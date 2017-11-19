Bi hài chuyện chồng bị vợ ép mây mưa đến kiệt sức nhưng không dám lên tiếng

Đời sống 19/11/2017 08:39

Mỗi ngày, người chồng phải phục vụ vợ trên giường ít nhất 3 đến 4 lần. Nếu anh tỏ ra mệt mỏi hay đuối sức sẽ bị vợ mỉa mai là hèn yếu, vì sĩ diện của người đàn ông, anh phải gồng mình gánh chịu.

Người đàn ông được nhắc đến câu chuyện trên là anh P.V.H (37 tuổi, quê ở Hà Nội), vì nhu cầu của vợ cao nên hầu như ngày nào anh cũng phải phục vụ cô ấy nhiều lần.

Dù nhiều lúc mệt mỏi nhưng anh cũng phải cố gắng gồng mình vì nếu không chiều sẽ bị vợ dằn vặt, lạnh nhạt. Thậm chí, vợ anh H. còn dùng chiêu không nấu ăn, không dọn dẹp nhà cửa để ép chồng. Sợ bản thân sẽ chết vì kiệt sức, anh H. đã tìm đến chuyên gia tâm lý để được tư vấn.

Bi hài chuyện chồng bị vợ ép mây mưa đến kiệt sức nhưng không dám lên tiếng - Ảnh 1
Bà vợ ép chồng phục vụ đến kiệt sức để khỏi ra ngoài tìm của lạ - Ảnh minh họa: Internet

Cùng cảnh ngộ với anh H., anh N.V.M cũng mệt mỏi vì vợ đòi hỏi quá mức. Theo anh M. chia sẻ, vợ anh luôn là người chủ động trong chuyện chăn gối. Mỗi khi chị muốn là chồng phải phục vụ mà không cần quan tâm sức khỏe chồng ra sao, anh có muốn hay không.

Anh M. kể thêm: "Dù không hài lòng nhưng tôi vẫn chiều vợ cho êm cửa êm nhà. Đôi khi, tôi có cảm giác, vợ đang muốn giữ chồng, ép cho tôi hết sức". Có đôi lúc anh M. không khỏe hay không hứng thú với chuyện giường chiếu nhưng vẫn phải chiều lòng vợ vì muốn thể hiện bản thân là người đàn ông mạnh mẽ.

Khi nhắc đến bạo lực tình dục, người ta nghĩ chỉ phụ nữ mới là nạn nhân mà bỏ qua nam giới, điển hình như anh H. và anh M. trong câu chuyện trên. Theo chia sẻ của các chuyên gia với báo Dân Việt, những người phụ nữ vì ghen tuông, ích kỷ ép chồng làm chuyện ấy là đang bạo hành tình dục người chồng. Vì sĩ diện đàn ông nên nạn nhân thường chọn cách im lặng mà phục vụ theo yêu cầu của các bà vợ.

Trong trường hợp bị vợ bạo hành tình dục, các chuyên gia tâm lý khuyên nạn nhân nên tìm cơ hội để chia sẻ những khó khăn mà bản thân đang gặp phải. Điều này không chỉ giúp người đàn ông được giải thoát mà còn giúp các cặp vợ chồng thêm gắn kết, tin tưởng nhau nhiều hơn.

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Vì giữa M. (22 tuổi) và Y. (15 tuổi) có tình cảm yêu đương nên sau khi đi chơi, hai người đã quan hệ nhiều lần khiến bé gái kiệt sức, ngất xỉu, may mắn là đã được người thân phát hiện, đưa vào bệnh viện cấp cứu trước khi nguy cơ về tính mạng có thể xảy ra.

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Từ khóa:   bạo lực tình dục chồng bị bạo lực tình dục

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