Đà Lạt hôm nay tiếp tục ngập cục bộ sau 1 giờ mưa

Tình trạng ngập cục bộ tại TP Đà Lạt diễn ra thường xuyên trong thời gian gần đây. Mới nhất là vào cuối tháng 6, trận mưa kéo dài khoảng hơn 45 phút đã khiến một số tuyến đường bị ngập cục bộ và ngã đổ cây cối.

Theo thông tin từ báo Dân Trí, chiều 12/7, lãnh đạo UBND TP Đà Lạt cho biết cơn mưa kéo dài hơn 1 giờ đồng hồ vào trưa cùng ngày khiến một số tuyến đường bị ngập. Đến khoảng 15h, cơ bản nước đã rút, bảo đảm cho giao thông, đi lại. Lãnh đạo UBND TP Đà Lạt thông tin thêm, đây là trận mưa rất lớn, lượng nước đo được gần 90mm. Ngay sau khi tạnh mưa, chính quyền địa phương đã huy động lực lương kiểm tra, xử lý các vị trí ngập.

Mưa lớn làm ngập cục bộ một số tuyến đường ở Đà Lạt chiều 12/7 - Ảnh: Báo Dân Trí Tình trạng ngập cục bộ tại TP Đà Lạt diễn ra thường xuyên trong thời gian gần đây. Mới nhất là vào cuối tháng 6, trận mưa kéo dài khoảng hơn 45 phút đã khiến một số tuyến đường bị ngập cục bộ và ngã đổ cây cối. Trước tình trạng này, ngày 28/6, Chủ tịch UBND TP Đà Lạt ký văn bản yêu cầu khẩn trương kiểm tra, khơi thông hệ thống mương thoát nước, hạn chế tình trạng ngập úng cục bộ trên địa bàn.

Lãnh đạo UBND TP Đà Lạt cho biết, lượng mưa đo được là gần 90mm - Ảnh: Báo Dân Trí Theo thông tin từ báo Tuổi Trẻ, nhiều khu phố ở nội ô Đà Lạt ngập chìm trong nước. Các khu phố này chủ yếu nằm gần suối Cam Ly, suối Phan Đình Phùng. Đây là các điểm ngập thường xuyên xảy ra mỗi khi mưa lớn trong thời gian gần đây. Đoạn giao giữa đường Phan Đình Phùng và suối Cam Ly ngập nặng, đoạn ngập kéo dài khoảng 50m - Ảnh: Báo Tuổi Trẻ UBND TP Đà Lạt cho biết đã cử lực lượng đến các điểm ngập để ứng phó, đồng thời giám sát các điểm có nguy cơ sạt lở để có phương án phù hợp. Hiện một số điểm trong nội ô Đà Lạt xuất hiện mưa đá. Đây là hiện tượng thường xảy ở Đà Lạt mỗi đầu mùa mưa. Mưa đá thường xuất hiện ở khu vực sử dụng nhà kính canh tác nông nghiệp. Đường Hải Thượng cắt ngang suối Phan Đình Phùng bị ngập - Ảnh: Báo Tuổi Trẻ Lãnh đạo UBND TP Đà Lạt cho biết các điểm ngập đều nằm ở khu vực hạ lưu suối, nơi ít có hoạt động du lịch và lưu trú. Tuy nhiên việc đảm bảo an toàn cho du khách đang được thành phố quan tâm đặc biệt.

Dự báo trong tháng 7 TP. HCM mưa dông nhiều, đối mặt với nguy cơ ngập lụt trên diện rộng Theo dự báo của Đài Khí tượng thủy văn Nam Bộ, trong tháng 7, TP. HCM có mưa nhiều diện rộng, vài nơi mưa to kéo dài nhiều ngày.

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