Em chỉ là cô giáo tiểu học

Ngày hai buổi lên lớp ở trường

Dạy bọn trẻ viết rồi lại đọc

Nghề của em rất đổi bình thường.

Em chỉ là cô giáo tiểu học

Bàn tay em bụi phấn bám đầy

Nắng pha sương nhuốm màu mái tóc

Ngày qua ngày dạy trẻ điều hay.

Em chỉ là cô giáo tiểu học

Chẳng váy hoa son phấn điệu đà

Chỉ áo dài dịu hiền nhịp bước

Giúp học trò bao ước mơ xa

Em chỉ là cô giáo tiểu học

Lương chưa nhiều, anh có yêu không?

Có đôi lúc một mình ngồi khóc

Mơ một hôm mời bạn thiệp hồng...

Bùi Thị Hoàng Minh

(Giáo viên tiểu học Phú Lễ, Ba Tri, Bến Tre)

2. Bài thơ về thầy cô giáo tiểu học

Kính tặng thầy cô

Mừng ngày nhà giáo Việt Nam

Đường quê, ngõ phố ngập tràn sắc hoa

      Trò vui ríu rít hát ca

Nét mặt tươi rói, ôm hoa tặng thầy

      Thầy vui cảm súc tràn đầy

Nhận hoa mà để lòng thầy nở hoa

      Tình thầy nhân ái bao la

Yêu trò dậy dỗ như cha mẹ hiền

      Mong trò học giỏi mãi lên

Là người có trí làm nên cơ đồ

      Thầy luôn mong mãi ở trò

Học tài tu đức, suốt cho cuộc đời

      Chúng em luôn nhớ mãi lời

Thầy cô dậy dỗ suốt đời không quên

      Thầy cô khơi trí tuệ lên

Thổi vào hồn trẻ, dệt nên thành người

      Thầy cô nghề rất tuyệt vời

Thanh cao, xã hội mọi người tôn vinh

      Tiên học lễ, hậu học văn

Tôn sư trọng đạo, ngàn năm lưu truyền

      Nước nhà có tiến mãi lên

Là nhờ có học, mới nên nước giầu

      Hiền tài, nguyên khí dẫn đầu

Quốc gia vẫn mãi thiếu cầu, cần cung

      Thầy cô là chốt khơi thông

Tổ quốc, xã hội vẫn mong vẫn chờ

      Văn minh khai phá từng giờ

Thầy cô trách nhiệm cầm cờ tiên phong

      Mong rằng đất nước thành công

Sánh vai cường quốc, với cùng năm châu

      Vinh danh với những công đầu

Là thầy cô đấy, trước sau hết mình

      Ơn thầy đối với học sinh

Là nghĩa cử lớn,thầy giành dạy cho

      Mừng thầy, mừng cả các cô

Chúc cho các bậc kỹ sư tâm hồn

      Yêu nghề tâm huyết nghề hơn

Thành công, hạnh phúc ngập tràn yêu thương

      Yêu trò, yêu quý mái trường

Xứng danh nhà giáo, trò thương kính thầy.

Cô giáo đang giảng bài cho học sinh tiểu học.
Cô giáo đang giảng bài cho học sinh tiểu học. Nguồn: Internet.

3. Thơ tặng cô giáo tiểu học

Bàn tay của cô

Có một miền đất rất xa

Nơi bàn tay cô để lại

Bàn tay ngọt ngào hoa trái

Thành phố trên trang sách em

Cô ngồi soạn bài đêm đêm

Lung linh ánh đèn tỏa sáng

Mỗi ngày đứng trên bục giảng

Dắt em từng bước vào đời

Xôn xao âm thanh đất trời

Trên bàn tay cô đã dắt

Bàn tay lặng thầm dìu dắt

Cho em cả một bầu trời.

4. Thơ hay về thầy cô giáo tiểu học

Người lái đò

Một đời người - một dòng sông...

Mấy ai làm kẻ đứng trông bến bờ,

"Muốn qua sông phải lụy đò"

Đường đời muôn bước cậy nhờ người đưa ...

Tháng năm dầu dãi nắng mưa,

Con đò trí thức thầy đưa bao người.

Qua sông gửi lại nụ cười

Tình yêu xin tặng người thầy kính thương.

Con đò mộc - mái đầu sương

Mãi theo ta khắp muôn phương vạn ngày,

Khúc sông ấy vẫn còn đây

Thầy đưa tiếp những đò đầy qua sông…

Ngày Nhà giáo Việt Nam 20-11.
Ngày Nhà giáo Việt Nam 20-11. Nguồn: Internet.

5. Bài thơ ý nghĩa về thầy cô giáo tiểu học

Trường tôi

Cổng trường tôi trông rất xinh

Tường cao cổng sắt , dưới hình văn hoa

Bước vào thoang thoảng hương hoa

Trời cao xanh ngắt , mây là là bay

Râm râm bóng mát hàng cây

Trưa trưa gió thổi lay cây rì rào .

Xa xa hàng dương vẫy chào

Gần gần phượng hồng thì thào gọi thương

Cùng nơi khắp chốn trong trường

Sinh viên đùa giỡn , thân thương chuyện trò 

Người nói nhỏ , kẻ nói to

Xôn xao tiếng hát tiếng hò du dương

Vọng xa nghe tiếng giảng đường

Bao la trang trải tình thương cô thầy

Dạo quanh xa đó gần đây

Nơi đâu đẹp nhất là đây trường mình

Xem thêm: Những bài thơ ngắn về thầy cô giáo tự sáng tác hay nhất | 5 bài thơ về thầy cô giáo tự sáng tác chào mừng ngày Nhà giáo Việt Nam 20-11

Thần Tài hô tên 3 con giáp này đỏ cả tình lẫn tiền, đường tài lộc suôn sẻ, không gặp trắc trở, đón tết 2023 phú quý

Thần Tài hô tên 3 con giáp này đỏ cả tình lẫn tiền, đường tài lộc suôn sẻ, không gặp trắc trở, đón tết 2023 phú quý

Những con giáp dưới đây gánh hết lộc trời về nhà, làm việc gì cũng thành công hơn người, đổi vận giàu sụ trước thềm 2023.

Xem thêm
Từ khóa:   thơ về thầy cô giáo ngày nhà giáo việt nam

TIN MỚI NHẤT

Qua đêm nay, 3 con giáp may mắn vượt trội, top con giáp tiền bạc bủa vây, ngủ một đêm thức dậy đã là đại gia bạc tỷ

Qua đêm nay, 3 con giáp may mắn vượt trội, top con giáp tiền bạc bủa vây, ngủ một đêm thức dậy đã là đại gia bạc tỷ

Tâm linh - Tử vi 19 phút trước
Qua đêm nay, 3 con giáp mở cửa kho vàng, sự nghiệp trăm lối thuận lợi, hốt bạc hốt vàng đầy tay

Qua đêm nay, 3 con giáp mở cửa kho vàng, sự nghiệp trăm lối thuận lợi, hốt bạc hốt vàng đầy tay

Tâm linh - Tử vi 23 phút trước
Đúng 9h30 ngày mai, thứ Năm 15/10/2026, 3 con giáp ăn ở hiền lành, 'gánh tiền mỏi lưng', phúc lộc nhiều vô biên đến cuối năm

Đúng 9h30 ngày mai, thứ Năm 15/10/2026, 3 con giáp ăn ở hiền lành, 'gánh tiền mỏi lưng', phúc lộc nhiều vô biên đến cuối năm

Tâm linh - Tử vi 53 phút trước
3 con giáp phúc khí đầy mình, vận mệnh vượng phát, ung dung nằm trên đống vàng hưởng trọn vinh hoa phú quý trong tháng 11 tới

3 con giáp phúc khí đầy mình, vận mệnh vượng phát, ung dung nằm trên đống vàng hưởng trọn vinh hoa phú quý trong tháng 11 tới

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 22 phút trước
Lê Tư đón sinh nhật tuổi 55, tiết lộ món quà quý giá nhất ở tuổi trung niên

Lê Tư đón sinh nhật tuổi 55, tiết lộ món quà quý giá nhất ở tuổi trung niên

Sao quốc tế 1 giờ 23 phút trước
Đồng hồ điểm đúng 9 giờ sáng ngày 15/10/2026, 3 con giáp hưởng lộc Tổ Tiên, của nả nhiều không đếm xuể, đến cuối năm dễ chuyển mình giàu có

Đồng hồ điểm đúng 9 giờ sáng ngày 15/10/2026, 3 con giáp hưởng lộc Tổ Tiên, của nả nhiều không đếm xuể, đến cuối năm dễ chuyển mình giàu có

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 31 phút trước
Sau ngày mai, thứ Năm 15/10/2026, Thần May Mắn 'đãi ngộ', 3 con giáp phúc mệnh đỏ rực, chỉ việc ngồi quơ tay ra tiền, phú quý trong tầm tay

Sau ngày mai, thứ Năm 15/10/2026, Thần May Mắn 'đãi ngộ', 3 con giáp phúc mệnh đỏ rực, chỉ việc ngồi quơ tay ra tiền, phú quý trong tầm tay

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 33 phút trước
Hồ Định Hân tận hưởng hạnh phúc bên chồng trong ngày kỷ niệm cưới

Hồ Định Hân tận hưởng hạnh phúc bên chồng trong ngày kỷ niệm cưới

Sao quốc tế 2 giờ 8 phút trước
Lâm Tâm Như ghi dấu ấn với danh hiệu đặc biệt từ trường đại học

Lâm Tâm Như ghi dấu ấn với danh hiệu đặc biệt từ trường đại học

Sao quốc tế 2 giờ 35 phút trước
Trúng số độc đắc vào đúng ngày 15/10/2026, 3 con giáp tiền bạc khởi sắc, bên trái có quý nhân, bên phải là thần tài, chính thức hết khổ

Trúng số độc đắc vào đúng ngày 15/10/2026, 3 con giáp tiền bạc khởi sắc, bên trái có quý nhân, bên phải là thần tài, chính thức hết khổ

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 38 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Tử vi thứ Năm 15/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Dậu sự nghiệp hưng thịnh, tiền tài tăng vọt, Mão - Thân công việc bất trắc, tiền mất tật mang

Tử vi thứ Năm 15/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Dậu sự nghiệp hưng thịnh, tiền tài tăng vọt, Mão - Thân công việc bất trắc, tiền mất tật mang

NÓNG: Tiêu hủy 573 gói Chân gà Bà Tuyết tại Nhật Bản, doanh nghiệp nói gì?

NÓNG: Tiêu hủy 573 gói Chân gà Bà Tuyết tại Nhật Bản, doanh nghiệp nói gì?

Đúng hôm nay, thứ 4 ngày 14/10/2026, 3 con giáp MAY MẮN HƠN NGƯỜI, Tài Lộc sáng ngời cuộc sống chỉ có giàu và giàu hơn, tiền bạc ập xuống đầu tới tấp

Đúng hôm nay, thứ 4 ngày 14/10/2026, 3 con giáp MAY MẮN HƠN NGƯỜI, Tài Lộc sáng ngời cuộc sống chỉ có giàu và giàu hơn, tiền bạc ập xuống đầu tới tấp

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Điều hòa Sharp Airest được vinh danh trong ‘Bộ sản phẩm nâng tầm sống khỏe tiêu biểu’ tại Better Choice Award 2026

Điều hòa Sharp Airest được vinh danh trong ‘Bộ sản phẩm nâng tầm sống khỏe tiêu biểu’ tại Better Choice Award 2026

Danh tính hai cha con đi kéo lưới giữa đồng nước bị sét đánh tử vong

Danh tính hai cha con đi kéo lưới giữa đồng nước bị sét đánh tử vong

TP.HCM: Nhiều chủ tiệm tặng hoa tiễn đưa 731 hài cốt liệt sĩ tại công viên Lê Thị Riêng về nơi an nghỉ

TP.HCM: Nhiều chủ tiệm tặng hoa tiễn đưa 731 hài cốt liệt sĩ tại công viên Lê Thị Riêng về nơi an nghỉ

Lễ tiễn đưa 731 liệt sĩ về nghĩa trang: Người dân cầm hoa cúc trắng, chắp tay tiễn đưa các anh

Lễ tiễn đưa 731 liệt sĩ về nghĩa trang: Người dân cầm hoa cúc trắng, chắp tay tiễn đưa các anh

Thông tin MỚI về vụ 2 thi thể trẻ sơ sinh tại bãi rác ở Vĩnh Long

Thông tin MỚI về vụ 2 thi thể trẻ sơ sinh tại bãi rác ở Vĩnh Long

NÓNG: Tiêu hủy 573 gói Chân gà Bà Tuyết tại Nhật Bản, doanh nghiệp nói gì?

NÓNG: Tiêu hủy 573 gói Chân gà Bà Tuyết tại Nhật Bản, doanh nghiệp nói gì?