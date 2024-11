Nghi phạm đã bị công an bắt giữ khi đang lẩn trốn tại khu vực đồi cây gần nơi gây án vài cây số.

Theo thông tin từ báo Dân Trí: Chiều 6/11, Công an tỉnh Hòa Bình cho biết, các đơn vị nghiệp vụ công an tỉnh đã bắt giữ nghi phạm giết người trong vụ án xảy ra sáng 5/11, tại xóm Lòn, xã Bình Thanh, huyện Cao Phong.

Theo thông tin từ báo Công an Nhân Dân: Theo Phòng Cảnh sát hình sự, dưới sự chỉ đạo của Ban Giám đốc Công an tỉnh Hòa Bình, các lực lượng Công an tỉnh đã huy động hơn 100 CBCS chia làm nhiều tổ công tác rà soát các mối quan hệ của đối tượng; đi xuyên đêm vào các quả đồi, khu rừng lục soát, tìm kiếm ở những hang, động khu vực nghi đối tượng lẩn trốn. Đến 16h30 ngày 6/11, tổ công tác đã bắt giữ được đối tượng Thành đang lẩn trốn ở một quả đồi, cách hiện trường gây án khoáng mấy cây số.

Nghi phạm bị bắt gần nơi gây án (Ảnh: Dân Trí)

Trước đó, vào sáng 5/11, tại khu vực đồi Lộ Hút (cách đường tỉnh 435 khoảng 2km), thuộc địa phận xóm Lòn, xã Bình Thanh (Cao Phong) từ mâu thuẫn trong việc mua bán cây bương, cây luồng, đối tượng Đinh Văn Thành đã dùng dao chém anh Đ. V. T (SN 1978), hậu quả khiến anh T tử vong.

Sau khi gây án, Thành bỏ chạy lên đồi khu vực hiện trường. Thời điểm gây án, đối tượng mặc áo lao động màu xanh đã cũ, quần và ủng tối màu.

Hiện, tổ công tác đang di lý đối tượng Đinh Văn Thành về trụ sở Công an để tiến hành điều tra làm rõ vụ án "Giết người".

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/an-mang-tren-oi-o-hoa-binh-a-bat-uoc-nghi-pham-chem-nguoi-tu-vong-roi-bo-tron-707368.html