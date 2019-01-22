Cách xưng hô trong thiệp cưới đúng chuẩn mực và quy tắc

Để tránh thất lễ với quan khách, tấm thiệp cưới phải thật đẹp mắt, đảm bảo không có dấu hiệu tẩy xóa, chỉnh sửa thông tin. Trước khi viết thiệp cưới, nên duyệt kĩ thông tin khách mời, có thể nhờ ba mẹ, anh chị kiểm tra cùng.

Khách mời đến tham dự tiệc cưới không chỉ có đồng nghiệp, bạn bè của cô dâu chú rể mà còn họ hàng, bạn bè, cha mẹ hai bên… Trong khi đó, cách xưng hô trong thiệp cưới sao cho đúng vai vế lại khá phức tạp. Nếu không cẩn thận sẽ có thể gây mất lòng khách mời.

Với cách viết thiệp cưới trẻ trung, không theo truyền thống sẽ dễ khiến người vai vế lớn dễ thấy bực bội.

Tùy vào địa điểm cử hành hôn lễ mà chúng ta cần cân nhắc cách ghi thiệp. Với lễ cưới tổ chức ở quê, chúng ta nên in thiệp và ghi tên khách mời theo phong cách truyền thống. Ngược lại, lễ thành hôn ở thành phố để bạn bè theo phong cách vui nhộn thì có thể sáng tạo thiệp cưới sao cho thật trẻ trung, tạo dấu ấn.

Một số lưu ý cần nắm để ghi tên khách mời đúng phép lịch sự nhất

- Viết hoa tên của người mời

- Ghi cụ thể tên người mời, chẳng hạn: Kính mời: Anh chị A... hoặc Kính mời: Hai bác B… Thay vì in sẵn, nhấn mạnh tên sẽ giúp khách mời có cảm giác được đích thực mời.

Ghi tên khách mời sao cho thật lịch sự

- Ở phần dưới cùng, để tỏ rõ thành ý, chúng ta nên viết là : Kính mời: Anh chị...

- Với tâm lý đợi người này người kia cùng đi tới đám cưới cho đông vui, người Việt thường đến dự lễ cưới trễ hơn. Nếu muốn lễ cưới diễn ra đảm bảo đúng quy trình thì bạn nên mời khách đến sớm hơn so với dự định.

Chẳng hạn: Dự định lễ cưới vào lúc 18h thì trong thiệp nên ghi:

Lễ cưới : 17h

Nhập tiệc : 18h

- Nên lập danh sách khách mời để có cách xưng hô trong thiệp cưới đúng. Đây là điều rất quan trọng để phân loại và ghi thiệp cưới đúng.

- Với khách mời là họ hàng, anh chị em họ cùng trang lứa thì bạn có thể đứng tên mời.

Nhóm đối tượng là người thân

Khi viết thiệp cần thật cẩn thận để tránh những sai sót không đáng có

Với họ hàng là người thân lớn tuổi như ông bà, cô dì, chú bác,… bố mẹ nên là người đứng tên mời và xưng hô để thể hiện sự tôn trọng của gia đình.

+ Kính mời: Hai bác và gia đình…

+ Kính mời: Hai bác và anh chị...

+ Kính mời: Hai bác và các cháu..

+ Kính mời: Hai bác....

+ Kính mời: Cô chú và gia đình…

+ Kính mời: Cô chú và các cháu…

+ Kính mời: Cô chú...

+ Kính mời: Hai em và gia đình…

+ Kính mời: Hai em và các cháu...

+ Kính mời: Hai em...

Lưu ý :

Nếu gia đình có thêm các thành viên nhỏ hơn thì nên kèm theo: "và các cháu". Đây là cách để thể hiện sự tôn trọng mà gia đình dành cho họ hàng hai bên.

Nhóm đối tượng là hàng xóm với gia đình bạn

Cần biết cách viết thiệp cưới sao cho thật tinh tế, thể hiện sự hiểu biết, hiếu khách

Vì gia đình hàng xóm có tuổi và có vai ngang với cha mẹ bạn, do đó đây là nhóm nên để cha, mẹ bạn mời để tỏ thái độ trang trọng. Với trường hợp, cha mẹ đã mất thì chúng ta có thể nhờ anh chị lớn tuổi hơn mời. Nếu không có anh chị em thì chúng ta có thể đứng tên mời với cách xưng hô sau:

- Bên ngoài ghi

+ Kính mời: Bác A...

+ Kính mời: Chú C…

+ Kính mời: Cô B…

- Bên trong ghi cụ thể:

Kính mời: Hai bác

+ Kính mời: Hai bác và gia đình...

+ Kính mời: Hai bác và anh chị…

+ Kính mời: Chú và gia đình...

+ Kính mời: Cô và gia đình...

Lưu ý:

+ Với những ai độc thân hoặc chồng (vợ) đã mất thì chỉ ghi một người. Nên tìm hiểu kĩ để tránh phải lỗi ghi hai bác hoặc cô chú vì sẽ khiến người nhận thiệp cảm thấy bị tổn thương, thiếu sự quan tâm từ người mời.

+ Nên nhớ những người lớn tuổi sẽ để tâm nhiều đến văn phong, câu chữ của tấm thiệp mời, đừng sơ suất tránh lỗi để mất đi những vị khách này. Đối với những gia đình trẻ, bạn có thể đứng ra mời để tạo nhiều thiện cảm hơn.

Nhóm đối tượng là cấp trên, đồng nghiệp, bạn bè

Với nhóm này, chúng ta cần nắm chính xác tình trạng hôn nhân để có cách viết đúng nhất.

Nên lập danh sách khách mời để có cách xưng hô trong thiệp cưới đúng

Đối với những người chưa có gia đình, cách ghi trên thiệp như sau:

+ Bên ngoài ghi

Kính mời: Anh

Kính mời: Chị

Kính mời: Em…

Kính mời: Bạn...

+ Bên trong ghi Kính mời:

Kính mời: Anh

Kính mời: Chị

Kính mời: Em…

Kính mời: Bạn...

- Khi họ đã chính thức giới thiệu bạn gái, người yêu, bạn có thể mời chung cả hai trong tấm thiệp như :

+ Kính mời: Anh A và người thương...

+ Kính mời: Chị A và người thương...

+ Kính mời: Em A và người thương…

+ Kính mời: Bạn A và người thương...

Lưu ý :

- Tránh ghi chung chung theo kiểu in sẵn. Nên ghi rõ tên để tăng thêm sự gần gũi hơn.

Kính mời: Anh A+...

Kính mời: Chị A+...

Kính mời: Em A+...

Kính mời: Bạn và người thương...

Kính mời: Bạn +...

Kính mời: Bạn A+...

Đối với những người đã có gia đình

Cần đảm bảo cách xưng hô trong thiệp cưới đúng chuẩn mực và quy tắc

Với những khách mời hơn tuổi và là người đã có gia đình thì tốt nhất là nên ghi tên người mời bên ngoài, bên trong sẽ ghi chi tiết :

+ Kính mời: Anh chị A…

+ Kính mời: Anh chị A và hai cháu...

Lưu ý :

Ghi Kính mời: "Gia đình anh A" bên ngoài thiệp, có thể khiến một số người khó tính cảm thấy mất lịch sự.

- Nếu khách mời là cấp trên, đồng nghiệp, đã có gia đình, chúng ta có thể mời:

+ Kính mời: Anh chị và các cháu...

+ Kính mời: Hai em và các cháu...

Nên ghi tên bên ngoài thiệp cưới, bên trong có ghi tên người được mời và kèm theo. Khi viết thiệp cần thật cẩn thận để tránh những sai sót không đáng có khiến người nhận không vui khi nhận tấm thiệp.

Cách viết thiệp mời phù hợp sẽ gây ấn tượng cho khách mời và thể hiện thái độ, phong cách của chủ tiệc. Do đó chúng ta cần cân nhắc rất kỹ cách xưng hô khi viết thiệp. Với những chia sẻ trên đây thì tìm cách xưng hô trong thiệp cưới đúng tưởng chừng rất khó nhưng lại rất đơn giản. Hi vọng sẽ phần nào giúp các cặp đôi sẽ có ngày vui thật trọn vẹn.