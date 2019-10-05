Bộ ba ‘Sữa tươi Năng lượng’ Mộc Châu Milk lấy lòng trẻ nhỏ thế nào?

Tại cửa hàng sữa tươi Mộc Châu trên đường Giảng Võ (quận Đống Đa, Hà Nội) chị Ngọc Anh (32 tuổi) khá tò mò về loạt sản phẩm mới của hãng sữa quen. Con trai 4 tuổi của chị thì sà vào đòi uống thử, vì thích nhân vật cầu thủ chơi bóng rổ và trượt ván trên vỏ hộp sữa. Sau khi cho con uống thử và nghe bé khen ngon, chị Ngọc Anh đã quyết định chọn sản phẩm này. Nhiều bà mẹ khác cũng tin tưởng lựa chọn sau khi tìm hiểu kỹ lưỡng về sản phẩm và biết rằng đây là sản phẩm sữa tươi nguyên chất kết hợp với nguồn protein từ thực vật, cung cấp năng lượng, vitamin và khoáng chất thiết yếu cho trẻ.

Trên quầy các siêu thị, cửa hàng tiện lợi và cửa hàng sữa tươi Mộc Châu, mới đây xuất hiện thêm sản phẩm sữa tươi “nhân đôi” protein khiến người tiêu dùng chú ý. Bộ ba sản phẩm Sữa tươi tiệt trùng Chuối, Sữa tươi tiệt trùng Đại mạch và Sữa tươi tiệt trùng Sô-cô-la có bao bì màu vàng bắt mắt, nổi bật giữa quầy trưng bày. Nhiều cửa hàng còn mời khách uống thử và nêu cảm nhận về dòng sữa mới.

Thành phần sữa tươi nguyên chất 100% cũng chính là lý do đầu tiên bộ ba “Sữa tươi Năng lượng” Mộc Châu Milk được lòng mẹ bỉm sữa. Theo hãng, nguồn sữa tươi có chất lượng loại một (hàm lượng protein trên 3%, chất béo từ 3,4% trở lên) được lấy từ các trang trại chăn nuôi đạt tiêu chuẩn VietGAP trên thảo nguyên, sau đó đưa vào dây chuyền chế biến với công nghệ hiện đại theo tiêu chuẩn châu Âu, đáp ứng các quy định khắt khe nhất. Với thâm niên “nuôi bò - làm sữa” suốt hơn 60 năm qua, các sản phẩm của Mộc Châu Milk luôn được người tiêu dùng tin tưởng và đón nhận nhờ giữ trọn hương vị thơm ngậy của sữa tươi nguyên chất thuần khiết và hàm lượng dinh dưỡng cao.

Mỗi năm, Mộc Châu Milk cung cấp ra thị trường hơn 100.000 tấn sữa tươi “sạch từ trang trại đến bàn ăn” phục vụ người tiêu dùng khắp cả nước. Với đàn bò quy mô gần 25.500 con, Mộc Châu Milk luôn tự chủ được nguồn nguyên liệu sữa tươi.

‘Nhân đôi’ nguồn protein tốt cho sức khoẻ

Đối với trẻ nhỏ, protein là dưỡng chất quan trọng hàng đầu để tăng trưởng cả thế chất và trí tuệ. Sữa tươi lại là nguồn cung cấp protein tuyệt vời, chỉ với 2-3 hộp sữa Mộc Châu Milk đã bổ sung 11-17g protein, đáp ứng được tới 40% nhu cầu chất đạm mỗi ngày của trẻ. Đặc biệt, protein trong bộ sản phẩm “Sữa tươi Năng lượng” Mộc Châu Milk còn đến từ hai nguồn động vật và thực vật, nhằm bổ sung dinh dưỡng một cách cân bằng cho trẻ.

Sản phẩm của Mộc Châu Milk dùng phương pháp tiệt trùng UHT hiện đại từ nguồn sữa tươi nguyên chất thuần khiết lấy từ các trang trại chăn nuôi bò sữa trên Mộc Châu. Đồng thời, kết hợp với chiết xuất đại mạch, bột chuối, bột cacao hoàn toàn tự nhiên, không chất bảo quản, tạo nên những sản phẩm thơm ngon hấp dẫn, cho trẻ thoải mái lựa chọn hương vị yêu thích.

Nếu như socola là hương vị rất thân quen và được nhiều trẻ yêu thích, chuối là loại trái cây thơm ngon và tốt cho sức khỏe thì đại mạch rất giàu vitamin và có vị ngọt thơm hấp dẫn. Đây đều là những nguồn cung cấp protein dồi dào, rất dễ tiêu hóa, hấp thụ và tốt cho sức khỏe trẻ nhỏ. Cùng với sữa tươi giàu vitamin và khoáng chất, đại mạch chứa hàm lượng cao vitamin B2, E, kẽm, sắt. Chuối giàu vitamin B6, chất xơ hòa tan và kali. Sô-cô-la có nhiều sắt, đồng, mangan, kali, phốt pho, kẽm và selen. Nguồn dinh dưỡng và năng lượng dồi dào trong mỗi hợp sữa sẽ tiếp ngay hứng khởi cho trẻ nơi trường học nhiều hoạt động thể chất.

“Chúng tôi luôn nỗ lực không ngừng để mang những sản phẩm sữa tươi chất lượng, giàu dinh dưỡng phục vụ nhu cầu của người tiêu dùng. Giữ vững thế mạnh của hãng là các sản phẩm sữa tươi nguyên chất đã và đang được hàng triệu gia đình Việt tin tưởng lựa chọn, Bộ ba Sữa tươi Năng lượng là sản phẩm mới nhất từ Mộc Châu Milk, cung cấp dồi dào protein, vitamin và năng lượng có trong sữa tươi nguyên chất và nguồn thực vật tự nhiên, tốt cho sức khỏe, góp phần hình thành thói quen ăn uống lành mạnh”, đại diện Mộc Châu Milk khẳng định.