Bản án dành cho gã 'thú tính' giở trò đồi bại với bé gái 13 tuổi

Đời sống 26/04/2023 15:00

Ngày 26/4, TAND tỉnh Quảng Nam đã mở phiên xét xủ Lê Quang Tiến Dũng (SN 1983) về tội hiếp dâm bé gái 13 tuổi con riêng của vợ

Theo thông tin từ báo Người lao động, ngày 26/4, tại phiên xử sơ thẩm, TAND tỉnh Quảng Nam đã tuyên phạt bị cáo Lê Quang Tiến Dũng (SN 1983; trú thị trấn Thạnh Mỹ, huyện Nam Giang, tỉnh Quảng Nam) 13 năm tù về tội "Hiếp dâm người dưới 16 tuổi".

Bản án dành cho gã 'thú tính' giở trò đồi bại với bé gái 13 tuổi - Ảnh 1
Bị cáo Dũng bị đưa ra xét xử vào sáng 26/4 - Ảnh: Báo Người lao động

Thông tin ban đầu, đầu năm 2020, Dũng có quan hệ tình cảm với bà N.T.L. (SN 1980,  trú huyện Hiệp Đức, tỉnh Quảng Nam). Sau đó, Dũng về chung sống như vợ chồng với bà L. cùng cháu N.H.Y. (SN 2009, con gái ruột bà L.) tại huyện Hiệp Đức.

Đến ngày 26/4/2022, bà L. bị đau nên xuống bệnh viện ở TP Tam Kỳ điều trị dài ngày. Lợi dụng việc bà L. vắng nhà, khuya ngày 3-5-2022, Dũng nảy sinh ý định xâm hại tình dục cháu Y. Dũng lẻn vào phòng ngủ của cháu Y. thực hiện hành vi sàm sỡ thì cháu Y. tỉnh dậy đẩy Dũng ra.

Chưa dừng lại, Dũng tiếp tục vào phòng sờ soạng cơ thể cháu Y. Quá hoảng sợ, cháu Y. bỏ chạy sang nhà bạn xin ngủ nhờ. Hôm sau, cháu Y. gọi điện thoại cho mẹ kể lại việc bị Dũng xâm hại tình dục.

Nghe vậy, bà L. tức tốc về nhà đưa cháu Y. đến Công an huyện Hiệp Đức trình báo sự việc.

Trước đó, nguồn tin từ báo Pháp luật, ngày 17/5/2022, TAND TP Cần Thơ xét xử sơ thẩm đã tuyên phạt Nguyễn Văn Thuận 20 năm tù về tội nhiều lần làm chuyện đồi bại với con riêng của vợ khi cháu bé mới tám tuổi.

Bản án dành cho gã 'thú tính' giở trò đồi bại với bé gái 13 tuổi - Ảnh 2
Bị cáo Thuận tại tòa ngày 17/5Ảnh: Báo Pháp luật
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