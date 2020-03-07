Cách trình bày món ăn đẹp mắt nhân dịp 8/3

Ngày 8/3 sắp đến, bạn đã chuẩn bị những món quà xinh xắn cho mẹ, chị hay người phụ nữ mình yêu thương hay chưa. Bên cạnh những món quà bằng vật chất thì việc nấu một bữa ăn ngon và trang trí thật đẹp mắt cũng là cách thể hiện sự yêu thương cho những người phụ nữ bạn trân trọng. Trong bài viết hôm nay hãy cùng tìm hiểu cách trình bày món ăn đẹp mắt để có thể chuẩn bị một bữa ăn không chỉ đầy đủ chất dinh dưỡng mà còn hấp dẫn từ ánh nhìn.

Ngoài ra, ở nước ta hiện nay nhiều người lựa chọn công việc tạo hình cho các món ăn hay thực phẩm với mục đích để làm hình ảnh cho các tạp chí, sách báo hay ấn phẩm. Nhưng đối với người bình thường thì nghệ thuật trang trí món ăn đơn giản là trình bày món ăn sao cho thật đẹp mắt để những ngày đặc biệt như 8/3 để làm người mình yêu thương hạnh phúc.

Nghệ thuật trình bày món ăn được biết đến với thuật ngữ food styling. Đây là một bộ môn nghệ thuật có nguồn gốc từ Mỹ và chỉ mới du nhập về Việt Nam trong thời gian gần đây. Đối với các đầu bếp chuyên nghiệp thì việc trang trí hay trình bày món ăn trở thành một kỹ năng trong quá trình chế biến.

Cách trình bày món ăn đẹp mắt đơn giản

Cách trình bày món ăn đơn giản mà đẹp từ rau củ

Bạn có thể dùng những nguyên liệu như củ cải, cà rốt, cà chua, rau thơm... để tỉa hoa tạo hình và trang trí cho món ăn thêm phần hấp dẫn.

Sử dụng các loại rau củ để trang trí cho món ăn thêm bắt mắt - Ảnh minh họa: Internet

Kết hợp thạch rau câu và trái cây

Bên cạnh việc sử dụng rau củ, bạn cũng có thể dùng thạch rau câu kết hợp với trái cây để đổi mới món ăn tạo ra cảm giác mới mẻ cho người phụ nữ mình yêu thương. Bạn có thể lấy nước dừa để nấu rau câu, sau khi nấu xong bạn đổ rau câu và quả dừa hay lấy nước ép dưa hấu để nấu rau câu, giữ lại phần vỏ rồi đổ rau câu vào. Khi làm như vậy bạn sẽ có một trái dừa rau câu hay rau câu dưa hấu mới lạ mà đẹp mắt.

Làm thạch rau trái cây tạo bất ngờ cho người bạn yêu thương - Ảnh minh họa: Internet

Cách trang trí món khai vị

Khai vị là các món ăn được đưa lên đầu bữa ăn để người dùng có thể thưởng thức, thông thường đối với những bữa tiệc tại nhà như bữa ăn bạn chuẩn bị cho ngày 8/3 thì cần từ 1 đến 2 món khai vị. Dưới đây là một số món khai vị bạn có thể tham khảo để bổ sung cho thực đơn ngày 8/3.

Các món súp

Trang trí món súp không cần quá cầu kỳ, bạn chỉ cần sử dụng chén sứ sáng màu là đã làm bát súp nổi bật - Ảnh minh họa: Internet

Theo truyền thống của người Việt thì súp là món tráng miệng không thể thiếu. Đặc biệt, nó còn giúp gợi vị cho bữa ăn chính rất tốt. Một số món súp như súp thập cẩm, súp gà, súp bí đỏ, súp ngô đều là những món khai vị phù hợp trong các bữa ăn.

Hơn thế nữa, việc trình bày các món súp không quá cầu kỳ, bạn chỉ cần dùng súp với chén sứ sáng màu là đã làm nổi bật được bát súp, cắt nhỏ một chút rau ăn kèm để bên trên sẽ khiến bát súp hấp dẫn hơn rất nhiều.

Salad

Trang trí món salad đẹp mắt - Ảnh minh họa: Internet

Cũng giống như món súp, salad cũng là món khai vị được người Việt ưa thích bởi nó dễ làm, trình bày nhanh và tốt cho sức khỏe.

Cách trình bày salad rất đơn giản, bạn chỉ cần trộn những nguyên liệu đã chuẩn bị, sau đó thêm nước sốt như vậy là đã hoàn thành 1 ăn tráng miệng ngon và tốt cho sức khỏe. Màu sắc của các loại rau củ là điểm cộng rất lớn cho món salad khiến người chuẩn bị không cần mất công trình bày cầu kỳ.

Các món gỏi

Cách trang trí món gỏi - Ảnh minh họa: Internet

Đây cũng là một lựa chọn không tồi cho món khai vị cho bữa tiệc ngày 8/3, món ăn này vừa mang đến cảm giác lạ miệng vừa cung cấp đầy đủ chất dinh dưỡng cần thiết cho cơ thể.

Ở Việt Nam có 1 số món gỏi phổ biến như gỏi gà, gỏi ngó sen tôm thịt, gỏi rau càng cua, gỏi xoài xanh trộn sứa, gỏi ngũ sắc hay gỏi ngó sen tai heo được rất nhiều người yêu thích.

Cũng như món súp và salad, món gỏi cũng rất dễ trong việc trình bày, sau khi hoàn tất món gỏi, bạn chỉ cần thêm một bông hoa từ cà rốt hay cà chua là có thể tăng thêm tính bắt mắt cho món ăn.

Cách trang trí đĩa bầu dục

Hướng dẫn cách trang trí đĩa bầu dục - Ảnh minh họa: Internet

Đây là một loại đĩa thường được dùng để trang trí các món ăn, đặc biệt là loại đĩa bầu dục màu trắng. Tuy nhiên, bạn cũng có thể dùng đĩa bầu dục màu tối khi các nguyên liệu của món ăn sáng màu. Một số lưu ý khi sử dụng đĩa bầu dục như sau:

Khi trang trí đĩa ăn bầu dục, điều cần chú ý là nguyên liệu trang trí chỉ làm nổi bật các món ăn.

Nên tiết chế vừa đủ khi trang trí món ăn, không nên trang trí quá cầu kỳ và chiếm nhiều diện tích.

Đĩa bầu dục hợp với các món ăn về cá và rau.

Khi trang trí đĩa bầu dục bạn cần tập trung vào khoảng trống ở hai phần đầu. Bên cạnh đó bạn cũng có thể trình bày tạo thành một dải bên cạnh hay cắt tỉa rau quả đặt quanh vành đĩa.

Mùng 8/3 này hãy tham khảo cách trình bày món ăn đẹp mắt để chuẩn bị cho những người phụ nữ thương yêu một bữa ăn thật ấm cúng và nhiều ý nghĩa.