Bé gái sơ sinh nặng 400g, nhỏ nhất Việt Nam giờ ra sao?

Gia đình bé An Chi cho biết, trong quá trình chăm sóc bé mọi người vẫn tuân thủ nghiêm ngặt quy tắc 2K (khẩu trang và khử khuẩn), hạn chế cho trẻ ra ngoài tiếp xúc những nơi tập trung đông người, dễ phơi nhiễm.

Theo thông tin từ báo Sức khỏe và Đời sống, bé gái có tên An Chi, sinh ngày 3/8/2022. Trải qua một năm nuôi nấng vất vả và vô cùng tỉ mỉ, đến thời điểm hiện tại, bé đã phát triển được 6,4kg; chiều cao 67cm, thể trạng của trẻ qua khám định kỳ và khám chuyên khoa đều có kết quả tạm ổn, chưa phát hiện bất thường.

Ngày 2/8/2022, chị bị vỡ ối và nhiễm trùng ối, được người nhà đưa vào Khoa Sản, Bệnh viện Bạch Mai để cấp cứu.

Mẹ bé An Chi kể, bé đến với gia đình là một sự bất ngờ khi mà trước đó vài tháng chị mới bị COVID-19. Khi đó, chị vừa đi học vừa đi làm, cường độ đi lại gấp nhiều lần so với bình thường. Thêm vào đó với việc áp lực trong công việc cũng có thể là lý do chị bị lên cơn co và có nguy cơ sảy thai.

Khi đó các bác sĩ đánh giá tình hình bệnh nhân vô cùng nguy kịch, ối đã bị cạn và nhiễm trùng phổ rộng… có nguy cơ khó giữ được em bé.

Sáng 3/8/2022, PGS. Phạm Bá Nha - Trưởng Khoa Sản đã chỉ đạo bác sĩ cùng toàn bộ kíp ca đỡ đẻ cho bệnh nhân.

Đúng 08h45 phút ngày 3/8/2022, nhân viên y tế đưa bé vào lồng ấp và hỗ trợ bình thở oxy cầm tay… và đưa xuống cấp cứu tại Trung tâm Nhi khoa.

Bé An Chi được nằm điều trị trong lồng ấp được 3 tháng 4 ngày, sau đó các bác sĩ cho ra ngoài phòng điều trị tích cực. Lúc này gia đình vào chăm sóc trực tiếp cho cháu dưới sự hướng dẫn tận tình của các y, bác sĩ, điều dưỡng của Trung tâm Nhi khoa.

Đúng thời điểm cháu được chuyển từ lồng ấp ra ngoài thì cũng là lúc bệnh viện có hội thảo quốc tế với sự tham gia của các chuyên gia người Mỹ đánh giá về quá trình phát triển não ở trẻ sinh non.

Theo thông tin từ báo Dân Trí, ngày 8/8, Bệnh viện Bạch Mai thông tin về trường hợp bé An Chi - em bé sinh non với cân nặng 400g, sinh non ở 22 tuần 4 ngày, là em bé nhỏ nhất được nuôi dưỡng thành công tại Việt Nam.

Mẹ An Chi nhớ lại, 7 ngày sau khi sinh con, được ra viện, gia đình mới cho gia đình vào thăm bé. "Nhìn thấy con gái bé nhỏ, chỉ to nhỉnh hơn con chuột Hamster một chút thôi, rồi các máy móc thiết bị, các dây truyền chằng chịt được cắm, kẹp lên đôi tay, đôi chân bé xíu xiu, mẹ đứng nhìn mà nghẹn lại, nước mắt tuôn trào", mẹ bé An Chi chia sẻ với báo Dân Trí.

Bé An Chi khi tròn 1 tuổi - Ảnh: Báo Dân Trí

Trải qua 3 tháng, 4 ngày nằm lồng ấp, hơn 2 tháng trong phòng điều trị tích cực với bao lần "hú hồn" vì viêm phổi, suy hô hấp, viêm ruột... em bé cũng được ra phòng thường, rồi xuất viện.

Tiến sĩ Nam cho biết, tại thời điểm bệnh nhi từ lồng ấp được ra ngoài phòng điều trị tích cực, chuyên gia Mỹ khi sang Việt Nam hội thảo đã trực tiếp đánh giá về quá trình phát triển não ở trẻ sinh non. Họ đã rất ngạc nhiên vì khả năng phát triển não của em bé tại thời điểm đó đang hoàn thiện bình thường, khi con sinh non 22 tuần 4 ngày.

Hiện tại gia đình cho bé tập vận động hàng ngày mỗi buổi 40 phút để kích thích não bộ và các cơ vận động.

Trước đó, cháu đã biết lẫy ở giai đoạn 5 tháng hiệu chỉnh và 9 tháng chưa hiệu chỉnh. Hiện giờ cháu đang tập bò và tập ngồi; cháu đang nhú 2 chiếc răng ở hàm dưới.