Khi đến đoạn trước đèn tín hiệu giao thông, phương tiện đã xảy ra va chạm với một xe tải chạy cùng chiều. Cú va chạm mạnh khiến xe máy bị hất văng lên vỉa hè, cả ba nạn nhân ngã ra khỏi xe. Hai mẹ con không may tử vong tại chỗ, trong khi nam tài xế may mắn thoát nạn nhưng ngồi hoảng loạn và bật khóc sau khi gọi điện thoại cho người nhà.

Theo báo Dân Trí đưa tin, vào khoảng 14h ngày 10/8, một vụ tai nạn nghiêm trọng đã xảy ra trên đường Mỹ Phước Tân Vạn, phường Bình An, TP Dĩ An, tỉnh Bình Dương. Nam tài xế mặc áo xe ôm công nghệ chở theo hai mẹ con đang lưu thông theo hướng từ ngã ba Tân Vạn đến quốc lộ 1K.

Tại hiện trường, xe máy bị hư hỏng nặng nằm ngay trước đèn tín hiệu, thi thể hai mẹ con không nguyên vẹn. Ngay sau khi nhận được tin báo, CSGT TP Dĩ An đã có mặt để bảo vệ hiện trường, lấy lời khai từ các nhân chứng và trích xuất camera an ninh quanh khu vực.

Theo thông tin từ một số nhân chứng và camera an ninh, chiếc xe tải đã chạy lấn làn dẫn đến vụ tai nạn nghiêm trọng này. Nguyên nhân vụ việc đang được Công an TP Dĩ An tiếp tục điều tra, làm rõ.