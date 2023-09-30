Người anh đi làm xa nhiều ngày mới quay về tá hỏa phát hiện em ruột đã tử vong trong phòng trọ và thi thể đang phân hủy.

Theo báo Thanh Niên đưa tin, ngày 30.9, Công an TP.Dĩ An (Bình Dương) hoàn tất khám nghiệm hiện trường, tổ chức điều tra nguyên nhân vụ một người tử vong trong phòng trọ trên đường Nguyễn Thị Chạy (P.Tân Đông Hiệp, TP.Dĩ An).

Nạn nhân tử vong là anh Võ Anh Khôi (30 tuổi, ngụ Q.Bình Thạnh, TP.HCM).

Dãy trọ trên đường Nguyễn Thị Chạy (P.Tân Đông Hiệp, TP.Dĩ An) nơi xảy ra vụ việc. Ảnh: Báo Thanh Niên.

Thông tin ban đầu, chiều 29.9, một người đàn ông trở về phòng trọ của mình trên đường Nguyễn Thị Chạy. Gọi cửa nhiều lần nhưng không có hồi âm, lại phát hiện mùi hôi, người này tìm cách nhìn vào phòng thì phát hiện anh Khôi nằm bất động bên trong phòng trọ, trước cửa phòng tắm. Trên người nạn nhân mặc quần jean, không mặc áo.

Nhận tin báo, Công an TP.Dĩ An cùng các đơn vị nghiệp vụ nhanh chóng có mặt phong tỏa, khám nghiệm hiện trường, lấy lời khai những người liên quan để làm rõ nguyên nhân vụ việc.

Theo báo Công An Nhân Dân, tại hiện trường, nạn nhân nằm nửa người bên ngoài còn nửa người (2 chân) trong phòng tắm, trên người mặc chiếc quần jean, không mặc áo. Trong phòng trọ này, công an cũng phát hiện dụng cụ nghi để sử dụng ma tuý đá.

Được biết, phòng trọ này của người anh thuê để ở, mấy hôm trước người em ghé chơi rồi ở lại, còn người anh đi làm xa nhiều ngày nay mới trở về thì phát hiện vụ việc.

Thông tin từ người nhà cung cấp, 2 anh em nạn nhân làm cùng công ty sơn nước. Người anh đã đi làm ở Campuchia nhiều ngày, khi trở về thì phát hiện em trai tử vong trong phòng trọ, thi thể đang phân hủy.

Truy tìm danh tính thi thể nam giới đang phân hủy, trôi trên sông Mã Khi đi qua đê sông Mã tại TP Thanh Hóa (tỉnh Thanh Hóa), người dân tá hỏa phát hiện thi thể nam giới trôi trên sông nên trình báo cho cơ quan chức năng.

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